القاهرة: في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، أعلنت مجموعةPRE Group"، المجموعة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "كوليرز"، إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية العالمية، لإطلاق برنامج استشاري متكامل يهدف إلى تطوير محفظة المجموعة من الفنادق والمنتجعات. وتأتي هذه الخطوة إيماناً بالدور المحوري لقطاع التطوير العقاري في دفع عجلة التنمية السياحية، ومواكبةً لخطط الدولة الطموحة في توسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية ووضع مصر في مكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية.

تأتي المشروعات قيد الدراسة موزعة على مواقع استراتيجية، تجمع بين المدن الكبرى والوجهات الساحلية المتميزة مما يعكس مرونة وقدرة PRE Group على تقديم منتجات ضيافة مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للسائحين والمستثمرين. ويتيح هذا التعاون الاستفادة من خبرات كوليرز الكبيرة في دراسات وأبحاث الأسواق، واختيار أفضل المشغلين الدوليين، وتعظيم العوائد الاستثمارية، بما يضمن مواءمة كل مشروع مع خصوصية موقعه وفق أرقى المعايير العالمية.

ومن المقرر أن تغطي الدراسة 12 مشروعاً رئيسياً موزعة على 5 مناطق حيوية في مصر تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، العين السخنة، ومرسى علم. ومن المستهدف أن تضم هذه المحفظة مستقبلياً ما بين 16 إلى 18 فندقاً، و10 إلى 12 منشأة ضيافة متنوعة، بطاقة إجمالية مستهدفة تتراوح بين 2750 إلى 3500 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 6000 إلى 8000 وحدة سكنية مفروشة وخدمية تحمل علامة تجارية عالمية.

وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة PRE Group كمطور متكامل بمحفظة متنوعة تشمل القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والضيافة، وتؤكد التزامها بتقديم مشروعات مستدامة توفر قيمة حقيقية لشركائها. وتستهدف المجموعة من خلال هذه الرؤية خدمة شرائح متنوعة من العملاء، مع ضمان تميز كافة المنشآت من حيث التصميم وكفاءة التشغيل، بما يعزز من تنافسية المنتج السياحي المصري.

وصرح الأستاذ وليد زكي، الرئيس التنفيذي لPRE Group " تمثل شراكتنا مع كوليرز خطوة استراتيجية في مسيرتنا بقطاع الضيافة . فنحن نمتلك محفظة أراضٍ ومشروعات في هذا القطاع تتجاوز مساحتها 1.6 مليون متر مربع، ويأتي هذا انطلاقًا من حرصنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومستثمرينا. ومن خلال التعاون مع جهة استشارية عالمية مرموقة نضمن أن تقدم مشروعاتنا تجارب ضيافة استثنائية، ومرافق عالمية المستوي وعوائد استثمارية مستدامة".

وأضاف زكي: "يمثل هذا التعاون فرصة لتحويل رؤيتنا الطموحة إلى واقع ملموس من خلال قرارات مستندة إلى دراسات دقيقة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من أصولنا ويعزز مكانة PRE Group كنموذج يُحتذى به في الابتكار والجودة في قطاع الضيافة والسياحة المصري. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تطوير عقاري متكاملة تضع التميز في صدارة أولوياتها، مع التركيز على التوسع الذكي في القطاعات الواعدة واعتماد أعلى المعايير العالمية لضمان استدامة الأصول وتعزيز العائد الاستثماري لجميع شركائنا."

وتُمكّن "كوليرز" المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع السياحة المصري سريع النمو. ومن خلال قدراتها الاستشارية المتقدمة ذات المستوى العالمي ومعرفتها العميقة بالأسواق الإقليمية، توفّر "كوليرز" الرؤى التحليلية والحلول الاستشرافية اللازمة لدعم النمو المستدام، وضمان تحقيق قيمة طويلة المدى عبر هذه المشاريع التحويلية.

من جانبه، قال عماد ضمرة، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كوليرز: "نفخر بشراكتنا مع "PRE Group"، والتي تعكس التزاماً مشتركاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاع السياحة المصري سريع النمو. تجمع هذه الشراكة بين خبراتنا العالمية ومعرفتنا الإقليمية العميقة، وبين النهج التطويري المتكامل الذي تتبناه "PRE Group"، بما يوفّر منصة قوية لاتخاذ قرارات استراتيجية على نطاق واسع. نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع "PRE Group" لدعم تنفيذ مشاريعهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتركيزها على تعزيز السياحة والترفيه ومناخ الاستثمار".

جدير بالذكر ان في إطار استراتيجيتها لتقديم مشروعات سياحية متكاملة ومبتكرة، أطلقت PRE Group مؤخراً مرحلة "Covaya" ضمن مشروع تلال السخنة، لتعزيز مكانتها كوجهة ساحلية وسكنية فاخرة في مصر. وتمثل Covaya نموذجاً لتنوع منتجات المجموعة في الضيافة، حيث تجمع بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية الفاخرة بالاضافة الي فندق باطلالة مباشرة على البحر، مع خدمات متكاملة تشمل المارينا، والمرافق الترفيهية، والمناطق التجارية، لتقديم تجربة معيشية راقية ومستدامة على البحر الأحمر.-انتهى-

نبذة عن Group :PRE

تُعد شركة PRE Group، المدرجة في البورصة المصرية، من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر منذ تأسيسها عام 2007. استطاعت المجموعة أن ترسخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير مجتمعات متكاملة تمزج بين الجودة، الابتكار، والموقع الاستراتيجي. تضم المجموعة شركات تابعة بخبرة إجمالية تتجاوز 120 عامًا في مجالات التطوير والإدارة والاستثمار العقاري، وتمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 12 مليون متر مربع موزعة عبر القاهرة الكبرى، الساحل الشمالي، العين السخنة، الإسكندرية ومرسى علم. من خلال مشاريعها السكنية والتجارية والساحلية، تسهم PRE Group في إعادة تعريف مفهوم الحياة المتكاملة في مصر، مستندة إلى رؤية تركز على الاستدامة، القيمة المضافة، وتقديم تجارب معيشية واستثمارية رائدة.

نبذة عن كوليرز:

كوليرز هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار. تمارس الشركة أنشطتها عبر ثلاث منصات رائدة هي: الخدمات العقارية، والأعمال الهندسية، وإدارة الاستثمار. وتمتاز بامتلاكها نموذج أعمال فعّال، وثقافة عمل ريادية، وفلسفة شراكة فريدة تُحفّز النمو وتخلق القيمة. وعلى مدى 30 عاماً، نجحت كوليرز في تحقيق عائدات سنوية مركبة تُقدّر بنحو 20% لمساهميها، بفضل قيادتها المتمرسة ذات الرؤية الاستشرافية، وامتلاكها حصة مساهمة داخلية كبيرة، بالإضافة إلى إيراداتها التشغيلية المتكررة. ومع إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وفريق عمل يضم 24,000 خبيراً متمرساً، ومحفظة أصول مُدارة تتجاوز 100 مليار دولار، تُواصل كوليرز التزامها الراسخ بتسريع وتيرة نجاح عملائها ومستثمريها وموظفيها حول العالم.

