دبي، الإمارات العربية المتحدة : استعرضت شركة دار الود للإنشاءات (DAW) خبراتها في تطوير البنية التحتية وتطبيق المواد المتقدمة خلال معرض Big 5 Global 2025، مسلطةً الضوء على دورها في تنفيذ حلول بنية تحتية عالية الأداء تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، سلطت دار الود للإنشاءات الضوء على استخدام الخرسانة الراتنجية البوليمرية (PRC) ضمن عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وذلك بالتعاون مع شركة قطر الألمانية للأنابيب (QGPC). ويعكس هذا الاستعراض كيفية ترجمة الابتكار في المواد المتقدمة إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع ضمن بيئات بنية تحتية معقدة في دولة الإمارات.

أبرزت دار الود للإنشاءات استخدام الخرسانة الراتنجية البوليمرية (PRC) بوصفها مادة متطورة من الجيل الجديد، تتميز بمتانتها العالية، ومقاومتها الكيميائية، وطول عمرها التشغيلي، إضافةً إلى انخفاض متطلبات الصيانة. وقد جرى تطبيق هذه المادة ضمن مشاريع بنية تحتية نفذتها الشركة، شملت شبكات الصرف الصحي، وأنظمة تصريف مياه الأمطار، والغرف والمناهل، وشبكات وخطوط الأنابيب، ما يعكس أداءً موثوقًا في ظروف تشغيلية صعبة.

وتشمل المشاريع التي تم فيها توظيف تقنية PRC كلًا من الجريانة وNomad من شروق، حيث تشكل هذه المادة جزءًا من نطاق أعمال البنية التحتية التي تنفذها دار الود للإنشاءات.

جرى تقديم تقنية PRC كبديل مستدام يدعم مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتُبرز خصائصها، مثل انخفاض امتصاص المياه، وطول العمر التشغيلي، وتقليل الانبعاثات على مدار دورة الحياة، والبصمة الكربونية الأقل مقارنةً بالخرسانة التقليدية، مساهمتها في تعزيز الكفاءة البيئية والتشغيلية على المدى الطويل.

وفّر معرض Big 5 Global 2025 منصةً لدار الود للإنشاءات لاستعراض نهجها في الابتكار ضمن مشاريع البنية التحتية، وإبراز كيفية دمج المواد المتقدمة بفعالية في المشاريع الكبرى والمعقدة. كما أسهم التفاعل مع الجهات المعنية في القطاع في التأكيد على التزام الشركة المستمر بالتميز الهندسي وممارسات البناء المستدامة.

وقال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: "يُعد معرض Big 5 Global منصةً مهمة لاستعراض كيفية توظيف المواد المتقدمة في مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات. وتُظهر خبرتنا في استخدام الخرسانة الراتنجية البوليمرية كيف يمكن للابتكار في المواد، عند دعمه بقدرات تنفيذ قوية، أن يحقق أداءً طويل الأمد ومتانة عالية".



وأضاف: "يعكس استخدام تقنية PRC في عدد من مشاريعنا تركيزنا على كفاءة دورة الحياة، وتقليل متطلبات الصيانة، وتحقيق نتائج هندسية مستدامة تدعم الأهداف الوطنية للبنية التحتية".

مع استمرار تطور متطلبات البنية التحتية، تواصل دار الود للإنشاءات دمج المواد المتقدمة والحلول الهندسية المبتكرة ضمن مشاريعها، بما يعزز دورها في تنفيذ بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل في دولة الإمارات، فيما تواصل الشركة تطبيق مادة الـPRC ضمن مجموعة من المشاريع الواعدة لعام 2026.

عن شركة دار الود للإنشاءات:



تُعد شركة دار الود للإنشاءات ذ.م.م (DAW) جهة معتمدة وذات خبرة واسعة في تقديم مجموعة شاملة من خدمات الإنشاءات والبنية التحتية، بما في ذلك إنشاء الطرق، تطوير البنية التحتية الحضرية، شبكات الصرف الصحي، إنشاء العبارات، ومشاريع المباني.

تأسست الشركة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007، وحصلت على تصنيف مقاول فئة غير محدودة (Unlimited A) تقديراً لكفاءتها.

يضم فريق العمل المتعدد الجنسيات لدى دار الود خبرات هندسية واسعة وسجلاً حافلاً في تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتواصل الشركة التزامها بالتميز، عبر ضمان تنفيذ كل مشروع بدقة ومهنية، والالتزام بأعلى المعايير المعمول بها في قطاع الإنشاءات.



نبذة عن : Big 5 Global

يُعد Big 5 Global أبرز فعالية متخصصة في قطاع البناء والإنشاءات في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث يجمع مجتمع التشييد العالمي منذ أكثر من 40 عاماً. ويُقام المعرض سنوياً في دبي ليعرض أحدث التقنيات ومواد البناء المستدامة والابتكارات الهندسية التي تشكل مستقبل البيئة العمرانية.

ومن خلال معارضه ومؤتمراته وفرص التواصل التي يوفرها، يساهم Big 5 Global في تعزيز الأعمال وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات العاملة في القطاع، ودعم تطوير بنى تحتية أكثر ذكاءً ومرونة حول العالم.

