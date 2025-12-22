الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت اليوم شركة Practo، إحدى أكثر منصات الرعاية الصحية الرقمية موثوقية على مستوى العالم، عن تعيين Satish Rao في منصب المدير العام الجديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة توسّع خدمة Insta التابعة لشركة Practo في كل أنحاء المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. يعزز هذا التعيين التزام شركة Practo تجاه الشرق الأوسط واستمرارها في ضخ استثمارات فاعلة في خدمة Insta، فيما تركز الشركة على تعزيز المنتج والفريق الإقليمي وتجربة العملاء في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

على مدار أكثر من عقد من الزمان، دعمت خدمة Insta التابعة لشركة Practo مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالاعتماد على منصة شاملة لإدارة المعلومات الصحية (HIMS)، تتلخص وظيفتها في تبسيط سير العمل السريري والتشغيلي والإداري، وبعد أن أسست الشركة قاعدة قوية في الإمارات العربية المتحدة تضم أكثر من 200 عميل عبر أكثر من 400 مركز، تركز الآن على التوسع في المملكة العربية السعودية. جدير بالذكر أنَّ المنتج متوافق تمامًا مع معايير NPHIES وZATCA، وتنتشر قاعدة عملائه في كل دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك Cambridge Medical & Rehab Hospital وThuraiyah Medical Centre وKahhal Medical Complex. ومن هذا المنطلق نجد أنَّ شركة Practo تهدف إلى تعزيز بصمتها الإقليمية تعزيزًا هائلاً، معتمدة في هذا الصدد على رؤية مستنيرة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة إلى أكثر من 200 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2027.

علّق Shashank ND، أحد مؤسسي شركة Practo ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يُعدّ الشرق الأوسط سوقًا واعدة تتمتع بإمكانات هائلة تؤهلها لتصبح بيئة خصبة تزدهر فيها خدمة Insta، ونحن ما زلنا نحمل على عاتقنا مهمة دعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية هنا، بالاعتماد على التكنولوجيا الموثوقة والقابلة للتطوير والمتوافقة مع اللوائح. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ تعزيز قيادتنا وقدرات المنتجات يلعب دورًا محوريًا في تحقيق تلك المهمة، وعليه، فإننا يسرنا أن نرحب بالسيد Satish، الذي ستساعدنا خبرته الثرية وعلمه ببواطن أمور المنطقة على تقديم خدمة أفضل للعملاء وإحداث تأثير ملموس".

يتمتع السيد Satish Rao بخبرة قوامها أكثر من 15 عامًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين. كما يُعدّ Satish قائدًا متمرسًا في قطاع الأعمال وتحويل المؤسسات وتطويرها، ناهيك عن تمتعه بخبرة ثرية في مجال التوسع في الأسواق والتحول الرقمي وإدارة العمليات عبر عدة دول، وهذه القدرات هي التي تؤهله لقيادة المرحلة التالية من مسيرة نمو خدمة Insta التابعة لشركة Practo في المملكة.

نبذة عن Practo

تُعدّ Practo منصة عالمية متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، تعمل على تحسين النتائج الصحية، بالاعتماد على منهج قوامه الشفافية والمحركات التحفيزية المتوافقة والرعاية المخصصة. كما تعمل المنصة على اكتشاف الأطباء وحجز المواعيد وتقديم خدمات المساعدة الشخصية وتلبية الاحتياجات الطبية، ويستخدمها المرضى في أكثر من 900 مدينة، حيث تربطهم بأكثر من 500000 طبيب ومزوّد خدمات رعاية صحية، وإلى جانب منصتها الموجهة للمستهلكين، تدعم شركة Practo المستشفيات والعيادات عن طريق خدمة Insta، وهي نظام متكامل لإدارة معلومات المستشفيات يستخدمه أكثر من 500 عميل عبر أكثر من 1,200 منشأة.

