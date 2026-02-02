دبي، الإمارات العربية المتحدة - شركة PPG (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PPG ) اليوم أنها دخلت في شراكة مع منطقة جبل علي الحرة في دبي ( JAFZA ) لتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار، دعمًا لرؤيتها الأوسع المتمثلة في بناء مدينة أكثر خضرة واستدامة. تعزز المبادرة التزام PPG بالإشراف البيئي وتعليم الاستدامة والمشاركة المجتمعية، والتي تشمل استثمار 5 ملايين دولار في تعليم الاستدامة البيئية بحلول عام 2030.

تطوع أكثر من 80 موظفًا من PPG وأفراد عائلاتهم لغرس 500 شجرةٍ محليةٍ مقاومةٍ للمناخ -وبشكلٍ أساسيٍّ أشجار الغاف والنييم- في منطقةٍ تابعةٍ لـ JAFZA حيث يقع مركز دعم تطبيقات الفضاء الجوي التابع لشركة PPG. تُحاط هذه المنطقة بطرقٍ مزدحمةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ صناعيةٍ، مما يجعل المبادرة ذات تأثيرٍ خاصٍّ في تحسين جودة الهواء، وزيادة المساحات الخضراء المظللة، وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي.

صرحت Olga Kolevatova، المدير العام لشركة PPG في الشرق الأوسط ومصر ومنطقة بحر قزوين، قائلةً: "في PPG، إن التزامنا بالاستدامة البيئية متجذرٌ في العمل الفعلي". "من خلال الشراكة مع JAFZA وإشراك موظفينا وعائلاتهم في مبادرة غرس الأشجار هذه، فإننا نساهم بشكلٍ مباشرٍ في المجتمعات التي نعمل فيها وندعم طموحات دبي في مجال الاستدامة. معًا، نساعد في خلق مساحات أكثر صحة وخضرة للأجيال القادمة".

تم تنفيذ نشاط غرس الأشجار، وهو الأول من نوعه من قِبل شركةٍ خاصةٍ في المنطقة، بالتنسيق الوثيق مع JAFZA، التي ستتولى الإشراف على عمليات الري ما بعد الغرس والصيانة المستمرة لضمان النجاح طويل الأمد للأشجار. افتتح الفعالية حمد الصايغ، نائب رئيس قسم خدمة العملاء في JAFZA.

وقال الصايغ: "تعكس هذه المبادرة قوة التعاون بين القطاع الخاص، حيث تمثل ريادة شركة PPG في إطلاق أول برنامج لزراعة الأشجار من قبل شركة خاصة في المنطقة الحرة مثالاً قويًا ومساهمة فعالة في جهودنا لإنشاء مناطق صناعية أكثر خضرة واستدامة في جميع أنحاء دبي".

صرح Jean-Francois Lemaire، مدير شركة PPG في الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى وتركيا، لقطاع طلاءات الفضاء الجوي، قائلاً: "إن غرس الأشجار في منطقةٍ صناعية للغاية وذات حركة مرور كثيفةٍ يسلط الضوء على تفانينا في إحداث تأثير بيئيٍّ هادف، ويعزز مسؤوليتنا تجاه المجتمعات التي تستضيف عملياتنا".

تهدف جهود شركة PPG العالمية في مجال المشاركة المجتمعية ومؤسسة PPG Foundation إلى إضفاء اللون والإشراق على مجتمعات PPG حول العالم. وقد استثمرنا أكثر من 18.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024، لدعم مئات المنظمات في أكثر من 30 دولة. ومن خلال الاستثمار في الفرص التعليمية، نساهم في تنمية جيل المستقبل من المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير قوى عاملة ماهرة في المجالات المتعلقة بالطلاء والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتمكين موظفي PPG من مضاعفة تأثيرهم لأسباب مهمة بالنسبة لهم من خلال دعم جهودهم التطوعية والعطاء الخيري. اعرف المزيد على communities.ppg.com.

في شركة PPG (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PPG)، نعمل كل يوم على تطوير وتقديم الدهانات والطلاءات والمنتجات المتخصصة التي وثق بها عملاؤنا لأكثر من 140 عامًا. من خلال التفاني والإبداع، نحل أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا، ونتعاون بشكل وثيق لإيجاد الطريق الصحيح للمضي قدمًا. يقع مقرنا الرئيسي في بيتسبرغ، ونعمل ونبتكر في أكثر من 50 دولة، وقد بلغ صافي مبيعاتنا 15.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025. نحن نخدم العملاء في مجال البناء والمنتجات الاستهلاكية والأسواق الصناعية والنقل وما بعد البيع. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.ppg.com.

