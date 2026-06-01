التوسع يأتي في وقت أصبح فيه الاستدلال بالذكاء الاصطناعي (التطبيق العملي لنماذج الذكاء الاصطناعي) المحرّك الرئيسي للطلب على الحوسبة على مستوى العالم

الخطوة الاستراتيجية للشركة ترسخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة للبنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "Positron AI" المحدودة، الشركة الأمريكية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للجيل التالي من الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، عن تأسيس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويأتي حصول "Positron AI" على ترخيص مركز دبي المالي العالمي لتأسيس المكتب ليمثل محطة رئيسية في توسعها الإقليمي لا سيما بعد جمعها أكثر من 300 مليون دولار بما في ذلك جولة تمويل من الفئة "ب" بقيمة 230 مليون دولار وتحقيق مكانتها كشركة مليارية.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في وقتٍ بات فيه الاستدلال بالذكاء الاصطناعي المحرّك الرئيسي للطلب على الحوسبة عالمياً. ويُعرّف الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بأنه القدرة على نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتوسيع نطاقها بكفاءة وموثوقية وبصورة مجدية اقتصادياً، وفي حدود القيود الواقعية.

وبهذه المناسبة، قال حسني الخفش، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "Positron AI": "يسرنا الانتقال إلى مركز دبي المالي العالمي، هذا المركز الحيوي الذي يعكس التزامنا بالابتكار وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. سيساهم تركيز ’Positron AI‘ على توفير الحلول الفعالة القابلة للتطبيق، والهياكل القائمة على البيانات، في تعزيز المنظومة ككل، لا سيما مع تسارع الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير. كما سيُساهم تأسيس مقرنا في مركز دبي المالي العالمي في تمكين ’Positron AI‘ من التفاعل بشكل وثيق مع القطاع والجهات التنظيمية والشركاء، مع المساهمة في تحقيق طموح دبي في بناء بنية رقمية وذكية قادرة على المنافسة عالمياً".

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا انضمام شركة ’Positron AI‘ إلى المنظومة الواسعة لمجمع ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘. حيث تعمل ’Positron AI‘ على تقديم نهج مبتكر لبنية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، يدعم المرحلة التالية من النمو في قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي. وتتماشى فلسفة الشركة الأساسية مع تطور مركز دبي المالي العالمي في إطار استراتيجيته القائمة على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أطره القانونية وبيئته التشغيلية وبنيته التحتية ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي. ويساهم توسع الشركة في جعل المركز منصة انطلاق لتمكين التوسع، وبوابة تدعم الصناعات المستقبلية، بما يرسي معياراً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول".

وبفضل قدرتها على استيعاب التحول الهيكلي في الطلب على الذكاء الاصطناعي من تدريب النماذج إلى الحلول القابلة للتوسع والتطور، توفر "Positron"خفض تكلفة الاستدلال، وزيادة كثافة الذاكرة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يرسخ مكانتها بديلاً متطوراً ومبتكراً لموردي أجهزة الذكاء الاصطناعي التقليديين. وتم تصميم هذه البنية التحتية الخاصة لمعالجة التحديات الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك استهلاك الطاقة العالي، وقيود الذاكرة، وارتفاع التكاليف المرتبطة بالأنظمة القائمة على وحدات معالجة الرسومات.

وانطلاقاً من نهج يركز على تقديم منتجات متميزة، تم تصميم خادم الجيل الأول "أطلس" من الشركة، لتقديم استدلال نماذج اللغة الكبيرة (LLM) للنماذج الصغيرة والمتوسطة الحجم (حتى 500 مليار مُعامل نشط) بمستوى أداء مماثل لخوادم DGX-H100، ولكن باستهلاك طاقة وتكلفة أقل. أما منتج الجيل التالي "تايتان" من "Positron"، فسيتم طرحه في الربع الأول من عام 2027، وسيقوم بالتوسع في القدرات لتشغيل نماذج متطورة بأداء وكفاءة في استهلاك الطاقة أعلى من أنظمة وحدات معالجة الرسومات "روبين" و"بلاك ول" من شركة "إنفيديا".

ويؤكد التطور السريع لسوق الاستدلال الحاجة الماسة إلى وجود حلول ذكاء اصطناعي متقدمة وقابلة للتوسع. وانطلاقاً من كونها شركة رائدة في مجال الابتكار يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ومتخصصة في الاستدلال، تتمتع "Positron" بمكانة فريدة تؤهلها لتمكين نشر الذكاء الاصطناعي بشكل سيادي وقابل للتوسع ومستدام على مستوى العالم. وبعد إطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، تعتزم الشركة فتح مكاتب لها في مواقع أخرى بالمنطقة.

وتنضم "Positron" إلى منظومة متكاملة يتم فيها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل المؤسسي، وأنظمة الامتثال، وتقديم الخدمات المالية، بما يسهم في إنشاء منظومات مالية ذكية ومؤتمتة وموثوقة. وتوفر ريادة دبي في مجال الابتكار، وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، ومرونتها التنظيمية، وتواصلها العالمي، أساساً فريداً لهذه البيئة الداعمة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

