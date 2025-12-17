أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت Planys Technologies، إحدى الشركات الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومن الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا العميقة المتخصصة في الروبوتات تحت الماء وحلول الفحص المتقدّمة، في جمع تمويل رئيسي بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي، لدعم مرحلتها المقبلة من التوسّع العالمي. وقاد جولة التمويل مستثمران بارزان هما Ashish Kacholia وLashit Sanghvi، بمشاركة مستثمرين حاليين من بينهم Pratithi Investment وSamarthya Investment Advisors و3i Partners وLetsVenture، إلى جانب عدد من المستثمرين الأوائل البارزين.

وسيُستخدم التمويل الجديد لتوسيع أعمال Planys في مجال الفحص الصناعي عبر أسواق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الموانئ ومحطات الحاويات والمصافي ومجمّعات البتروكيماويات ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية للطاقة. وتعتمد Planys على مركبات هجينة يتم تشغيلها عن بُعد ROVs، وروبوتات زاحفة، ونموذج رقمي ثلاثي الأبعاد للفحص مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات فحص أثناء التشغيل للأصول البحرية والصناعية الحيوية، بما يتيح لمالكي الأصول تعزيز مستويات السلامة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين تكاليف دورة حياة الأصول.

وتستعد Planys لإطلاق مركبتها الجديدة المقاومة للانفجار والمعتمدة دوليًا TankRover، والمصممة لإجراء فحوصات أثناء التشغيل لخزانات تخزين الهيدروكربونات وغيرها من الأصول الحيوية المستخدمة على نطاق واسع في صناعات المعالجة بالمنطقة. كما توفّر الشركة قدرات متخصصة في اختبار الخرسانة تحت الماء، وإجراء فحوصات متقدمة مع الحفاظ على السلامة في البيئات شديدة العكورة والمعقّدة، بما يشمل الأرصفة البحرية ومراسي السفن وجدران الأرصفة وأنظمة السحب والتصريف والهياكل الصناعية المغمورة.

وتتمتع Planys بسجل حافل من التعاون مع كبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات والموانئ، مثل "إكسون موبيل" و"شل" و"أرامكو السعودية" و"سابك"، مع أكثر من 25,000 ساعة تشغيل عبر 500 موقع في أكثر من 10 دول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان. كما تعمل الشركة على تعميق حضورها الإقليمي انطلاقًا من Hub71 في أبوظبي، مستفيدة من الوصول إلى شبكة عالمية من المستثمرين والشركاء من الشركات والجهات التنظيمية، لتسريع نموّها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكات استراتيجية، من بينها تعاونها مع Applus Velosi في دولة قطر.

نبذة عن Planys Technologies

تأسست Planys Technologies في عام 2015 في الهند، وتعمل على تطوير الجيل الجديد من المركبات ذاتية التشغيل تحت الماء AUVs والمركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد ROVs للاستخدامات الصناعية والأمنية. وتجمع الشركة بين تقنيات الفحص المتقدّمة مع الحفاظ على سلامة الأصول، وتحليلات البيانات، وأدوات إعداد التقارير، لتقديم حلول متكاملة لفحص الأصول وضمان سلامتها للبنية التحتية المغمورة الحيوية في القطاعات البحرية والصناعية.

-انتهى-

