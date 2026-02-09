دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت PlanRadar، المنصة الرقمية لإدارة مشاريع البناء والعقارات، عن إطلاق دليل النماذج والسجلات الأساسية لمواقع البناء، وهو دليل عملي جديد يهدف إلى مساعدة فرق المشاريع على تعزيز ضبط تنفيذ أعمال الموقع اليومية عبر توحيد النماذج والسجلات التشغيلية واعتماد ممارسات موثّقة وقابلة للتكرار.

ومع تزايد حجم وتعقيد مشاريع البناء والتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل فرق مواقع البناء تحت ضغط مستمر: تعدد الأعمال بالتوازي، وتكرار عمليات التفتيش، وضيق الجداول الزمنية، وارتفاع متطلبات الالتزام والامتثال. وفي هذا السياق، تبدأ العديد من التحديات من نقاط بسيطة—مثل غموض توضيحات نطاق العمل، وتأخر الاعتمادات، وفوات التفتيشات في وقتها، وتشتّت تقارير السلامة، وعدم اكتمال السجلات—ثم تظهر آثارها لاحقاً أثناء التدقيق أو عند التسليم أو في حالات النزاعات، بعد أن تكون تأثيرات الوقت والتكلفة قد أصبحت واقعاً ثابتاً.

يركّز دليل النماذج والسجلات الأساسية لمواقع البناء على أن النماذج والسجلات ليست إجراءات إدارية، بل نقاط ضبط تشغيلية تساعد فرق الموقع على توثيق المعلومات والتحقق منها واتخاذ القرارات على أساس بيانات موثوقة طوال دورة حياة المشروع. ويجمع الدليل أهم النماذج والسجلات ضمن خمس ركائز أساسية لضبط تنفيذ أعمال الموقع:

ضبط التنفيذ والضبط التجاري (توضيحات نطاق العمل، التفتيشات، الاعتمادات، ضبط التغييرات)

الصحة والسلامة والبيئة ( HSE ) (تحديد المخاطر، تصاريح العمل، تقارير الحوادث، سجلات الامتثال)

) (تحديد المخاطر، تصاريح العمل، تقارير الحوادث، سجلات الامتثال) عمليات ضمان ومراقبة الجودة وعمليات التفتيش (تحقق مرحلي من الأعمال، ضبط العيوب وعدم المطابقة، جاهزية التشغيل والتسليم)

التقدّم والتنسيق (تقارير يومية، خطط المدى القريب، سجل العوائق، إجراءات المتابعة والتنسيق)

المواد واللوجستيات (اعتماد المواد، تفتيش الاستلام والتوريدات، توثيق القبول قبل التركيب)

يقدّم الدليل إطار «حلقة التنفيذ» كعملية متكاملة توضّح كيفية عمل النماذج والسجلات كنظام واحد لإدارة التنفيذ، بدءًا من التخطيط، مرورًا بـ التنفيذ والتفتيش والتصحيح، وصولًا إلى الاعتماد والإغلاق. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز المساءلة، وضمان إمكانية التتبع، وتسريع اتخاذ القرار في مواقع العمل.

وقال إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PlanRadar: “نجاح التسليم لا يعتمد على التخطيط فقط، بل على الانضباط في التنفيذ. عندما يتم توثيق التوضيحات، والتفتيشات، والاعتمادات، والإجراءات التصحيحية بشكل متسق وربطها بالموقع والأدلة، تقلّ الضبابية، وتُحمى الجودة، ويقوى الالتزام، وتتحسن جاهزية التسليم. هذا الدليل صُمّم ليجعل تلك الضوابط عملية وقابلة للتكرار في كل مشروع.”

وبينما يمكن تطبيق محتوى الدليل ضمن بيئات عمل يدوية، يسلّط الضوء أيضاً على دور سير العمل الرقمي في تعزيز استخدام النماذج والسجلات عبر رفع مستوى الوضوح وتحديد المسؤوليات وتحسين جاهزية التدقيق. وعند رقمنة النماذج والسجلات، تصبح السجلات موثّقة زمنياً وقابلة للتتبع ومربوطة بالموقع—مما يقلّل تحديات شائعة مثل ضياع المستندات الورقية وتأخر الاعتمادات وتكرار السجلات وغموض المسؤوليات.

يتوفر دليل النماذج والسجلات الأساسية لمواقع البناء باللغتين العربية والإنجليزية، وهو موجّه للمطورين والاستشاريين والمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن وفرق مواقع البناء العاملة على مشاريع البناء والتطوير العقاري في دول الخليج.

تحميل الدليل:

تحميل النسخة الإنجليزية

تحميل النسخة العربية

نبذة عن PlanRadar

تُعد PlanRadar منصة رائدة للتوثيق الرقمي والتواصل وإعداد التقارير في مشاريع البناء، وإدارة المرافق، والعقارات. تُمكّن عملاءها من العمل بكفاءة أعلى، وتحسين الجودة، وتحقيق الشفافية الكاملة في المشاريع. ومن خلال تعزيز التعاون وتوفير الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، تضيف منصة PlanRadar سهلة الاستخدام قيمة لجميع الأطراف المشاركة في دورة حياة المبنى، بقدرات مرنة تتناسب مع مختلف أحجام الشركات وعملياتها. اليوم، تخدم PlanRadar أكثر من 170,000 مستخدم في أكثر من 75 دولة حول العالم.

www.planradar.com

-انتهى-

#بياناتشركات