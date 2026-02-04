الدوحة، قطر – أبرم بنك دخان مذكرة تفاهم استكشافية مع شركة PayLater، وهي شركة قطرية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) متخصصة في تقديم حلول الدفع المؤجّل، وذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة الويب قطر 2026.

تعمل الشركة المتعاقدة كمزود لخدمات الدفع المؤجّل؛ ويعد أي تعاون بين الطرفين مشروطًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والعمل وفق سياسات بنك دخان ذات الصلة.

وتضع مذكرة التفاهم الأسس الرئيسية لإطار عمل رسمي "غير تجاري" في المرحلة الراهنة، يتيح للطرفين بحث ودراسة فرص التعاون في حلول الدفع المؤجّل. سوف تتناول المناقشات الاستكشافية دراسة سبل دمج هذه الحلول ضمن محفظة الخدمات التي يقدمها بنك دخان، بهدف تعزيز تجربة العملاء الرقمية وتلبية المتطلبات المتنامية للأفراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد المذكرة عدم وجود أي ترتيبات تجارية أو التزامات مالية قائمة حاليًا، على أن تخضع أي شراكة مستقبلية لعمليات تقييم شاملة، وموافقات رقابية، ويتم تأطيرها بموجب اتفاقيات قانونية مستقلة ومبرمة خطيًا.

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيّد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: "تمثّل مشاركتنا في قمة الويب قطر نافذة هامة لبنك دخان للتفاعل مع النماذج المالية الواعدة والانخراط في المناقشات العالمية حول أحدث الابتكارات بهذا المجال. كما تبرز هذه المذكرة نهجنا في استقراء التغيرات في سلوكيات العملاء واتجاهات السوق، مع ضمان أن تظل أي حلول مستقبلية هادفة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقيم علامتنا التجارية."

وفي السياق ذاته، صرّح السيّد بسام الإبراهيم، شريك مؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في PayLater، قائلاً: "يسرّنا التعاون مع بنك دخان، المؤسسة المصرفية الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا في تبني ابتكارات تضع العميل أولاً. إنها إضافة هامة ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين قاعدة كبيرة من المستهلكين في دولة قطر من الوصول إلى حلول دفع ميسرة، تمتاز بالمرونة وتوافقها مع أحدث معايير الصيرفة الإسلامية."

وتجدر الإشارة إلى أن كافة مسارات التعاون المحتملة تظل في إطارها الاستكشافي، دون أن يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو ترتيبات تجارية ملزمة في هذه المرحلة.

نبذة حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

