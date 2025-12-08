دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في تركيّا، Paribu، اليوم عن استحواذها على كوين مينا، أكبر منصة محلية لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صفقة تقدّر قيمتها بما يصل إلى 240 مليون دولار.

تُمثّل هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية في تركيّا حتى الآن، وأول استحواذ عالمي لها على منصة عملات رقمية. وتعكس هذه الصفقة التوّجه العالمي نحو توحيد الجهود في قطاع العملات الرقمية، حيث تسعى الشركات المحلية الرائدة إلى الانضمام للشركات الكُبرى بهدف تعزيز حضورهم العالمي، وقوتهم التنظيمية، والتوسع إلى المزيد من الأسواق.

وبفضل عملية الاستحواذ هذه، ستوّسع Paribu عملياتها إنطلاقاً من مركزها في تركيّا إلى الخليج العربي المعروف بكونه يضّم أكثر البلدان دعماً وتشجيعاً لتبني العملات الرقمية. ومن خلال كوين مينا، ستحصل Paribu على ترخيصين إضافيين لتقديم خدمات العملات الرقمية؛ الأول من سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، والثاني من مصرف البحرين المركزي. هذا التوسع في نطاقها التنظيمي يضع Paribu ضمن عدد قليل من منصات التداول التي تعمل تحت ترخيص عدّة هيئهات تنظيمية، مما يدعم خطتها للتوسع المدروّس والملتزم بالمعايير التنظيمية في الأسواق الجديدة.

وفي هذه المناسبة، صرّح ياسين أورال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Paribu: "تُعدّ هذه الصفقة نقطة تحوّل ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً لقطاع العملات الرقمية والخدمات المالية في تركيّا. فمن خلال هذا الاستحواذ، وسّعنا نطاق عملياتنا المُرخّصة حول العالم، لنصبح منصة منظّمة في أكثر الأسواق دعماً وتبنّياً للعملات الرقمية والتقنيات المالية في العالم. ونحن فخورون بكونها أكبر صفقة استحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية في تاريخ تركيّا، وأول صفقة دولية في مجال منصّات العملات الرقمية داخل تركيا. كما تُعدّ كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة، الشريك الأمثل لتوسّعنا الإقليمي. ومن خلال هذه الخطوة، نفتح فصلاً جديداً في مسيرة نمو Paribu عبر تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط والمساهمة في توحيد صفوف قطاع العملات الرقمية عالمياً، بالانطلاق من الأساس القوي الذي بنيناه في تركيّا."

وفي بيان مشترك لهما، أفاد مؤسسا منصة كوين مينا، طلال الطبّاع ودينا سمعان: "يشهد سوق العملات الرقمية نمواً مستمراً ونضوجاً متزايداً، وانضمامنا إلى Paribu يعد خطوة استراتيجية لمواكبة هذا التطور. بدمج خبرتنا التنظيمية وشعبيتنا الإقليمية مع تقنيات Paribu المتقدمة، نستعد لتقديم المزيد من خدمات العملات الرقمية والحلول المبتكرة والمتنوعة لمستخدمينا في الخليج والشرق الأوسط. يمثّل هذا الاستحواذ نقطة تحوّل في تاريخ كوين مينا، واستثمار Paribu في منصتنا يعكس قوة ما أنجزناه. ومعاً نهدف إلى وضع معايير جديدة للابتكار والريادة في قطاع العملات الرقمية."

-انتهى-

#بياناتشركات