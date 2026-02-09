بنغالورو، الهند وسان كارلوس، كاليفورنيا.، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية رائدة في مجال الطب التجديدي القابل للبرمجة، ولها عمليات في الهند والولايات المتحدة، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة B بقيمة 18 مليون دولار أمريكي، وذلك لتعزيز التطوير السريري لعلاجاتها المعدلة للأمراض والقابلة للتعديل والقائمة على الإكسوسومات، بما في ذلك Kuragenx، مع توسيع نطاق التصنيع العالمي وتوسيع العمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واليابان، والشرق الأوسط.

قادت هذه الجولة شركة Protons Corporate، بمشاركة من Galentic Pharma، والمستثمر البارز Ashish Kacholia، وNoblevast Advisory وAvinya Fund، وعائلة Burman وآخرين. قامت Bandana Kankani، المستشارة والمستثمرة في Pandorum، بتوجيه الصفقة، مما أدى إلى تحسين التوافق بين بنية الاستثمار وخلق القيمة في الشركة.

تجمع منصة Pandorum المملوكة للشركة، والتي أسسها Tuhin Bhowmick وArun Chandru، بين البيولوجيا والهندسة والحوسبة لتطوير علاجات إكسوسومات تجديدية قابلة للضبط تعيد برمجة حالات الأنسجة المرضية، مثل الالتهاب والتليف، نحو التعافي الوظيفي.

قال الدكتور Tuhin Bhowmick، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pandorum: "تمامًا مثل سفينة Theseus، يتم إعادة بناء جسم الإنسان باستمرار. تركز Pandorum على استعادة الذاكرة البيولوجية، مما يعيد تعريف الطب التجديدي في جوهره. وأضاف الدكتور Tuhin: "يتعامل نهجنا مع صحة الأنسجة، والمرض، والتحلل باعتبارها تحديا ملاحيًا داخل مشهد بيولوجي مقيد بالمعلومات. سيمكننا هذا التمويل من تحويل العلم الرائد إلى علاجات قابلة للبرمجة ومعدلة للمرض، بدءًا من تطبيقات الأنسجة المفردة وصولاً إلى إصلاح الأنسجة المتعددة، بما يتماشى مع رؤية Pandorum - للشفاء السريع والشيخوخة البطيئة.

قال المؤسس المشارك Arun Chandru: "تهانينا لفريقنا على هذا الإنجاز. إن الطب التجديدي، وتحديدًا لعلاج عمى القرنية، يمثل ضرورة عالمية لا تعرف حدودًا".

يقود جهود الترجمة السريرية أطباء معترف بهم عالميًا، بمن فيهم الدكتور Virender Singh Sangwan (مستشفى Dr. Shroff’s Charity Eye Hospital في نيودلهي)، والدكتور Shigeru Kinoshita (جامعة Prefectural University of Medicine في كيوتو)، والدكتور Ramez Haddadin والدكتور Satish Nadig (Northwestern Medicine في شيكاغو).

طبقت Pandorum استراتيجية تصنيع موزعة عالميًا، تشمل شراكة مع شركة CDMO وهي AGC Biologics (إيطاليا) لأسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وتعاون استراتيجي مع Nucelion Therapeutics (الهند)، وهي شركة تابعة لـ Bharat Biotech، لدعم الإمدادات عبر منطقة آسيا، والمحيط الهادئ. كما تستكشف الشركة شراكات محتملة في الشرق الأوسط.

ينصب تركيز Pandorum الأساسي على أمراض سطح العين، مثل متلازمة Stevens–Johnson، والتهاب القرنية العصبي، والتي حصل علاج Kuragenx من أجلها على تصنيف الدواء اليتيم (Orphan Drug Designation) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). بالإضافة إلى طب العيون، تعمل الشركة على توسيع منصتها القابلة للضبط لمعالجة الحالات الجهازية، بما في ذلك الأمراض الالتهابية والتنكسية التي تصيب الرئة والكبد والجهاز العصبي.

حول Pandorum Technologies

تعد Pandorum Technologies شركة تقنية حيوية تركز على هندسة الأنسجة والطب التجديدي. تدير الشركة مرافق بحثية في الهند، والولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.pandorum.com

