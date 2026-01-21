أعلنت شركةPalmier Developments توقيع تعاقد جديد مع شركة Sky Contracting، إحدى كبرى شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرية؛ لاستكمال أعمال مشروعها السكنيZayard Elite بمدينة زايد الجديدة، في إطار خطة الشركة لتسريع وتيرة التنفيذ وتسليم المشروع بالكامل قبل الموعد المحدد خلال عام 2026. وأكدت شركة " palmier developments " أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حاليًّا نحو75 % من أعمال الهيكل الخرساني، مع استمرار أعمال المباني والمحارة الخارجية، مشيرةً إلى أن معدلات التنفيذ تسير وَفق الجدول الزمني المعتمد، وبما يضمن تسليم المشروع في ديسمبر 2026. وأوضحت الشركة أن التعاقد مع شركة Sky Contracting يشمل استكمال أعمال الهيكل الخرساني داخل المشروع، والذي يأتي ضمن استثمارات إجمالية تبلغ نحو500 مليون جنيه، تشمل أعمال البنية التحتية والإنشاءات، على أن يتم استكمال كامل الاستثمارات خلال عام 2026. ويُقام مشروعZayard Elite على مساحة15 فدانًا، بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو63 ألف متر مربع، ويضم 118 فيلا متنوعة؛ بين فيلات مستقلة وتوين هاوس، تم تصميمها وَفق أحدث المعايير المعمارية؛ لتوفير تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الخصوصية والرفاهية. وأكدت شركة " palmier developments " أن هذا التعاقد يعكس استراتيجيتها القائمة على التعاون مع شركات مقاولات قوية وذات خبرة؛ بهدف تسريع إنجاز المشروعات، وضمان أعلى مستويات الجودة، وتسليم الوحدات قبل المواعيد المقررة. ويتمتع مشروع Zayard Elite بعدد من المميزات التنافسية؛ أبرزها الموقع الفريد على بعد نحو 500 متر من طريق وصلة دهشور، وعلى أرض مرتفعة ذات تدرج طبيعي يمنح جميع الوحدات إطلالات مميزة، فضلًا عن قربه من الخدمات الحيوية والممشى السياحي بمنطقة دهشور. ويضم المشروع مساحات خضراء واسعة، وبحيرات مائية، ومناطق ترفيهية وملاعب، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتكاملة؛ تشمل مناطق للشواء، وأماكن ألعاب للأطفال، وحدائق خاصة، ونافورة مائية، ومواقف سيارات خاصة. ويتميز المشروع بسهولة الوصول إلى المحاور الرئيسية؛ حيث يبعد دقائق قليلة عن طريق الإسكندرية الصحراوي، ومول العرب، وطريق وصلة دهشور، ومطار سفنكس الدولي، والمتحف المصري الكبير، ما يعزز من قيمته السكنية والاستثمارية.

