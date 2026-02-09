تم تدشين المشروع في المقرّ الاقليمى لشركة بروكتر آند قامبل في المنطقة الحرة بجبل علي – دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروكتر آند قامبل (P&G)، إحدى أكبر شركات السلع الاستهلاكية في العالم، والتي تضم محفظتها أكثر من 80 علامة تجارية عالمية تحظى بثقة المستهلكين، عن تدشين محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.

وجرى تدشين محطة الطاقة الشمسية في المقرّ الاقليمى لشركة بروكتر آند قامبل في دولة الإمارات، الواقع ضمن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، حيث تضم المحطة مظلات شمسية لمواقف السيارات بقدرة قصوى تبلغ 500 كيلوواط في وقت الذروة، وأصبحت الآن قيد التشغيل الكامل. ومن المتوقع أن تُولّد المحطة خلال عامها الأول حوالي 816,500 كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، ما يغطي أكثر من 50% من إجمالي الطلب السنوي على الكهرباء في المبنى.

ويتألف المشروع من أكثر من 870 لوحاً شمسياً ثنائي الوجه عالي الكفاءة، تم تصميمها لتعظيم إنتاج الطاقة المتجددة في الموقع، إلى جانب توفير مظلات واقية لـ 144 سيارة. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 330 ألف كيلوغرام سنوياً، في خطوة تدعم التزام بروكتر آند قامبل بتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وتتوافق في الوقت ذاته مع استراتيجية دولة الإمارات للطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

هذا وأُقيمت مراسم تدشين المشروع في مقرّ شركة بروكتر آند قامبل بدولة الإمارات، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين للشركة، ومسؤولين من شركة Yellow Door Energy، وشركة Value Addition، المقاول المسؤول عن أعمال الهندسة والتوريد والبناء.

وفي تعليق لها، قالت سونالي دهاوان، مدير عام شركة بروكتر آند قامبل في دول الخليج:

"تُعدّ الاستدامة البيئية في شركة بروكتر آند قامبل جزءاً لا يتجزأ من طريقة ممارستنا للأعمال. ويجسّد عقد تأجير الطاقة الشمسية مع Yellow Door Energy التزامنا الراسخ بدمج حلول الطاقة المتجددة ضمن عملياتنا في دبي. ويُشكّل تدشين هذه المظلات الشمسية خطوة عملية وملموسة نحو تطور بصمتنا البيئية في مقرّنا الاقليمى بدولة الإمارات، فضلاً عن دعم أهدافنا المناخية العالمية. ويتماشى هذا المشروع مع طموحاتنا في مجال الاستدامة والرامية إلى لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2040".

من جانبه، علّق جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy، قائلاً:

"نفخر بتدشين هذا المشروع للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة بروكتر آند قامبل، والذي سيوفّر كهرباء نظيفة تغطي أكثر من 50% من احتياجات مقرّها الاقليمى في دولة الإمارات، ويسهم في دعم استراتيجية الطاقة في الدولة. ومع توليدنا لأكثر من 1.1 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة في سبع دول، تواصل Yellow Door Energy كسب ثقة كبرى الشركات العالمية متعددة الجنسيات بصفتها الشريك المفضل لحلول الطاقة المستدامة".

وبصفتها مطوّر المشروع، تتولى شركة Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتدشين وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال مدة التعاقد. ويتيح نموذج تأجير الطاقة الشمسية للشركات خفض تكاليف الطاقة دون الحاجة إلى أي استثمار رأسمالي مسبق أو تحمّل مخاطر تشغيلية، مع الحفاظ على التركيز على أعمالها الأساسية والاستفادة من مزايا الطاقة النظيفة.

