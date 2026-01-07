كشفت اليوم شركة Oilfield Service Professionals LLC (“OSP”) وشركة Gulfstream Services, Inc. (“GSI”) عن إقامة تحالف تقني إستراتيجي عالمي يركز على تقديم أنظمة تثبيت بالإسمنت قياسية، وآلية، إلى جانب الحلول المتكاملة لدعم العمليات البرية والبحرية في مختلف أنحاء العالم.

يجمع هذا التحالف بين مؤسسة الخدمات المنتشرة عالميًّا التابعة لشركة OSP، وقدراتها في مجال التشغيل الآلي، وخبرتها المتخصصة في أدوات الحفر تحت الأرض، مع تقنية رأس التثبيت بالإسمنت ذات الدفع العلوي التي أثبتت كفاءتها ميدانيًّا من GSI. ومن خلال هذا التعاون، تعمل الشركتان معًا على تمكين منصة حديثة تعتمد على البيانات في عملية التثبيت بالإسمنت، حيث تم تصميمها لتحسين مستويات السلامة، والاتساق، والأداء التنفيذي عبر مختلف بيئات التشغيل.

ومع سعي المشغلين على نحو متزايد إلى خفض مستوى التباين التشغيلي، وتحسين القدرة على التنبؤ بالتنفيذ، ونشر معايير موحّدة عبر المحافظ العالمية، فقد تم تشكيل تحالف OSP–GSI، لدعم تنفيذ عمليات التثبيت بالإسمنت المتكررة على نطاق واسع بدايةً من مراحل إنشاء الآبار، إلى التدخل وسدّ الآبار والتخلي عنها (P&A).

وفي صميم هذا التعاون يكمن رأس التثبيت بالإسمنت RCH الذي يعمل بالدفع العلوي من GSI، وهو نظام معياري يتمتع بأكثر من 3500 عملية تشغيل في جميع أنحاء العالم، حيث يدعم أحجام التغليف من 4-1/2 بوصة إلى 13-3/8 بوصة عبر العديد من التطبيقات البرية والبحرية الصعبة، فعند دمج النظام مع تقنيات الأتمتة وخارطة الطريق الرقمية الخاصة بشركة OSP، فإنه يتيح إمكانية تقليل التعرض للمناطق عالية الخطورة، وكذلك تحسين مستوى الاتساق التشغيلي، وتعزيز وضوح عملية التنفيذ، وتحسين كفاءة استخدام الأسمنت -وهي عناصر رئيسية لخفض المخاطر التشغيلية ودعم تسليم الآبار وفق معايير متوقعة.

كما تسهم شركة OSP بقوة عاملة متعددة الخدمات منتشرة على المستوى العالمي، وتتمتع الشركة بخبرة كبيرة في مجال تنفيذ العمليات المعقدة عبر أحواض متعددة. تتيح هذه البنية التحتية الخدمية إمكانية النشر السريع، وتوفير الدعم المحلي، وتحقيق الأداء المتسق ضمن نموذج تشغيلي موحد، مما يدعم جهود العملاء في تطبيق حلول التثبيت بالإسمنت القياسية عبر مختلف المناطق وأنواع الأصول.

فيما صرح Jasen Gast الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OSP قائلًا: "إن هذا التحالف يعكس تحولًا في كيفية تقديم حلول التثبيت بالإسمنت على المستوى العالمي". "فمن خلال الجمع بين المعدات التي أثبتت كفاءتها والتشغيل الآلي، والتكامل الرقمي، والتنفيذ العالمي ضمن منصة واحدة، فإننا نساعد المشغلين على تقليل مستوى التباين مع تحسين مستويات السلامة وتقديم أداء تثبيت بالإسمنت أكثر اتساقًا طوال دورة حياة البئر بأكملها".

من جهته أضاف Bobby Bond، الرئيس التنفيذي لشركة Gulfstream Services, Inc. أن "مواءمة أنظمة التثبيت بالإسمنت المثبتة ميدانيًّا من Gulfstream مع قدرات النشر والتكامل العالمية التي تتمتع بها شركة OSP، يعمل بدوره على تعزيز مدى انتشار وظائف تقنيتنا بشكل كبير. ونحن نتعاون معًا لتلبية متطلبات المشغلين بشأن الحصول على حلول قابلة للتطوير، وموحدة تعمل بأداء ثابت عبر مختلف المناطق".

تحالف OSP–GSI سيسعى أيضًا إلى تطوير السوق المشترك على مستوى العالم، من خلال تقديم أنظمة التثبيت بالإسمنت المتكاملة، والمعدات السطحية، وحلول التكنولوجيا الشاملة المدعومة بتقديم الخدمات المحلية والتغطية العالمية.

للحصول على المزيد من المعلومات أو للاستفسار عن الشراكة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.go-osp.com أو تواصل مع شركتَي OSP وGSI علىLinkedIn .

نبذة عنOilfield Service Professionals (OSP)

تأسست شركة Oilfield Service Professionals (OSP) في عام 2018، وهي شركة عالمية متكاملة متخصصة في تقديم الحلول التقنية لخدمة قطاع النفط والغاز في جميع مراحل دورة حياة البئر، بما في ذلك إنشاء الآبار، والإكمال، والتدخل، والسد والتخلي. تجمع شركة OSP بين التكنولوجيا المتقدمة، والخبرة التشغيلية، إلى جانب الخبرة الميدانية العالمية من أجل تقديم حلول آمنة، وجديرة بالثقة، وفعالة من حيث التكلفة في البيئات البرية والبحرية المعقدة.

الموقع الإلكتروني: www.go-osp.com

نبذة عنGulfstream Services, Inc. (GSI)

Gulfstream Services, Inc. (GSI)؛ هي شركة عالمية رائدة في مجال أنظمة التثبيت بالإسمنت، ومعدات التحكم في الضغط، وخدمات دعم الآبار، وتتمتع بخبرة تزيد على 45 عامًا في هذا المجال. تشتهر شركة GSI برؤوس التثبيت بالإسمنت التي تعمل بنظام الدفع العلوي وأنظمتها المعيارية عالية التحميل، كما تقدم حلولًا مثبتة ميدانيًّا لدعم عمليات إنشاء الآبار، والتدخل، وإيقاف تشغيلها في جميع أنحاء العالم.

