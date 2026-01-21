المنامة، البحرين: فازت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، بالمركز الأول في مسابقة Fast 50 Fast Track Pitch التي تنظمها Deloitte Fast 50 والتي أُقيمت في إعمار سكوير، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء ذلك بدعم من رواد منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة وهم DotZero وAntler وBECO Capital، حيث سلّطت المسابقة الضوء على أبرز الشركات التقنية الناشئة الواعدة وسريعة النمو في المنطقة.

ويمنح هذا التكريم المرموق شركة Beyon Cyber أحقية المشاركة في النسخة الخامسة من برنامج Deloitte Technology Fast 50 في الشرق الأوسط، لتكون ضمن نخبة المشاريع التقنية الأكثر ابتكارًا وقابلية للتوسّع على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا التقدّم مدعومًا بمنصة Orryx AI ، المنصة الرئيسية لدى Beyon Cyber للأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمصمّمة لتوفير قدرات الكشف الذاتي عن التهديدات، والأتمتة الذكية، والاستجابة الفورية للحوادث، بما يخدم البنى التحتية للقطاعين الحكومي والمؤسسي. ومن خلال منصة Orryx AI ، تسهم Beyon Cyber في إعادة تشكيل مستقبل الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، صرّح الشيخ الدكتور خالد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، قائلاً:

"نفخر بالفوز بهذه المنافسة التي تضم أبرز الشركات الناشئة عالية النمو في الشرق الأوسط. ويؤكد هذا التكريم ما يميّز منصة Orryx AI؛ إذ صُمّمت لإحداث نقلة في طريقة عمل فرق الأمن السيبراني، لتمكينها من التحرك بسرعة أكبر واتخاذ قرارات بثقة أعلى مقارنةً بالأساليب التقليدية."

ويأتي هذا الفوز في ظل تسارع الطلب الإقليمي على الحلول السيبرانية المرنة والمتقدمة والمعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزّز مكانة Beyon Cyber كفرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين في منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة الباحثين عن نمو مؤثّر في السوق ومنصات تقنية من الجيل القادم.

ومع انضمامها إلى برنامج Deloitte Fast 50، تؤكد Beyon Cyber مكانتها كشركة نمو جاهزة للاستثمار، ملتزمة بتوسيع نطاق حلول الدفاع السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة الرقمية، ودعم التحول الرقمي الآمن في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة Beyon Cyber

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyoncyber.com أو تواصل مع info@beyoncyber.com

-انتهى-

#بياناتشركات