دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة ORA ، إيذانًا بإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قابلية توظيف الطلبة، ودعم التطوير المهني، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال .

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في حرم جامعة دبي من قبل سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والسيدة لانا نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لمجموعة. ORA

وتركّز الشراكة على توفير فرص التدريب العملي والتوظيف لطلبة وخريجي جامعة دبي، والمشاركة في معارض التوظيف، وتنظيم ورش عمل يقودها خبراء من القطاع الصناعي. كما تشمل التعاون في برامج التعليم التنفيذي والمهني بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزّز تبادل المعرفة والخبرات.

وبموجب الاتفاقية، سيستفيد موظفو مجموعة ORA وأقاربهم من الدرجة الأولى من خصومات على الرسوم الدراسية، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى البرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها جامعة دبي. كما تشجّع مذكرة التفاهم على مشاركة مجموعة ORA في المجالس الاستشارية الصناعية، ودراسة تقديم دعم تطوعي لبرنامج «الخريجون والأصدقاء للمساعدات المالية» في جامعة دبي، تأكيدًا على التزام الطرفين بتنمية المواهب وتحقيق الأثر المجتمعي.

وقال سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي:

»نحرص في جامعة دبي على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا في إعداد كوادر مستقبلية مؤهلة وقادرة على المنافسة. ويجسّد تعاوننا مع مجموعة ORA نموذجًا فاعلًا يربط التميّز الأكاديمي بالتطبيق العملي في بيئة العمل، ويوفّر مسارات حقيقية للتدريب والتوظيف والتعلّم المستمر، بما يلبّي متطلبات السوق العالمية. «

ومن جانبها، صرّحت السيدة لانا نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة أورا ديفلوبرزORA

"في أورا ديفلوبرز، لا ننظر إلى تنمية المواهب كبرنامج فحسب، بل نعتبرها مسؤولية تقع على عاتقنا. ومن خلال دمج الخبرات العملية في التعليم، فإننا نسد الفجوة بين التعلم والقيادة. ويعكس تعاوننا مع جامعة دبي التزامنا بإعداد كفاءات المستقبل، وتزويدهم بالمهارات والخبرات، ومنحهم فرص الاحتكاك العملي، وتقديم الإرشاد الذي يؤهلهم للإسهام في دفع عجلة التقدم ضمن بيئة عالمية سريعة التطور."

كما أكدت أمينة المرزوق، مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي وعلاقات الخريجين في جامعة دبي، قائلة:

»تتجاوز هذه الشراكة الإطار التقليدي للاتفاقيات الأكاديمية، إذ تترجم مباشرة إلى فرص حقيقية لطلبتنا وخريجينا، بدءًا من التدريب المنظّم وفرص التوظيف، وصولًا إلى برامج التطوير المهني والتعليم التنفيذي. وتُعد مثل هذه الشراكات عنصرًا أساسيًا في ردم الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضمان جاهزية الخريجين منذ اليوم الأول»

وتعكس مذكرة التفاهم رؤية مشتركة بين جامعة دبي ومجموعة ORA للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل بين التعليم والصناعة، والمساهمة في تطوير قوى عاملة مستدامة في دولة الإمارات والمنطقة.

لمحة حول" أورا ديفلوبرز" :

مجموعة "أورا ديفلوبرز" هي مجموعة رائدة عالمياً في قطاع العقارات، وتشتهر بإنشاء مساحات تحويلية لتحسين تجربة المعيشة اليومية. تأسست المجموعة عام 2016، وتملك اليوم أصولاً تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، وتتميز بمحفظتها من المشاريع العقارية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 45 مليار دولار أمريكي في مصر وقبرص وباكستان ودولة الإمارات والعراق. كما تمتلك مجموعة مميزة من المشاريع، بما فيها آيا نابا مارينا في قبرص، وإيتين في باكستان، وبين في أبوظبي، ومدنية الورد في العراق، إلى جانب سبعة مشاريع في مواقع استراتيجية في مصر، مما يعكس التزامها ببناء مجتمعات متكاملة منسجمة مع الطبيعة والثقافة المحلية. وتتضمن أصول المجموعة في قطاع الضيافة سلفرساندس جراند إينز وسلفرساندس بيتش هاول في غرينادا في البحر الكاريبي، إلى جانب فندق مرتقب من فئة الخمس نجوم في ميكونوس، إضافة إلى مشاريع ضيافة أخرى قيد التطوير.

وتشتمل محفظة أورا على مشاريع سكنية وفندقية وترفيهية وتجارية، وتركز على المساحات متعددة الوظائف التي توفر تجربة متوازنة وغنية للسكان. وتركز مشاريع أورا العقارية على مبادئ التميز والتوازن والسعادة، لترسي معايير جديدة في التصميم المستدام المتمحور حول المجتمعات. وتتميز أورا بخبرتها الكبيرة في بناء بيئات حيوية مستوحاة من سحر المكان، مثل مشروع سلفرساندس نورث كوست، الذي تعكس تفاصيله الطابع المميز للبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مشاريع الضيافة من فئة الخمس نجوم في جزر الكاريبي، والتي توفر تجارب مميزة للضيوف وملاذاً هانئاً لا مثيل له.

