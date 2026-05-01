نيويورك وباريس- أعلنت اليوم OpenGate Capital (‏يشار إليها هنا باسم "OpenGate")، وهي شركة عالمية للاستثمار في الأسهم الخاصة، أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على قسم أوروبا والشرق الأوسط ("EMEA") التابع لشركة Total Safety، وهي إحدى شركات محفظة Littlejohn & Co.تُعد Total Safety EMEA مزوداً رائداً لحلول السلامة والامتثال الحيوية، حيث تخدم عملاء قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تركز الشركة على حماية القوى العاملة والامتثال التنظيمي في بيئات معقدة وحساسة للسلامة. لم يتم الكشف عن شروط عملية الاستحواذ.

يقع المقر الرئيسي لشركة Total Safety EMEA في دييبينبيك، في بلجيكا، وهي تقدم منصة متكاملة وشاملة تغطي خدمات السلامة وتأجير المعدات ومبيعات المنتجات. وتشمل الخدمات نشر موظفين مدربين تدريبًا عاليًا لعمليات السلامة الحرجة، واستئجار المعدات الأساسية على المدى القصير والطويل وتوريد معدات الحماية الشخصية. بصفتها شريكًا موثوقًا في البيئات عالية التنظيم، تدعم Total Safety EMEA العملاء في الحفاظ على السلامة التشغيلية، وتقليل المخاطر وضمان الامتثال المستمر.

قال Matt Keshian، العضو المنتدب في OpenGate: "يسرنا إتمام عملية الاستحواذ هذه، والتي تعكس قدرتنا على التنفيذ في المواقف المعقدة عبر مختلف الولايات القضائية وإنشاء استثمارات منصة عالية الجودة. توفر Total Safety EMEA أساسًا قويًا للنمو، ونحن نرى فرصًا واضحة لتعزيز الأداء وتوسيع مكانتها في السوق، لا سيما في الشرق الأوسط. بالتعاون مع Steven Lanssens، الرئيس التنفيذي، وفريق الإدارة، ينصب تركيزنا على بناء منصة مستقلة ومتطورة تتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق قيمة على المدى الطويل".

قال Steven Lanssens، الرئيس التنفيذي لشركة Total Safety EMEA: "يسعدنا أن نتشارك مع شركة تشاركنا رؤيتنا طويلة الأجل والتزامنا بالتميز التشغيلي. يمثل هذا الفصل فصلًا جديدًا مثيرًا لأعمالنا، وهو فصل يمكننا من خلاله شحذ تركيزنا والاستثمار بمرونة أكبر وبناء منصة للنمو في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. معًا، نحن في وضع قوي لتوسيع إمكاناتنا وتقديم حلول السلامة الحيوية لقطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز، حيث تُعد الموثوقية والخبرة والابتكار من أهم العوامل".

وصرح Brad Clark، الرئيس التنفيذي لشركة Total Safety، قائلاً: "على مدار الأعوام القليلة الماضية، استفادت Total Safety من الاستثمار المستدام والتركيز المستمر على تعزيز منصتها وفريقها القيادي وقدراتها الأساسية؛ مما جعل الشركة تحتل مكانة رائدة عالميًا في مجال معدات وخدمات السلامة في أماكن العمل. بوجود OpenGate كشريك جديد لها، أصبحت Total Safety EMEA مجهزة تماماً لتوسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط".

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية العرفية وشروط الإغلاق ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في وقت لاحق من عام 2026.

تتلقى OpenGate الاستشارات من قِبل McDermott Will & Schulte (قانونيًا) بشأن هذه الصفقة. تتلقى Total Safety الاستشارات من قِبل Troutman Pepper Locke وEversheds Sutherland (قانونيًا) وHoulihan Lokey (عمليات الاستحواذ والاندماج).

حول OpenGate

OpenGate هي شركة أسهم خاصة عالمية متخصصة في الاستحواذ على الشركات وتشغيلها لخلق قيمة جديدة من خلال التحسينات التشغيلية والابتكار والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة OpenGate في كل من نيويورك وباريس، وقد قامت ببناء وتحويل الأعمال التجارية منذ عام 2005. يمتلك محترفو OpenGate المهارات اللازمة لاكتساب الأعمال الناجحة ونقلها وتشغيلها وبنائها وتوسيع نطاقها. حتى الآن، نفذت OpenGate أكثر من 40 عملية استحواذ على المنصات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. لمعرفة المزيد عن OpenGate، يرجى زيارة www.opengatecapital.com.

حول Total Safety

Total Safetyهي مزود عالمي رائد لخدمات السلامة المتكاملة والمعدات وحلول الامتثال لقطاعي الطاقة والصناعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، بولاية تكساس، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لحماية العمال، وضمان الامتثال التنظيمي، ودعم العمليات الآمنة والفعالة عبر بصمة عالمية. لمعرفة المزيد حول السلامة الشاملة، يرجى زيارة https://www.totalsafety.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

* المصدر: "ايتوس واير"

