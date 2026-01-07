من المتوقع أن تقدم الشركة المندمجة حلولاً عبر السلسلة بمستوى مؤسسي وتحويلاً للأصول الحقيقية إلى عملات رمزية رقمية، مما يضع معيارًا جديدًا للمقاييس العالمية

نيويورك - أعلنت اليوم .Open World Ltd (المعروفة بـ Open World)، الشريك الاستراتيجي الموثوق وراء العديد من أهم عمليات الإطلاق المؤثرة في منظومة Web3، أنها قد دخلت في خطاب نوايا للاندماج مع .VerifyMe Inc المدرجة في بورصة (ناسداك تحت الرمز: VRME)‏ (المعروفة بـ VerifyMe)، وهي مزود للتداول العام للخدمات اللوجستية الدقيقة وتقنيات حماية العلامة التجارية. تتخصص VerifyMe في اللوجستيات الدقيقة للمنتجات الخاضعة للتنظيم والحساسة للوقت، بالإضافة إلى حلول المصادقة التي تمكن أصحاب العلامات التجارية من ردع أنشطة التزييف والتحريف. عند الإغلاق، من المتوقع أن تستمر الشركة المندمجة في الإدراج في بورصة ناسداك وسيتم تداولها تحت رمز مؤشر جديد.

تقدم كل من Open World وVerifyMe بنية تحتية حيوية لاقتصاد رقمي يتطور بسرعة. تعمل Open World على بناء الطبقة الأساسية التالية لتحويل الأصول الحقيقية (RWA) إلى رموز رقمية وتطبيقات بلوكتشين ذات مستوى مؤسسي. من خلال الاستفادة من خبرتها في إطلاق الرموز الرقمية، وأطر الامتثال، والبنية التحتية للسوق، جنبًـا إلى جنب مع قدرات VerifyMe، سيتم هندسة المنصة الناتجة لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تعتمد الأنظمة الذاتية على الهوية المتحقق منها، والبيانات الآمنة، والمنشأ الموثوق عبر السلسلة. من خلال تحويل الثقة إلى بنية تحتية، تخطط Open World وVerifyMe لإطلاق نظام تشغيل جديد لتحويل الأصول الحقيقية (RWA) إلى رموز رقمية بشكل متوافق ومعايير مؤسسية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب شراكة Open World الأخيرة مع Abstract لإطلاق محرك تحويل أصول إلى رموز رقمية متوافق وعلى نطاق وطني للأصول الحقيقية (RWA) ذات المستوى الأساسي، مما يعزز الأسس التقنية والمؤسسية المطلوبة لهذه الأصول للمشاركة في أسواق رقمية آمنة.

صرح Matt Shaw، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open World، والذي من المتوقع أن يصبح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة بعد الإغلاق، قائلاً: "يمثل اليوم علامة فارقة رئيسية لشركة Open World". "لقد كنا شريك إطلاق الرموز والابتكار والوصول إلى الأسواق لبروتوكولات Web3 من الفئة الأولى التي تمثل أكثر من 65 مليار دولار من القيمة عبر السلسلة، ونحن الآن ننقل استراتيجية العمل هذه إلى تطبيقات المؤسسات ذات الأثر الملموس في العالم الحقيقي. من خلال الجمع بين الخبرة اللوجستية والأمان عبر السلسلة وأطر العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبدعم من أسس تقنية قوية وتنفيذ مثبت في بيئات عالية المخاطر، نحن في مكانة تتيح لنا أن نصبح شركة رائدة عالمياً في تحويل الأصول الحقيقية إلى رموز رقمية بشكل آمن وبمستوى مؤسسي".

تتمثل رؤية Open World في أن تكون المزود الأبرز لمنتجات وحلول الأصول الرقمية من الجيل التالي التي تربط حالات الاستخدام الواقعية وتجسدها عبر السلسلة. يمكن أن يتخذ ذلك أشكالاً عديدة، بدءًا من التعاون مع كيانات سيادية لتطوير عملات مستقرة متوافقة وذات عائد، وصولاً إلى تمكين استخلاص القيمة من الاحتياطيات الوطنية والأصول الاستراتيجية الأخرى من خلال تحويلها إلى عملات رمزية رقمية. تتعاون Open World أيضًا مع شركات من الجيل التالي لتعزيز عصر جديد من الابتكار عبر السلسلة، مما يفتح المجال للسيولة والشفافية وبنية تحتية أكثر كفاءة للأسواق التي كانت تقليدية وتماثلية في السابق. ستكون الشركة المندمجة في مكانة تؤهلها لتقديم بنية تحتية جاهزة للاستخدام ومتوافقة مع المعايير، تعالج العوائق الأساسية أمام تبني الأصول الرقمية: الهوية، والأمن، والتوافق التنظيمي، والثقة.

وصرح Adam Stedham، الرئيس التنفيذي ورئيس VerifyMe، قائلًا: "نحن متحمسون لاحتمال الانضمام إلى منظومة Open World المتنامية". "يدخل تبني الأصول الرقمية مرحلة جديدة تصبح فيها الهوية القابلة للتحقق، والمنشأ، والبيانات الموثوقة أمورًا ضرورية. من المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج المقترح مع VerifyMe إلى تعزيز قدرة Open World على تقديم حلول تحويل الأصول إلى عملات رمزية رقمية جاهزة للمؤسسات والبنية التحتية المتوافقة مع معايير الامتثال اللازمة لمستقبل قائم على الرموز الرقمية".

يتضمن خطاب النوايا فترة حصرية مدتها 60 يومًا يخطط الطرفان خلالها لإكمال الفحص النافي للجهالة والتفاوض بشأن اتفاقية اندماج نهائية وتنفيذها. من المتوقع أن تتضمن اتفاقية الاندماج شروط إغلاق معتادة، بما في ذلك الموافقة على الصفقة من قبل مجالس الإدارة وحاملي الأوراق المالية في كلتا الشركتين، والموافقات التنظيمية، والامتثال لمتطلبات إدراج بورصة ناسداك. مع مراعاة استثناءات معينة، إذا اختار أي من الطرفين إنهاء خطاب النوايا، فسيتعين على هذا الطرف دفع رسوم إنهاء للطرف الآخر قدرها 400,000 دولار أو 500,000 دولار، وذلك حسب الظروف. من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى امتلاك مساهمي Open World ما يقرب من 90% من الشركة المدمجة ومساهمي VerifyMe ما يقرب من 10% من الشركة المدمجة. عند الإغلاق، يجب أن يتكون مجلس إدارة الشركة المندمجة من سبعة أعضاء. سيكون من حق Open World تسمية ستة أعضاء (والذين قد يشملون الرئيس التنفيذي لشركة Open World)، وسيكون من حق VerifyMe تعيين عضو واحد، والذي يشغل حاليًا منصبًا في مجلس الإدارة. من المتوقع أيضًا أن تحظى VerifyMe بالفرصة لدفع توزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة لمساهميها قبل الاندماج، تعادل مبلغ النقد الموجود في ميزانيتها العمومية قبل الإغلاق، والذي يزيد عن مليون دولار. لا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن إبرام الطرفين لاتفاقية اندماج، أو إتمام الاندماج بينهما، أو تحقق الفوائد المتوقعة من الاندماج المقترح في حال إتمامه، أو قيام مجلس إدارة VerifyMe بالإعلان عن توزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة قبل إغلاق الصفقة المقترحة.

تعمل شركة Maxim Group LLC مستشارًا ماليًّا حصريًّا لشركة Open World فيما يتعلق بعملية الاندماج.

حول Open World

لقد كانت Open World قوة دافعة رئيسة وراء العديد من المشاريع الأكثر شهرة في مجال البلوكتشين. نظرًا لخبرتها، تعمل Open World الآن على توسيع عروضها لتشمل التمويل التقليدي (TradFi). لقد سهلت Open World تأسيس ونمو أكثر من 20 شركة منذ عام 2023، وساعدت في إطلاق أكثر من 65 مليار دولار من القيمة الإجمالية للشبكة منذ ذلك الحين (عند ذروة القيمة المخففة بالكامل). تقدم Open World المشورة لفرق التأسيس أثناء تعاملهم مع التقاطعات الأكثر تعقيدًا بين التنظيم المالي، واقتصاديات العملات الرمزية الرقمية، والأسواق العامة، واستراتيجية التبادل، وهيكلة الحوكمة. إن الفرق التي تقدم لها Open World المشورة هم شركاء لشركات رأس مال استثماري رائدة، بما في ذلك a16z، وMulticoin Capital، وDragonfly، وFounders Fund. تشمل مجموعة خدمات الشركة الاستشارات الخاصة بإطلاق العملات الرمزية الرقمية، واستراتيجيات الأصول الرقمية (DATs) والتمويل التقليدي (TradFi)، وتحويل الأصول الحقيقية (RWA) إلى رموز رقمية، وإصدار العملات المستقرة، والمنافحة عن السياسات، وأعمال الاستشارات الاستراتيجية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.openworld.dev.

حول شركة .VerifyMe, Inc

شركة .VerifyMe, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VRME)، توفر لوجستيات متخصصة للمنتجات الحساسة للوقت ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى حلول حماية العلامة التجارية وتعزيزها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.verifyme.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995.إن الكلمات "يصبح"، و"متوقع"، و"يخطط"، و"عند"، و"سوف"، والتعبيرات المماثلة، فيما يتعلق بشركتي Open World وVerifyMe، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. لقد استندنا في هذه البيانات التطلعية بشكل كبير إلى توقعاتنا وتصوراتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية والاتجاهات المالية التي نعتقد أنها قد تؤثر على وضعنا المالي، ونتائج العمليات، واستراتيجية العمل، والاحتياجات المالية. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، عدم اليقين بشأن ما إذا كان الطرفان سيبرمان اتفاقية اندماج، وفي حال إبرامها، ما إذا كانت ستتضمن أيًّا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذا البيان الصحفي، أو ما إذا كان الاندماج سيتم إغلاقه. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتحقق الفوائد المتوقعة من الاندماج. تشمل عوامل المخاطرة والشكوك هذه تلك الموصوفة بشكل أكثر تفصيلًا في التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية لشركة VerifyMe والمقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك القسم الوارد تحت عنوان "عوامل المخاطرة". إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن أيًا من افتراضاتنا الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة حاليًا. أي بيان تطلعي ندلي به هنا يعبر فقط عن الوضع كما هو في التاريخ الذي صدر فيه. قد تظهر من وقت لآخر عوامل أو أحداث قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية، وليس من الممكن لنا التنبؤ بها جميعًا. نحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة، أو تطورات مستقبلية، أو غير ذلك، باستثناء ما قد يتطلبه القانون.

لا يعد هذا عرضًا أو

التماسًا

لا يشكل هذا التواصل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، كما لن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع مخالفًا للقانون قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

-انتهى-

#بياناتشركات