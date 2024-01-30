لندن والرياض: يسر شركة Open Medical Europe، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي للرعاية الصحية، أن تعلن عن تعاون رائد مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وشركة (Farouk, Maamoun Tamer & Co (Tamer من المملكة العربية السعودية. وقد تم توثيق الطابع الرسمي على هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال مذكرة تفاهم، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في ممارسات الرعاية الصحية داخل المملكة.

تتحد وزارة الصحة وشركة تامر للرعاية الصحية وشركة Open Medical برؤية مشتركة، وهم ثابتون في التزامهم بإحداث ثورة في عمليات الرعاية الصحية. ويهدف هذا التعاون إلى إدخال تحسينات على المسار السريري للرعاية المحيطة بالجراحة من خلال برنامج تجريبي من أجل مساعدة تطلعات وزارة الصحة لتعزيز إدارة قوائم الانتظار الجراحية في جميع أنحاء المملكة.

وتشكل مذكرة التفاهم حجر الأساس لهذا التعاون الاستراتيجي. ويضمن هذا النهج المنظم إجراء تقييم شامل لجدوى تنفيذ المشروع على نطاق أوسع. تؤكد الطبيعة التطلعية لهذا النهج على الالتزام بالتحسينات المستدامة والالتزام المشترك بتطوير خدمات الرعاية الصحية.

وبينما يشرع كلا الطرفين في هذه الرحلة التحويلية، فإنهما يطمحان إلى إحداث تأثير دائم على مشهد الرعاية الصحية في المملكة، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للجميع.

نبذة عن وزارة الصحة:

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتقديم الخدمات الصحية في المملكة وتعمل الوزارة على تطوير وتحسين الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. وكذلك تشرف وزارة الصحة في المملكة على الرعاية الصحية والسياسة الصحية في المملكة العربية السعودية. كما أنها مكلفة بصياغة الاستراتيجيات لضمان الصحة العامة في البلاد، بالإضافة الى إدارة البنية التحتية الصحية الحيوية بما يضمن تحقيق مستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي

نبذة عن Tamer Group:

Tamer Group هي مجموعة متكاملة للرعاية الصحية والعافية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تساهم في الصحة الشخصية والصحة العامة. واليوم، يشمل النطاق الكامل لخدمات التصنيع والتوزيع التي تقدمها الشركة الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية والتغذية وصحة الأطفال، بالإضافة إلى منصة رقمية وقدرات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

وتعليقًا على الشراكة، قال محمد صوفان، مدير وحدة أعمال الرعاية الصحية الرقمية في مجموعة تامر: "بالتعاون مع عميلنا الكريم، وزارة الصحة، بالتعاون مع شريكنا الرائد Open Medical، فإن هذا التحالف مخصص للتحول الرقمي. "وأتمتة المسار السريري قبل الجراحة. والهدف من ذلك هو تخفيف أوقات انتظار الجراحة، وتحسين إدارة غرفة العمليات، وتقليل معدلات الإلغاء. وفي التحليل النهائي، تطمح هذه المبادرة إلى تعزيز جودة خدمات المرضى ورفع مستوى التجربة الشاملة داخل النظام البيئي للرعاية الصحية."

نبذة عن Open Medical:

Open Medical هي فريق من خبراء الصحة الرقمية ذوي القيادة السريرية. تأسست شركة Open Medical على يد أطباء ممارسين في المملكة المتحدة، وتجمع بين الفهم العميق لمشهد الرعاية الصحية والخبرة التقنية التي لا مثيل لها لإنتاج حلول التحول الرقمي الحقيقية. حتى الآن، نجحنا في تطبيق Pathpoint في أكثر من 160 مؤسسة للرعاية الصحية.

وتعليقًا على الشراكة، قالت دوروتا نوميوك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Open Medical: "نحن ممتنون للرحلة التعاونية التي بدأناها مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وFarouk, Maamoun Tamer & Co. "إن تفانيهم في التميز والابتكار أمر ملهم وقد حدد معايير عالية للخدمة. نحن متحمسون لمشروعنا المتعلق بتحسين الرعاية الجراحية، وهو خطوة كبيرة نحو تحويل ممارسات الرعاية الصحية. ونحن نتطلع إلى الفصول القادمة من هذه الرحلة."

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