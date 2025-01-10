أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة Open Innovation AI، الرائدة في مجال تنسيق وحدات معالجة الرسوميات ومنصات الذكاء الاصطناعي السيادية، عن تعاون استراتيجي مع شركة إنتل لتعزيز قدرات تنسيق الذكاء الاصطناعي باستخدام مسرعات Gaudi للذكاء الاصطناعي من إنتل. ويمثل هذا التعاون محطة تقدم بارزة في الارتقاء بتقنية الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية في المنطقة، وذلك انطلاقاً من مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الابتكار التقني.

وبموجب مذكرة التفاهم، قامت شركة Open Innovation AI بدمج مسرعات Gaudi للذكاء الاصطناعي من إنتل في منصة التنسيق الخاصة بها مع التركيز على تحسين أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة المعالجة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة. ستستفيد خطوة التعاون هذه من خبرة Open Innovation AI في تنسيق وحدات معالجة الرسوميات المتعددة وتقنية Gaudi المتطورة من إنتل لتوفير حلول ذكاء اصطناعي فعالة وقابلة للتطوير لصالح المؤسسات والجهات الحكومية.

في هذا الصدد، قال الدكتور رشيد بلمسكين، الرئيس التقني لشركة Open Innovation AI، قائلاً: «نتطلع قدماً للعمل مع إنتل، الشركة الرائدة عالمياً في المجال التقني، لتطوير إمكانيات تنسيق الذكاء الاصطناعي باستخدام معالجات Gaudi. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا لجعل تطوير الذكاء الاصطناعي بمتناول الجميع، وضمان قدرات الذكاء الاصطناعي السيادية لعملائنا. ومن خلال جمع منصتنا إلى جانب تقنية إنتل المبتكرة، فإننا نضع معاييراً جديدة لأداء وكفاءة الذكاء الاصطناعي».

كما تتضمن مذكرة التفاهم مبادرات بحثية مشتركة، وتطويراً مشتركاً لحلول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخبرات المتبادلة بهدف تعزيز الابتكار والنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتلتزم كل Open Innovation AI وإنتل بتوفير منظومة راسخة كفيلة بأن تدعم نشر وتوسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين العملاء من الاستفادة من كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي للدفع نحو تحقيق مخرجات الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس طه خليفة، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة إنتل: «يسر شركة إنتل التعاون مع Open Innovation AI لتحسين تنسيق الذكاء الاصطناعي باستخدام مسرعات Gaudi للذكاء الاصطناعي. ويشكل هذا التعاون دليلاً على التزامنا بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي ودعمنا للرواد الإقليميين ومن بينهم Open Innovation AI. ويداً بيد، نسعى إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وإنشاء حلول تحويلية تمكّن المؤسسات من تحقيق المزيد».

من المنتظر أن تقود مذكرة التفاهم بين شركتَي Open Innovation AI وإنتل إلى إحداث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعزز التميز والابتكار التقني في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

نبذة عن شركة Open Innovation AI

تتخذ شركة Open Innovation AI من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتركز على بناء منصات تنسيق وحدات معالجة الرسوميات ومنصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وقد رسخت الشركة مكانتها كلاعب محوري في إنشاء منصات ذكاء اصطناعي سيادية غير مقيدة بالعتاد تضع تطوير الذكاء الاصطناعي بين أيدي الجميع، وتعمل على تحسين استهلاك وحدات معالجة الرسوميات. ومن خلال توفير منصة شاملة لتنسيق وتحسين وحدات معالجة الرسوميات، تعمل Open Innovation AI على تمكين المطورين والمؤسسات من تسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الأمن والسيادة.

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