الدوحة، قطر : أعلنت شركة أريدُ عن إبرام شراكة استراتيجية مع بدرجو، تطبيق خدمات التنقل المرخّص والمسجّل بالكامل في دولة قطر، تهدف إلى تمكين السائقين العاملين لدى التطبيق من استلام أرباحهم مباشرةً في محافظهم الإلكترونية عبر Ooredoo Money، دعمًا لخطط التحول نحو المدفوعات غير النقدية في قطر.

وفقًا لبنود هذه الشراكة، ستتيح بدرجو لجميع سائقيها الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة في محافظهم الإلكترونية عبر Ooredoo Money، كإضافة تستهدف تبسيط عمليات الدفع، مع تقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، وتوفير وصول أسرع وأكثر سهولة للسائقين إلى أرباحهم.

ومن خلال تطبيق Ooredoo Money، ستفتح هذه الخطوة أمام سائقي بدرجو نافذة أوسع للاستفادة من باقة خدمات Ooredoo Money الكاملة، بما في ذلك المدفوعات الرقمية والتحويلات، وسداد الفواتير، وغيرها من المعاملات المالية اليومية.

وفي السياق ذاته، سوف تستفيد بدرجو من حلول صرف المدفوعات الجماعية المقدّمة من Ooredoo Money، لإدارة مدفوعاتها بكفاءة عالية عبر شبكة سائقيها، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم خطط التطبيق لمواصلة النمو والتوسّع.

كذلك، ستوفر Ooredoo Money للركاب مستخدمي بدرجو تجربة أكثر انسيابية مدعومة بخيارات دفع سلسة وموثوقة، تماشيًا مع تزايد الاعتماد على الحلول المالية الرقمية في قطر، وتنامي الطلب على أساليب دفع أكثر مرونة وكفاءة.

وبهذه المناسبة، صرح السيّد مايكل آنجلو جياكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدُ للتكنولوجيا المالية، قائلاً: "في أوريدُ للتكنولوجيا المالية، نسعى باستمرار لابتكار حلول رقمية شاملة، آمنة، ومرنة، من أجل الارتقاء بالتجارب اليومية للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. وتأتي شراكتنا مع بدرجو كخطوة استراتيجية لتجسيد هذه الرؤية؛ حيث تتيح للسائقين وصولاً أسرع إلى مستحقاتهم، وأتمتة عمليات صرف الأموال بكفاءة عالية، فضلاً عن تقديم تجربة مدفوعات رقمية سلسة للركاب، بما يتماشى مع جهودنا لدعم التحوّل الرقمي في دولة قطر وتعزيز الاقتصاد القائم على الحلول غير النقدية."

ومن جانبه، قال الدكتور حسن الإبراهيم، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في شركة بدر تكنولوجي: "يظل اهتمامنا في بدرجو منصبًا حول الارتقاء برفاهية شركائنا من السائقين، باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاحنا. لذلك، جاء هذا التكامل الاستراتيجي مع Ooredoo Money من أجل تسهيل حصول السائقين على مستحقاتهم، ومنحهم مرونة مالية أكبر، فضلاً عن دعم رؤيتنا لتقديم تجربة تنقل مريحة وموثوقة، تُعلي من قيمة العنصر البشري، وتضعه في مقدمة أهدافها."

هذا، وقد جاء الإعلان عن هذه الشراكة على هامش قمة الويب قطر 2026، في خطوة تعكس التزام الطرفين بالابتكار الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم تجارب تنقّل ودفع أكثر تميّزًا داخل دولة قطر.

وقد استقبل جناح بدرجو على هامش قمة الويب قطر 2026، سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدُ قطر، في جناحه بالقمة، حيث جمعه لقاء بالسيّد فيصل العطية، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة بدرجو، لتبادل الأفكار واستكشاف مجالات التعاون المحتملة، مؤكّدًا تطلع الطرفين المشترك لتطوير الابتكار والحلول الرقمية المحلية في قطر.

نبذة عن بدرجو

بدرجو هو تطبيق خدمات التنقل المرخّص والمسجّل بالكامل في دولة قطر، تأسس عام 2023 لتوفير بديل وطني يجمع بين الأمان، والراحة، والاستدامة. تم تطوير التطبيق محليًا بواسطة "شركة بدر للتكنولوجيا"، وهي شركة تقنية قطرية مرخصة ومسجلة لدى وزارة النقل، مما يضمن توافق كافة العمليات مع المعايير القانونية والأمنية المعتمدة في الدولة. يعمل التطبيق كحلقة وصل بين الركاب وشبكة من السائقين المحترفين وشركات الليموزين المعتمدة عبر تطبيق جوال ذكي يوفر خدمات موثوقة بأسعار ثابتة وتنافسية.

تتمحور مهمة بدرجو حول تيسير التنقلات اليومية في قطر لتكون أكثر كفاءة واقتصادية ومراعاةً للبيئة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. ويقدم التطبيق مزايا تقنية متطورة تشمل التتبع المباشر للرحلات، وتحديد تكلفة الرحلة مسبقًا، وتنوّع خيارات المركبات، إضافة إلى دعم فني متاح على مدار الساعة لضمان تجربة متميّزة لجميع المستخدمين

منذ انطلاقته، قدم بدرجو خدمات نقل مبتكرة، مثل الحجز المسبق، والرحلات بالساعة والشهر، والرحلات متعددة الوجهات، وبرنامج الولاء، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال والمجتمع المحلي. من مقره الرئيسي في الدوحة، يركز بدرجو على تمكين السائقين المحليين وشركاتهم، وإعادة الاستثمار في الاقتصاد المحلي، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والتميز، من أجل المساهمة في بناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطًا لقطاع النقل في قطر.

