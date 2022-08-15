الرابع قريباً في العاصمة مول

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات عن إفتتاح أحدث فروعها في منطقة كيفان، و في يوريكا السالمية، والثالث في برج الشايع الواقع في مدينة الكويت لتنضم بذلك لسلسلة فروعها المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

ويأتي هذا الإفتتاح ضمن استراتيجية الشركة التي وضعتها لتوسيع خارطة تواجدها، وتعزيز مبدأ التقارب لتتواجد حيثما تواجد عملائها، إلى جانب إلتزامها بتوفير خدمات متطورة و حلول متكاملة و عروض و باقات حصرية ومميزة لعملائها بهدف إثراء تجربتهم الرقمية و مواكبة الطلب المتزايد على منتجات Ooredoo وأحدث الأجهزة الذكية التي توفرها .

و تعليقاً على إفتتاح الشركة فرعها الجديد في برج الشايع الكائن بقلب مدينة الكويت الأسبوع الماضي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى Ooredoo الكويت عيسى الموسى ومدير عام برج الشايع هاكان بتك، قال الموسى " نحن نعمل بإستمرار ضمن استراتيجية واضحة لتوسيع رقعة انتشارنا في كافة الأماكن الحيوية في الكويت لنتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل و

تلبية مختلف احتياجاتهم من خلال الباقات والحلول المبتكرة التي نقدمها لجميع العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات".

وأضاف "أنه بات من الضروري أن تغطي شبكة فروعنا معظم المناطق السكنية و التجارية في ظل ارتفاع قاعدة عملائنا التي تجاوزت 2.5 مليون عميل، حيث نحرص على توفير الوقت والجهد للعملاء،و نقلهم لمرحلة جديدة من التواصل، و خلق تجربة تفاعلية فريدة متكاملة و مستلهمة من كبرى المتاجر الرقمية في العالم والتي تتماشى مع التطورات االمتسارعة في عالم الإتصالات."

من الجدير بالذكر أن الشركة تعتزم قريباً افتتاح فرعها في مول العاصمة لينضم لقائمة الفروع الجديدة. كما توفر Ooredoo كافة المعلومات حول أفرعها المنتشرة في الكويت وذلك على تطبيقها المجاني للهواتف الذكية My Ooredoo المتوفر على متجر AppStore الخاص بالأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل iOS ومتجر Google Play Store الخاص بالأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة لتصل 602 مليون دينار كويتي ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

تواصل معنا:

· خدمة العملاء 121 على مدار الساعة طوال ايام الإسبوع

· الموقع الإلكتروني www.ooredoo.com.kw

· تطبيق MyOoredoo متوفر على Android و Apple Store

· حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، الإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw