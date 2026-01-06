تحقيق اهداف رؤية الكويت 2035 بمجالات الاقتصاد الإبداعي والتكنولوجي

نوف مساعد المشعان: لسنا مزود اتصالات فقط… بل شريك وطني في بناء مستقبل الكويت الرقمي

ما تحقق في 2025 يجسد شراكات وطنية أعادت تشكيل المشهد الرقمي

شراكتنا مع الاعلام لها الدور الأكبر في تأسيس منصة 51

دمج التكنولوجيا بالمحتوى نموذج كويتي ناجح نعتز به

شكّل عام 2025 محطة فارقة في مسيرة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة محليا وإقليميًا في مجالات التحول الرقمي، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، حيث عززت الشركة دورها كشريك استراتيجي فاعل في دفع مسارات التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد المعرفي، والارتقاء بجودة خدمات الاتصال للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وعملت Ooredoo الكويت خلال العام في إطار أهداف رؤية «كويت 2035»، التي ترتكز على الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين المجتمع من الاستفادة من الفرص التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وشهد العام سلسلة من الإنجازات النوعية والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة، أسهمت في تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد لحلول الاتصالات والتحول الرقمي، ورسّخت دورها كشريك حقيقي في تطوير منظومة الابتكار الوطني، ودعم المسيرة التنموية في دولة الكويت.

1-شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص -تكامل وطني من أجل تنمية مستدامة

واصلت Ooredoo الكويت خلال عام 2025 ترسيخ نهجها القائم على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم المسارات التنموية الوطنية، وتسهم في بناء منظومة رقمية متقدمة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

وفي هذا السياق، قالت نوف مساعد المشعان، مدير إدارة أول الشؤون الخارجية والمشاريع الاستراتيجية والابتكار في Ooredoo الكويت، إن عام 2025 شكّل محطة تحوّل استراتيجية شاملة في مسيرة الشركة، أعادت خلالها Ooredoo الكويت صياغة دورها داخل المنظومة الوطنية.

وأضافت:«لم نعد ننظر إلى أنفسنا كمزود تقليدي لخدمات الاتصالات، بل كشريك وطني في بناء مستقبل رقمي متكامل لدولة الكويت، يقوم على تمكين الأفراد، وتطوير الخدمات، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ البنية التحتية الرقمية كركيزة أساسية للتنمية الشاملة».

وأوضحت المشعان أن Ooredoo الكويت تعاملت مع عام 2025 بوصفه عامًا لتأسيس توجه استراتيجي طويل الأمد، لا مجرد إطلاق مبادرات متفرقة أو تحقيق إنجازات ظرفية، حيث ركزت الشركة على تطوير نموذج عمل متكامل يجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والخدمات الذكية الموجهة للأفراد وقطاع الأعمال، والمحتوى الوطني، والشراكات الحكومية والمؤسسية، ضمن رؤية واحدة منسجمة مع مستهدفات رؤية كويت 2035، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والاتصال.

شراكات استراتيجية تعزز التكامل الوطني: شراكة استراتيجية مع شركة نفط الكويت (KOC)

ومن أبرز الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها Ooredoo الكويت خلال عام 2025، اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع شركة نفط الكويت (KOC)، والتي ركزت على تعزيز التطوير والابتكار والخدمات الإعلامية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع الوطنية ، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وشملت الاتفاقية الاستفادة من خبرات Ooredoo في إدارة منصة «51» الرقمية، بهدف إبراز إنجازات شركة نفط الكويت، وإنتاج محتوى رقمي وفني غير تقليدي يعكس الهوية الوطنية، ويوسّع نطاق التأثير الإعلامي، ويعزز الحضور المؤسسي محليًا وإقليميًا .

شراكة وطنية مع الخطوط الجوية الكويتية -تصدير المحتوى الوطني إلى العالم

وفي إطار مبادراتها الوطنية المبتكرة، أعلنت Ooredoo الكويت، بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، عن إدراج منصة «51» الرقمية ضمن نظام الترفيه على متن جميع رحلات الناقل الوطني، في شراكة وطنية شاملة تهدف إلى تقديم محتوى رقمي كويتي أصيل يبرز الثقافة والإبداع والإعلام الوطني.

وتمنح هذه المبادرة المسافرين تجربة ترفيهية متميزة عبر محتوى محلي يعكس الهوية الكويتية بروح عصرية وفي أجواء عالمية، بما يسهم في تعزيز حضور المحتوى الوطني على المستوى الدولي.

وأكدت المشعان أن هذه الشراكة تمثل أكثر من مجرد تعاون تقني، بل محطة مفصلية في دعم المحتوى الوطني وتصديره إلى العالم، بما ينسجم مع طموحات Ooredoo الكويت في الإسهام في بناء اقتصاد معرفي رقمي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وقالت:«يمثل هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الرقمي المحلي، وتمكين المحتوى الوطني من الوصول إلى آفاق عالمية عبر منصات مبتكرة».

وأضافت:«تواصل منصة ‘51’ ترسيخ مكانتها كمحور وطني لدعم الإبداع الشبابي، وتمكين الكفاءات الكويتية من التعبير عن ذاتها ضمن بيئات إعلامية احترافية، وقد أثبتنا من خلالها قدرتنا على الدمج بين التكنولوجيا والمحتوى لصناعة نموذج وطني ناجح يليق بالكويت ويلهم المنطقة».

كما أشادت المشعان بنموذج الشراكة المبتكر لتكامل القطاعين العام والخاص مع وزارة الإعلام الذي كان له الدور الأكبر في تعزيز تأسيس منصة 51 وإثراء محتواها الوطني، مؤكدة التزام Ooredoo الكويت بمواصلة جهودها في دعم مسارات التحول الرقمي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية كويت 2035، لا سيما في مجالات الاقتصاد الإبداعي، وتنمية المحتوى المحلي، والاستثمار في الطاقات والكفاءات الوطنية.

. 2المشاركة وقيادة الفعاليات المحورية

فعالية «عبر الحدود» دبلوماسية رقمية تتجاوز الثقافات

في إطار دعمها المتواصل لمسارات الدبلوماسية الرقمية، واصلت Ooredoo الكويت دورها الفاعل من خلال شراكة استراتيجية مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي لتنظيم فعالية «عبر الحدود (Beyond Borders)»، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية.

وجسّدت الفعالية نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وسلّطت الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا والاتصال في بناء جسور التواصل بين الشعوب، بما يعزز الحضور الكويتي على الساحة الدولية، ويبرز إسهامات الدولة في مجالات العمل التنموي والإنساني.

كما ناقشت جلسات الفعالية أهمية تمكين الشباب الكويتي من أدوات التكنولوجيا الحديثة، ورفع جاهزيتهم للمنافسة على المستوى العالمي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية كويت 2035 في تطوير رأس المال البشري وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

قمة تقنية الأموال 2025 (MoneyTech)- منصة لصناعة المستقبل المالي الرقمي

ولعبت Ooredoo الكويت دورًا محوريًا في قمة MoneyTech 2025، التي نظمتها «قمم الجريدة»، الذراع التنظيمية للمؤتمرات التابعة لجريدة «الجريدة» الكويتية، بالشراكة مع Ooredoo، حيث جمعت القمة نخبة من صناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة مستقبل التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، ورأس المال الجريء، والحوسبة المتقدمة.

وتُعد القمة واحدة من أبرز الفعاليات التقنية التي شهدتها دولة الكويت خلال عام 2025، إذ أسهمت في تعزيز الحوار الاستراتيجي حول مستقبل الابتكار المالي الرقمي، واستعراض حلول تقنية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحفيز النمو في القطاعين المالي والتقني.

ومن أبرز ما أُعلن عنه خلال القمة، إطلاق Ooredoo الكويت مركز بيانات متقدم بدعم تقني من NVIDIA، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية داخل دولة الكويت، ودعم الشركات الوطنية في تطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات الضخمة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بتعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية.

3.تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم

وفي مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، واصلت Ooredoo الكويت استثماراتها النوعية من خلال شراكات مع شركات تقنية عالمية، إلى جانب العمل بتناغم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، لتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced)، وتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين، وتواكب أحدث الابتكارات العالمية.

كما أطلقت الشركة شراكات نوعية لتعزيز تجربة العملاء، شملت اتفاقيات مع منصات تجارة إلكترونية لتوفير عروض حصرية، في تجسيد واضح لالتزام Ooredoo بتقديم أسلوب حياة رقمي متكامل.

وأوضحت المشعان أن خدمات الأفراد شهدت خلال عام 2025 تطورًا نوعيًا عميقًا، لم يقتصر على تحسين جودة الشبكة أو توسيع نطاق التغطية، بل شمل إعادة تصميم تجربة المستخدم من جذورها، عبر تبسيط رحلة العميل، وتطوير القنوات الرقمية، وتعزيز تكامل الخدمات، وربط الاتصالات بمنظومة أوسع من التعليم، والترفيه، والخدمات اليومية، بما يجعل التجربة الرقمية أكثر سلاسة وقيمة.

وأكدت أن رضا العملاء لم يعد يُنظر إليه كمؤشر تشغيلي فحسب، بل أصبح معيارًا استراتيجيًا يعكس مدى نجاح الشركة في بناء علاقة مستدامة قائمة على الثقة وسهولة الاستخدام والاعتماد طويل الأمد.

4.حلول رقمية متكاملة لقطاع الأعمال

وعلى صعيد خدمات الشركات وقطاع الأعمال، بيّنت المشعان أن عام 2025 مثّل نقلة استراتيجية في موقع Ooredoo الكويت كمُمكّن رئيسي للتحول الرقمي المؤسسي، حيث انتقلت الشركة من تقديم خدمات الاتصالات التقليدية إلى توفير حلول رقمية متكاملة تدعم تطوير العمليات، وتعزز التكامل الرقمي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشملت هذه الحلول الاتصالات المتقدمة، والربط الآمن، والحلول السحابية، وإنترنت الأشياء، وإدارة الأساطيل، وحلول البيانات، بما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى، والقطاعات الحيوية في الدولة.

5.الاستدامة، المحتوى، والإنسان في صميم الاستراتيجية

وأشارت المشعان إلى أن هذا التوجه تجسّد في توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات وطنية وشركات تقنية متخصصة، هدفت إلى تطوير حلول رقمية مشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات محلية مستدامة، بما يعزز منظومة الابتكار الوطني، ويدعم انتقال المؤسسات إلى نماذج تشغيل رقمية أكثر كفاءة ومرونة.

كما شددت على أن الاستدامة شكّلت أحد المحاور الجوهرية في استراتيجية Ooredoo الكويت خلال 2025، حيث تبنّت الشركة مفهوم الاستدامة بوصفه إطارًا موجّهًا لقراراتها التقنية والتشغيلية والمجتمعية، يشمل تحسين كفاءة الشبكات، وتقليل الهدر، ودعم المبادرات التعليمية والثقافية، وبناء مجتمع واعٍ رقميًا ومسؤول اجتماعيًا.

وأكدت أن المحتوى الوطني مثّل أحد الأعمدة الاستراتيجية لعمل الشركة، من خلال مواصلة تطوير منصة «51» كمظلة وطنية للمحتوى الثقافي والإعلامي، تهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية، وتمكين المبدعين، وتقديم محتوى يعكس الهوية الكويتية بأسلوب معاصر.

وفي هذا السياق، أوضحت أن مبادرات مثل مسرح الطفل والمحتوى الموجّه للنشء جاءت ضمن رؤية ثقافية وتربوية واضحة، تنطلق من قناعة بأن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن توظيف التكنولوجيا والمحتوى في بناء الوعي والقيم يُعد جزءًا أصيلًا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص.

6.الموظفون أولًا… أساس التحول الرقمي

وعلى المستوى الداخلي، أكدت المشعان أن Ooredoo الكويت أولت خلال 2025 اهتمامًا خاصًا برأس المال البشري، من خلال الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والتعلم المستمر، وتمكين الفرق من أداء أدوارها بكفاءة ومسؤولية.

وشددت على أن الموظفين هم المحرك الحقيقي لأي تحول رقمي مستدام، وأن نجاح أي استراتيجية وطنية يبدأ من داخل المؤسسة، قبل أن ينعكس أثره على المجتمع والاقتصاد.

.7 جوائز وشهادات تقديرية محلية وإقليمية ودولية

شهد عام 2025 حضورًا لافتًا لشركة Ooredoo الكويت على صعيد التميّز المؤسسي، حيث واصلت الشركة ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، من خلال حصدها مجموعة من الجوائز المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، في تأكيد واضح على نجاح استراتيجيتها المؤسسية واستدامة أدائها المتميّز.

وفي هذا السياق، أكدت نوف المشعان أن عام 2025 شكّل محطة فارقة في مسيرة Ooredoo الكويت، مشيرةً إلى أن هذا الزخم من الجوائز يعكس التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج تشغيل متقدمة، وتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار المؤسسي. وأوضحت أن هذه الجوائز لا تمثل غاية بحد ذاتها، بقدر ما تُعد شهادة ثقة في النهج الاستراتيجي الذي تنتهجه الشركة.

وعلى صعيد الجوائز الإقليمية، فازت Ooredoo الكويت بجائزتين ضمن Asian Telecom Awards 2025، هما:

«أفضل شركة اتصالات» و**«أفضل مبادرة في الموارد البشرية»**، وهو إنجاز يعكس استدامة التميّز والابتكار في مختلف مجالات عمل الشركة.

وفي إنجاز تقني نوعي، حصدت Ooredoo الكويت اعترافًا عالميًا من TM Forum، باختيارها مبادرة الشبكات المستقلة من المستوى الرابع (ANL4)، لتكون بذلك من أوائل شركات الاتصالات التي تعتمد الشبكات الذاتية المتقدمة، ما يضعها في مقدمة الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال.

أما في مجال التطوير البشري، فقد أعلنت Ooredoo الكويت عن فوزها بجائزتين مرموقتين خلال قمة وجوائز إدارة الموارد البشرية HRM Summit & Awards 2025، وهما:

«جهة العمل المفضلة» و**«أفضل حزمة مزايا للموظفين»**، في إنجاز يعكس ريادتها الإقليمية في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفّزة.

كما حصلت الشركة على جائزة «أفضل بيئة عمل مُلهمة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، ضمن Inspiring Workplaces Awards.

كما نالت الشركة عددًا من الجوائز الدولية في مجالات الابتكار الرقمي والخدمات الذكية، تأكيدًا على التزامها بتقديم حلول تقنية متقدمة تلبي تطلعات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.

وعلى مستوى الجوائز العالمية، أعلنت Ooredoo الكويت عن بداية قوية لعام 2025، بحصولها على 11 جائزة مرموقة ضمن برنامج جوائز ستيفي لعام 2025، موزعة على عدة فئات، من بينها:

الابتكار في تطبيقات الخدمات العامة

الابتكار في تطبيقات المعلومات والخدمات التجارية

الابتكار في مواقع وتطبيقات المعلومات التجارية

الإنجاز الابتكاري في مبادرات الاستدامة وتقنيات الاتصالات المستدامة

الابتكار في التطوير التكنولوجي لقطاع الاتصالات

كما حصدت الشركة جائزتين في فئة تمكين الشباب والمجتمع، شملت:

جائزة الإنجاز الإبداعي في تمكين الشباب ضمن مبادرة تسريع تطوير المدن الذكية

جائزة الإنجاز الابتكاري في الاستدامة

وتوّج هذا التميز بحصول Ooredoo الكويت على:

جائزة ستيفي الذهبية – شركة العام في فئة تكنولوجيا المعلومات – الاتصالات

جائزة ستيفي البرونزية – الابتكار التقني للعام

جائزة ستيفي البرونزية – شركة العام في فئة تكنولوجيا الاتصالات

وأكدت Ooredoo الكويت أن هذه الجوائز تمثل شهادة عالمية على جهودها المتواصلة في الابتكار وريادة قطاع الاتصالات، ومصدر إلهام لمواصلة دفع حدود التكنولوجيا والاستدامة، وتعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة تسهم في بناء مستقبل رقمي متطور لدولة الكويت.

وفي هذا السياق، صرّحت نوف المشعان قائلة:“في Ooredoo الكويت، نعمل باستمرار على تجاوز حدود الاتصالات التقليدية لنكون شريكًا رئيسيًا في رحلة التحول الرقمي لدولة الكويت. ما حققناه في عام 2025 لا يقتصر على إنجازات تشغيلية فحسب، بل يُجسّد رؤية وطنية طموحة ترتكز على الابتكار، والشراكات الاستراتيجية، وتمكين المجتمع من الفرص الرقمية التي تقوده نحو المستقبل. ونحن فخورون بدورنا في دعم رؤية «كويت 2035» لبناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام يخدم المواطن، ويدفع عجلة التنمية، ويضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في عالم التكنولوجيا والاتصال.”

ويؤكد حصاد عام 2025 أن Ooredoo الكويت لم تعد مجرد مزوّد لخدمات الاتصالات، بل شريك استراتيجي فاعل في دعم التحول الرقمي الوطني، من خلال شراكات مبتكرة، ومبادرات تكنولوجية مؤثرة، وإنجازات مالية وتشغيلية قوية تُسهم في خدمة المواطن، وتعزيز الاقتصاد، وتنمية المجتمع.

