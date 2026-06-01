دبي، الإمارات العربية المتحدة – في ظل تسارع خطى مدن دولة الإمارات نحو تطوير منظومات التنقل الذكي وتعزيز البنية التحتية الحضرية القائمة على التقنيات المتقدمة، تكشف أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) عن نظامها المتطور للركن الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "VPD" (Valet Parking Driver) في عددٍ من طرازاتها المختارة في السوق الإماراتية، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى تقديم الجيل الجديد من حلول التنقل الذكي.

صُمم نظام "VPD" المتطور لتعزيز مستويات الراحة والارتقاء بتجربة القيادة اليومية لسائقي المدن الحديثة، حيث يتيح للمركبة المناورة بشكل مستقل، وتحديد أماكن الوقوف المتاحة، وإتمام عملية الركن ذاتياً دون أي تدخل من السائق. ويوفر النظام تجربة تنقل سلسة تحاكي خدمات ركن السيارات، بما ينسجم مع متطلبات بيئات المدن الذكية المتطورة والمتغيرة باستمرار.

وقد استعرضت أومودا وجايكو مؤخراً تقنية "VPD" الذكية على طراز جايكو J7 SHS (JAECOO J7 SHS) خلال معرض بكين الدولي للسيارات وقمة أعمال شيري الدولية، حيث كشفت الشركة عن أحدث ابتكاراتها في مجال التنقل المعتمد على الذكاء الاصطناعي وحلول النقل الذكي المستقبلية.

ويأتي هذا الابتكار في وقت تشهد فيه وجهات رئيسية في دبي وأبوظبي حركة متزايدة للمركبات حول مراكز التسوق والمناطق التجارية والمطارات ومرافق الترفيه، ما يجعل توفير تجارب الركن السلسة والمريحة أحد المتطلبات الأساسية لأنماط الحياة الحضرية الحديثة.

ومع حلول فصل الصيف في دولة الإمارات، يوفر نظام "VPD" حلاً عملياً يعزز سهولة ركن المركبات في المواقف الخارجية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، ما يمنح المستخدمين تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة عند البحث عن مواقف السيارات واستخدامها.

وأكدت أومودا وجايكو أنها طوّرت نظام "VPD" بهدف توفير مستويات أعلى من الراحة للسائقين، إلى جانب دعم رؤية دولة الإمارات التي تهدف إلى تطوير منظومات النقل الذكي وبناء مستقبل أكثر تقدماً للتنقل الحضري.

ولا تقتصر مزايا النظام على تعزيز الراحة فحسب، بل تنسجم أيضاً مع طموحات دولة الإمارات المتنامية لترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وابتكارات التنقل الذاتي.

كما ينسجم طرح حلول التنقل الذكي، مثل نظام "VPD"، مع رؤية الإمارات المستقبلية الهادفة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي وابتكارات النقل من الجيل المقبل. وتواصل الدولة استثماراتها المكثفة في مجالات التنقل الذاتي والبنية التحتية الرقمية والتطوير الحضري القائم على الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة وترابطاً.

وواصلت أومودا وجايكو تعزيز حضورها في دولة الإمارات من خلال التوسع المستمر في شبكة صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع طرح حلول متقدمة للتنقل الذكي وتقنيات الدفع الهجين المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين في المنطقة.

وحققت العلامة مؤخراً إنجازاً بارزاً بتجاوز مبيعاتها العالمية حاجز المليون مركبة خلال فترة قياسية، كما تخطت مبيعاتها في دولة الإمارات 5,000 مركبة، ما يعكس تنامي ثقة العملاء في مجموعة مركبات أومودا وجايكو المعتمدة على تقنيات التنقل الذكي وحلول الطاقة الجديدة.

وقد حظيت طرازات الدفع الهجين الفائق "SHS" (Super Hybrid System) التابعة للعلامة، بما في ذلك جايكو J7 SHS (JAECOO J7 SHS) وجايكو J8 SHS (JAECOO J8 SHS) وأومودا C7 SHS (OMODA C7 SHS) باهتمام ملحوظ في السوق الإماراتية بفضل ما تجمعه من أداء قوي وكفاءة عالية ومجموعة متقدمة من التقنيات والميزات الذكية.

ويعزز طرح نظام "VPD" استراتيجية الشركة الأوسع لبناء منظومة متكاملة للتنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أيضاً الابتكارات التي جرى استعراضها خلال معرض بكين الدولي للسيارات، مثل "أيموجا للروبوتات" (AiMOGA Robotics) والروبوتات الشبيهة بالبشر وتقنيات المركبات الذكية المصممة لدعم بيئات التنقل الذكي المستقبلية.

وقال شون شو، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة أومودا وجايكو: "يتطلع المستهلكون اليوم إلى أن تتجاوز المركبات دورها التقليدي كوسيلة نقل لتصبح رفيقاً ذكياً لأنماط حياتهم، قادراً على توفير مستويات أعلى من الراحة والاتصال والتفاعل السلس ضمن البيئات الحضرية الحديثة."

وأضاف: "ومع استمرار مدن دولة الإمارات في التحول نحو منظومات أكثر ذكاءً في إطار رؤيتها الطموحة لمستقبل التنقل والذكاء الاصطناعي، فإننا نرى إمكانات كبيرة للحلول الذكية مثل نظام (VPD)، الذي يسهم في تعزيز الراحة والارتقاء بتجربة القيادة بشكل عام للمستخدمين العصريين."

