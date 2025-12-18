أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت شركة O2” سلوفاكيا“ إحدى شركات مجموعة إي آند بي بي أف تيليكوم، التابعة لمجموعة ("إي آند") بملكية (50% + 1 حصة إقتصادية)، على اتفاقية ملزمة مع شركة ليبرتي غلوبال " Liberty Global." للإستحواذ الكلي على أصول شركة UPC Broadband Slovakia s.r.o " UPC Slovakia" المعروفة تجارياً باسم "UPC سلوفاكيا" مقابل 95 مليون يورو على أساس خالي من النقد والديون.

تُعدّ "UPC سلوفاكيا" إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات النطاق العريض، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 170,000 عميل، وتُحقق إيرادات سنوية تُقارب الـ 47 مليون يورو، بهامش ربحية قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء قدره 30%. وتوفر شبكتها خدمات التغطية لأكثر من 647,000 منزل في 80 مدينة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وعالية الجودة من تقنية HFC. وستُمكّن هذه الأصول شركة O2 سلوفاكيا من توفير تغطية شاملة لخدمات النطاق العريض على مستوى البلاد.

وسوف تعزز هذه الصفقة الاستراتيجية القدرات التنافسية لشركة O2 سلوفاكيا محليًا في ضوء التطور المستمر لقطاع الاتصالات السلوفاكي نحو توفير خدمات الاتصالات الثابت والمتنقل من خلال الاستفادة من دمج أصول شركة UPC سلوفاكيا مع شبكتها لخدمات الهاتف المتحرك. وستتمكن O2 سلوفاكيا من توفير باقات خدمات متكاملة بقيمة مضافة لعملائها مع رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق الرأسمالي.

سيعزز هذا التكامل الوضع التنافسي لمجموعة إي آند بي بي أف تيليكوم عن طريق تطوير قدراتها الخدمية لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر شمولاً مما يدعم نمو حجم الأعمال بشكل متسارع.

كما أن هذا الاستحواذ يتوافق مع الطموح الاستراتيجي لمجموعة إي آند في توسيع نطاق خدمات إي آند إنترناشونال في وسط وشرق أوروبا وتنويع مصادر إيراداتها من خلال التواجد بأسواق تتمتع بثبات أسعار الصرف إضافة إلى تعزيز قدرات مجموعة إي آند بي بي أف تيليكوم التشغيلية.

يخضع مبلغ 95 مليون يورو لتسويات الإغلاق المعتادة، وسيتم تمويله من خلال مزيج من النقد والديون على مستوى شركة إي آند بي بي أف تيليكوم. وعند إتمام الصفقة، سيتم دمج البيانات المالية لشركة UPC سلوفاكيا مع البيانات المالية لشركة إي آند بي بي أف تيليكوم مع العلم بأن التأثير المالي على البيانات المالية الإجمالية الموحدة لمجموعة إي أند سيكون طفيفا.

إن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الموافقات التنظيمية وعددا من الشروط والإجراءات العادية. وسيتم إعلام السوق بأية تطورات هامة حول هذا الشأن وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها .

