مع تجاوز عدد المستخدمين 800 ألف مستخدم حتى اليوم، يمثّل هذا الإطلاق محطة مفصلية في مسيرة O Gold، وانتقالها من منصة للاستثمار الرقمي في الذهب إلى منظومة شاملة تتمحور حول الذهب كأصل مالي قابل للاستخدام اليومي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت O Gold، المنصة الإماراتية الموثوقة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للاستثمار في الذهب، عن تحولها الاستراتيجي إلى سوبر آب متكامل، إلى جانب إطلاق بطاقة ماستركارد مدعومة بالذهب، في خطوة نوعية تعكس نقلة كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويمثل هذا الإعلان تحولاً شاملاً في مسيرة الشركة، حيث تخدم اليوم مجتمعاً متنامياً يضم أكثر من 800 ألف مستخدم، من خلال تحويل الذهب المادي إلى أصل مالي عالي السيولة وقابل للاستخدام اليومي. ومن خلال دمج الملكية الجزئية للذهب مع تقنيات الدفع الفوري، أرست O Gold معياراً عالمياً جديداً يتيح التوفيق بين حفظ الثروة والإنفاق اليومي ضمن منظومة مالية موحدة.

وتُعد بطاقة O Gold ماستركارد حجر الأساس في هذا الإطلاق، إذ تقدم طريقة مبتكرة تُمكّن الأفراد من استخدام أصولهم دون الحاجة إلى بيعها أو تصفيتها. حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن الإنفاق مباشرة من أرصدة الذهب الخاصة بهم في معاملاتهم اليومية، مثل شراء القهوة من مقهى مفضل، أو تناول الطعام في المطاعم، أو التسوق من متاجر السوبرماركت. ويتم ذلك بسلاسة من خلال شراكة استراتيجية مع Mawarid Finance وشركة ماستركارد، بما يضمن سرعة وأمان المعاملات وفق أعلى معايير التمويل الرقمي الحديث، مع الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية.

ولا تقتصر مزايا بطاقة O Gold ماستركارد على كونها أداة دفع يومية فحسب، بل تقدم أيضاً مجموعة متكاملة من المزايا الحياتية المصممة خصيصاً للمسافرين العالميين والمستثمرين ذوي الذوق الرفيع. حيث يحصل حاملو البطاقة البلاتينية – سواءً المادية أو الافتراضية – على دخول مجاني إلى صالات المطارات، وخصومات حصرية على الفنادق، إضافة إلى عروض مميزة لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية في مجالات التجزئة والمطاعم والترفيه والتجارة الإلكترونية. ويجسّد هذا التكامل الجمع بين أمان امتلاك الذهب وراحة استخدام منتج مالي من الطراز الأول، محولاً الذهب من مجرد مخزن للقيمة إلى أصل حي قابل للإنفاق.

كما يعزز التحول إلى نموذج السوبر آب من استخدام المعادن الثمينة ضمن سوق متكامل لنمط الحياة، يربط بين الأصول الرقمية والقيمة الواقعية. حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من أرصدة الذهب الخاصة بهم للوصول إلى أكثر من 8,000 علامة تجارية عالمية، واستبدالها بقسائم شراء وبطاقات هدايا مباشرة عبر التطبيق. وتمتد هذه المنظومة الاقتصادية المدعومة بالذهب لتشمل خدمات السفر الأساسية، مثل شراء شرائح eSIM عالمية للبيانات، وأنظمة مكافآت تفاعلية، وبرنامج ولاء متكامل.

ويعتمد التطبيق في جوهره على محفظة رقمية آمنة للذهب، مدعومة بذهب فعلي مخزن في خزائن مؤمّنة داخل دولة الإمارات، تتيح للمستخدمين شراء وبيع وإهداء الذهب بشكل جزئي. كما يمكن للمستخدمين تحقيق عوائد على حيازاتهم من الذهب، وتفعيل خطط الادخار التلقائي (Gold SIP) للتراكم المنتظم، وتحديد المستفيدين لأغراض التخطيط الإرثي، إضافة إلى متابعة أسعار الذهب المباشرة، والاطلاع على تقارير الأرباح والخسائر بشفافية كاملة.

وفي هذا السياق، قال بندر العثمان، مؤسس O Gold: "تعيد O Gold تعريف طريقة استخدام الذهب في الاقتصاد الحديث. وللمرة الأولى، لم يعد الذهب مجرد أصل للادخار، بل أصبح وسيلة للإنفاق والعيش والاستخدام اليومي. ومن خلال إطلاق سوبر آب للإنفاق مدعوم بالذهب، نبتكر فئة جديدة تجمع بين حفظ الثروة والتمويل الأخلاقي والاستخدام العملي اليومي."

وانطلاقاً من مبادئ الثقة والشفافية والجودة، تحرص O Gold على توريد المعادن الثمينة حصرياً من موردين معتمدين وذوي سمعة مرموقة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة عبر جميع منتجاتها. وبفضل التخزين المؤمّن، والأسعار التنافسية، ونهج يضع العميل في المقام الأول، تواصل O Gold تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في الابتكار المالي الأخلاقي المدعوم بالذهب.

