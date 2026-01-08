أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – نجح جراحو مستشفى NMC رويال في مدينة خليفة في إجراء عملية نادرة ومعقدة لإنقاذ مفصل الرسغ لمريض في الثلاثينيات من عمره، منهين أكثر من عام من الألم المزمن وفقدان الوظيفة الناتجين عن إصابة غير مُشخَّصة في أربطة الرسغ. وقاد العملية الاستشارِي في جراحة العظام الدكتور حاتم حمد، مستخدمًا تقنيات تثبيت متقدمة وأساليب جراحية عالية التخصص لإعادة الحركة إلى مفصل متضرر بشدة كان يُعتقد سابقًا أنه غير قابل للإصلاح.

بحث دام 14 شهرًا عن إجابات

بدأت معاناة المريض بعد تعرضه لإصابة رضّية في الرسغ قبل أكثر من 14 شهرًا. وعلى الرغم من مراجعته لمنشأتين صحيتين مختلفتين، لم يتم اكتشاف إصابة الأربطة. وتلقى تأكيدات متكررة بأن الرسغ سليم، في الوقت الذي كانت فيه الأعراض تتفاقم تدريجيًا.

ومع مرور الوقت، عانى المريض من تراجع مستمر في حركة الرسغ، وازدياد حدة الألم، وصعوبة متزايدة في أداء الأنشطة اليومية. وسعيًا للحصول على تشخيص دقيق، سافر من مدينة أخرى إلى مستشفى NMC رويال في مدينة خليفة.

وأثناء الفحص، لاحظ الدكتور حمد تقييدًا شديدًا في حركة الرسغ مصحوبًا بألم شديد. كما أظهر الاستعراض الدقيق للفحوصات السابقة أن إصابة الأربطة كانت واضحة منذ البداية لكنها أُغفلت. وأكدت صور الأشعة المحدثة وجود التهاب مفاصل متقدم متعدد المستويات في الرسغ، كأثر مباشر لعدم علاج الإصابة.

وقال الدكتور حاتم حمد: «عند وصول المريض إلينا، كانت إصابة الأربطة غير المعالجة قد تطورت إلى التهاب مفاصل متقدم متعدد المستويات. وبسبب عدم التعامل المبكر مع الإصابة الأساسية، تدهورت أسطح المفصل بشكل كبير، ما استدعى اتباع نهج إنقاذي معقد بدلًا من إصلاح بسيط».

ابتكار في إعادة البناء

لاستعادة الوظيفة، أجرى الدكتور حمد عملية دمج انتقائي للرسغ، تم خلالها إزالة الأجزاء المتدهورة فقط مع الحفاظ على المفاصل السليمة لضمان أكبر قدر ممكن من الحركة. كما شملت العملية إجراء نزع تعصيب انتقائي للرسغ، وهي تقنية مجهرية دقيقة تستهدف الأعصاب الناقلة للألم مع الحفاظ على الإحساس العام لليد.

وشهدت هذه الجراحة أول استخدام في مستشفى NMC رويال لجهاز تثبيت عظام عالمي مرموق، وهو نظام متقدم صُمم لتعزيز ثبات المفصل، وتحسين دقة الإجراء، وتسريع التعافي.

طريق التعافي

عقب الجراحة، شهد المريض تحسنًا سريعًا وملحوظًا، حيث استعاد قدرًا كبيرًا من حركة الرسغ وحقق تخفيفًا كبيرًا للألم. وهو حاليًا يتعافى بشكل جيد ويعود تدريجيًا إلى أنشطته اليومية الطبيعية.

وأضاف الدكتور حمد: «يؤكد هذا النجاح التزام NMC بتقديم حلول جراحية عالمية المستوى داخل دولة الإمارات. وبالنسبة للمرضى الشباب والنشطين، تُعد هذه الإجراءات الإنقاذية المعقدة مُغيّرة للحياة، إذ تساعدهم على استعادة استقلاليتهم ومسيرتهم المهنية وثقتهم بأنفسهم».

