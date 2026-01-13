دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) مشاركتها في معرض إنترسك دبي 2026، حيث قدمت برنامجًا تفاعليًا متكاملاً ضمن يوم NFPA، ساهم في تعزيز الحوار البنّاء بين صُنّاع القرار الحكوميين وقادة القطاعات الصناعية حول سبل الارتقاء بمعايير السلامة من الحرائق والكهرباء وحماية الأرواح في المنطقة. وشكل الحدث محطة بارزة مع إعلان الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية جيم بولي، عن تحديث رئيسي لمنصة NFPA LiNK® الرقمية، التي تتيح الوصول إلى قوانين ومعايير وموارد الجمعية ذات الصلة. وقد صُمّم الجيل الجديد من منصةNFPA LiNK لدعم المتخصصين في مجال السلامة في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة، بالاستناد إلى مكتبة NFPA الشاملة التي تضم أكثر من 300 كود ومعيار.

وقد نوه جيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق بإطلاق الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في NFPA LiNK مع CASI™ خلال إنترسك دبي، معتبرًا أنها نقلة نوعية تحول المنصة من أداة مرجعية إلى رفيق مهنيّ أساسي لدعم المتخصصين في مجال السلامة حول العالم. وأضاف: "تجمع النسخة الجديدة بين سهولة الوصول وسرعة الاستخدام والذكاء التقني، بما يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن أحدث القوانين والمعايير، وتطبيق متطلبات السلامة بكفاءة أعلى أينما كانوا. ومع إضافة CASI، المساعد الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين الاعتماد بثقة على المعلومات المقدّمة، كونها مستندة إلى مصادر الجمعية الرسمية التي تشكّل المرجع العالمي لمعايير السلامة. وتعكس مشاركتنا في معرض إنترسك دبي 2026، إلى جانب إطلاق هذا التحديث المتقدم لمنصة NFPA LiNK، التزامنا الراسخ بدعم السلامة من الحرائق، وحماية الأرواح، وتعزيز السلامة الكهربائية في مختلف أنحاء المنطقة."

من جهتها، قالت دانا كمال، مديرة التطوير الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق: "يجسّد إطلاق أحدث إصدار من NFPA LiNK خلال معرض إنترسك دبي التزامنا بتقديم الابتكار مباشرةً إلى المتخصصين وفي قلب بيئات عملهم، سواء في مواقع التنفيذ أو غرف التحكم أو مرافق التدريب، وعلى امتداد مختلف مراحل المشاريع المعقّدة. وتؤكد هذه المنطقة دورها الريادي في مجالي السلامة والتكنولوجيا، لا سيما في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي ودمجها بفعالية. ومن خلال أدوات متقدمة مثل دفاتر NFPA LiNK التفاعلية وCASI، نمكّن المتخصصين حول العالم من اعتماد سير عمل أكثر ذكاءً، والحصول على إجابات أسرع، والوصول إلى محتوى موثوق في الوقت والمكان المناسبين"

تعتبر NFPA LiNK منصةً شاملةً قائمةً على الاشتراك، تُتيح إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 كود ومعيار خاص بالجمعية. وهي ليست مجرد مكتبة رقمية، بل تُقدّم ميزات جديدة فعّالة تهدف إلى تمكين المستخدمين من العمل بذكاء وسرعة وتعاون أكبر.

وتتضمن أبرز الابتكارات الرئيسية في الإصدار الجديد كل من المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي CASI (الذكاء الاصطناعي للأكواد والمعايير)، ودفاتر الملاحظات التفاعلية والقابلة للتخصيص، ولوحة تحكم مُعاد تصميمها تتيح للمستخدمين تنظيم المعلومات بما يتماشى مع متطلبات سير عملهم. وتسمح CASI للمستخدمين بإجراء محادثات تفاعلية، والحصول على إجابات ملخصة، الوصول المباشر إلى مراجع من محتوى الجمعية مع الاحتفاظ بسجلات كاملة للمحادثات وذلك بالتزامن مع استعراض المعلومات المطلوبة. كما تمكّن دفاتر الملاحظات المخصّصة، المستخدمين من استيراد الصور، وإدراج مراجع الأكواد والمعايير، وإضافة النصوص والمرئيات، وإنشاء قوائم التحقق، والحفاظ على جميع المواد المرتبطة بالمشاريع داخل منصة واحدة متكاملة.

كما ساهمت مشاركة الجمعية في إنترسك دبي 2026 بتعزيز حضور وتفاعل القطاع بشكل كبير وتقوية الشراكات وتعميق التعاون مع الجهات المعنية الإقليمية، بما في ذلك السلطات الحكومية، وقادة القطاع، والخبراء الفنيين. وتطرقت الجلسات إلى مواضيع تشمل دور الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة الحديثة، واستراتيجيات الحماية من الحرائق في المشاريع العملاقة، وتطور قطاعي الطاقة والبنية التحتية في المنطقة، مما يُعزز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي رائد في تقديم حلول متقدمة للحماية من الحرائق والسلامة العامة.

على مدار 130 عامًا، حافظت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق على مكانتها كمرجع موثوق في مجال السلامة وتتكيف باستمرار مع تحديات البيئة العمرانية الحديثة، بهدف دعم منظومة الجمعية للسلامة من الحرائق والحياة، بدءًا من تطوير المعايير وتطبيقها وصولًا إلى التوعية والتواصل الفعال مع المجتمعات. وتؤكد الجمعية من خلال تواصلها المباشر مع الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في إنترسك دبي 2026، وإطلاق التحديثات الجديدة لمنصة NFPA LiNK، التزامها ببناء مستقبل أكثر أمانًا وذكاءً للمجتمعات في المنطقة عبر التعاون وتبادل المعرفة والابتكار الرقمي.

لمحة عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

تأسست الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في عام 1896، وهي منظمة عالمية غير ربحية ذاتية التمويل هدفها تقليص عدد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق ومخاطر الكهرباء. تقدم الجمعية الخبرات والمعرفة من خلال أكثر من 300 كود ومعيار متفق عليه، فضلًا عن البحث والتدريب والتعليم والتوعية والمساندة، وكذلك من خلال التعاون مع الآخرين من أجل تعزيز مهمة الجمعية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.nfpa.org. يمكن الاطلاع على جميع أكواد ومعايير الجمعية مجانًا عبر الموقع الإلكتروني: www.nfpa.org/freeaccess

