في وقت تتجه فيه معظم تجارب الضيافة فائقة الفخامة في المنطقة نحو الهدوء والعزلة، تستعد ناموس "Nammos" لتقديم رؤية مختلفة. فمع افتتاح أول منتجع لها على الإطلاق هذا الربيع في خليج تريبل باي ضمن وجهة أمالا، تطلق العلامة العالمية منتجع ناموس أمالا كوجهة متكاملة تنبض بالحياة، مستندة إلى فلسفتها الأساسية القائمة على الفرح اللامتناهي. باعتباره جزءاً من ADMOاليف ستايل القابضة، يشكّل منتجع ناموس أول افتتاح جديد ضمن خطة التوسع العالمية للعالمة.

على مدار أكثر من عشرين عاماً، رسخت ناموس مكانتها كإحدى أبرز علامات أسلوب الحياة الفاخر عالمياً، مقدّمة وجهات تجمع بين الطاقة، والتواصل، وروح الاحتفال بشكل عفوي وطبيعي. واليوم، تنقل هذه الروح إلى عالم المنتجعات، عبر مفهوم جديد للفخامة تصبح فيه العافية تجربة مشتركة واجتماعية، لا انعزالية.

ويضم منتجع ناموس أمالا 110 غرف وأجنحة فندقية، إلى جانب بنغلات بمسابح خاصة، وفيلات فاخرة، و20 وحدة سكنية خاصة، تتوّجها فيلا كليف التي توفر الإطلالة الأبرز في أمالا. كما يرتكز المنتجع على جزيرة خاصة ومركز متكامل للاستجمام، ويشمل مجموعة من مسابح الإنفينيتي، ونادي بلو للأطفال، وثلاث وجهات طعام مميزة، من بينها مطعم ناموس.

ويراعي التصميم المعماري تحقيق الخصوصية دون التخلي عن الحيوية، حيث تتوزع المساحات بأسلوب يتيح أجواء اجتماعية مشتركة، مع الحفاظ على طابع شخصي لكل تجربة، فيما تتجه جميع عناصر المنتجع نحو البحر لالتقاط مشاهد الشروق وغروب الشمس على البحر الأحمر.

من جانبها، قالت كارولين تيرنبل، الرئيسة التنفيذية لفنادق ومنتجعات ناموس: "لطالما انقسم عالم الفخامة الفائقة بين وجهات نابضة بالحياة ومنتجعات يغلب عليها الهدوء والعزلة. في منتجع ناموس أمالا، يلتقي العالمان معاً. ننقل روح التواصل الاجتماعي التي تشتهر بها ناموس إلى وجهة قائمة على الفخامة التجديدية، لنقدّم إيقاعاً جديداً لم تشهده المنطقة من قبل."

وحصرياً في منتجع ناموس أمالا، تنطلق تجربة سبا ناموس بفلسفة العافية اللامحدودة، التي تعيد تعريف مفهوم العناية الذاتية ليكون استعداداً متكاملاً لبداية اليوم، لا مجرد لحظة انعزال. واستناداً إلى شعار استعد، تحرّك، تغذَّ، وتألق، صُممت التجارب لضمان أن يبدو الضيوف ويشعروا بأفضل حالاتهم.

وتعزز هذه التجربة شراكة إقليمية هي الأولى من نوعها مع علامة العناية بالبشرة أوغسطينوس بدر ، حيث تلتقي العناية الدقيقة بالبشرة مع الزخم الذي يميز ناموس، في تأكيد على أن العافية ليست فقط للتعافي، بل يمكن أن تكون جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة.

كما يعتمد المنتجع مفهوم الفخامة غير المرئية في خدماته، من خلال توفير مساعد شخصي لكل ضيف يعمل على تلبية احتياجاته بسلاسة، مع توقع التفاصيل قبل طلبها، بما يضمن تجربة مرنة ومتناغمة منذ لحظة الوصول.

ويقع مطعم ناموس في قلب المنتجع على جزيرته الخاصة، ويضم مسبح إنفينيتي، وكبائن أنيقة، ورصيفاً خاصاً لوصول القوارب، ليقدم تجربة تحمل هوية ناموس المعروفة بأسلوب جديد كلياً. كما تشمل وجهات الطعام الأخرى مطعم نالو "Nalu" ومطعم إليوس "Ilios".

تمتد التجربة إلى ما بعد حدود المنتجع، حيث ينغمس الضيوف في منظومة أمالا الأوسع للفخامة التجديدية. فمن نادي يخوت أمالا إلى معهد كوراليوم للحياة البحرية، صُمّمت التجارب لتتناغم مع الجمال الطبيعي للساحل وتتكامل معه.

فالاستدامة هنا ليست شعاراً، بل بنية تحتية متكاملة؛ وباعتباره جزءاً من أمالا، يتلزم المنتجع ليعمل ببصمة كربونية صفرية، معتمداً بالكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100% عند اكتماله.

https://www.nammoshotels.com/amaala

نبذة عن فنادق ومنتجعات ناموس

تُعد فنادق ومنتجعات ناموس امتداداً لعلامة ناموس العالمية، وهي علامة ضيافة أطلقتها شركة ADMO لايف ستايل القابضة، المشروع المشترك بين ألفا أبوظبي "Alpha Dhabi" ومونتروك إنترناشيونال "Monterock International".

وتستند العلامة إلى إرثها في ميكونوس، مقدّمة تجربة ضيافة متكاملة تجمع بين الفخامة، والحيوية، والاهتمام بالتفاصيل، عبر مفاهيم تمتد إلى العافية، والمطاعم، والفنون، والتجارب المصممة خصيصاً، وصولاً إلى الفنادق الفاخرة.

نبذة عن أمالا

أمالا هي وجهة فائقة الفخامة والعافية تقع على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. تجمع بين البحر، والشمس، والفنون، والثقافة، والرياضة، ضمن مشروع يمتد على أكثر من 4,000 كيلومتر مربع، مع الاستدامة في صميم رؤيته. وتعمل الوجهة بالكامل بالطاقة المتجددة، مع التزامها بالوصول إلى بصمة كربونية صفرية عند اكتمال التشغيل.

نبذة عن شركة ADMO لايف ستايل القابضة

تأسست شركة ADMO لايف ستايل القابضة (ADMO) عام 2022 كشراكة استراتيجية بين ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (سوق أبوظبي للأوراق المالية: ALPHADHABI) ومونتروك إنترناشونال ليمتد. وتتمثل رؤية ADMO في بناء منصة تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجالات أسلوب الحياة الفاخر، والضيافة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه.

وكان أول استثمارات الشركة في مجموعة ناموس (Nammos Group)، العلامة العالمية المرموقة في أسلوب الحياة والمأكولات والمشروبات، والتي تُعد مرادفاً للتجارب الترفيهية الفاخرة وفنون الطهي الراقية. وفي عام 2023، واصلت ADMO توسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على مجموعة سي لا في (CÉ LA VI Group) وإم شريف (Em Sherif)، إلى جانب تأسيس ألفا مايند (AlphaMind) كشراكة مشتركة مع مجموعة أدميند (Addmind Group).

وترتكز خطط ADMO للتوسع العالمي على ابتكار تجارب ضيافة متكاملة وعالمية المستوى، تجمع بين الفخامة والشمولية، وتقدّم للضيوف تجارب استثنائية بكل المقاييس.

