دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء عملياتها كصانع سوق ومزود لخدمات الوساطة المالية في بورصة مسقط (MSX)، وذلك عقب استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية، والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم توفير السيولة، وتعزيز كفاءة اكتشاف الأسعار، وتحسين كفاءة وانتظام التداول في بورصة مسقط، إلى جانب تمكين المستثمرين من الوصول إلى السوق العُماني من خلال إطار وساطة منظّم.

وتُعد هذه الإنطلاقة محطة رئيسية ضمن استراتيجية بي اتش ام كابيتال للتوسع الإقليمي، بما يعكس التزامها بدعم وتطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يأتي ذلك في إطار التوسع الأوسع للشركة عبر منصة تبادل (Tabadul Hub)—وهي مبادرة يقودها سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وتهدف إلى تعزيز الربط بين الأسواق—في الوقت الذي تواصل فيه بي اتش ام كابيتال العمل على تنفيذ خطة توسع مرحلية ومنظمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى.

وفي هذا السياق، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـــ بي اتش ام كابيتال: "يمثل بدء عملياتنا كصانع سوق ومزود لخدمات الوساطة المالية في بورصة مسقط محطة تشغيلية مهمة لشركة بي اتش ام كابيتال، ويعكس جهوزيتنا لتقديم قيمة مضافة ملموسة لأسواق المنطقة. ومن خلال مشاركتنا في منصة تبادل، بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتمكن من توسيع نطاق قدراتنا وتعزيز وصول المستثمرين إلى عدد من الأسواق بكفاءة، مع الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية والتشغيلية. كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى بورصة مسقط، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنصة تبادل، إضافة إلى فرق العمل والإدارة في هذه الجهات، على تعاونهم الوثيق ودعمهم الفني والتنظيمي الذي كان له دور محوري في مباشرة العمليات بنجاح".

ومن خلال أنشطة صانع السوق في بورصة مسقط، ستعتمد بي اتش ام كابيتال على بنيتها التحتية المتطورة للتداول، وأطرها المتقدمة لإدارة المخاطر، وخبراتها في الأسواق المالية، لدعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. كما ستوفر خدمات الوساطة المالية وصولاً فعالاً إلى السوق، وتنفيذاً شفافاً للعمليات، وربطاً مباشراً مع السوق العُماني.

وضمن استراتيجيتها للنمو، تواصل بي اتش ام كابيتال توسيع نطاق أعمالها في مجالي صناعة السوق والوساطة المالية عبر عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية، بما يعزز مكانتها كمزود إقليمي للسيولة وشريك موثوق في خدمات الوساطة، ويسهم في تعميق وتكامل واستدامة أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبير حماد

+971 50 213 0251

