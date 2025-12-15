الحفاظ على تصنيف "AA" وفق مؤشر "MSCI" مع تحسن في متوسط الدرجات المرجحة يعكس تقدم المصرف في الحوكمة والاستدامة

أبوظبي: أعاد "مصرف أبوظبي الإسلامي" (ADIB)، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تأكيد مكانته كأحد الرواد الإقليميين في مجال التمويل المستدام، بعد الحفاظ على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات (ESG)، وفق معايير "MSCI" مع تحسن في الدرجة الرقمية. وحقّق المصرف تحسّناً ملحوظاً في تصنيف مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، وفق معايير "Sustainalytics"، حيث انتقل من درجة مخاطر مرتفعة بلغت 30.2 إلى درجة مخاطر منخفضة بلغت 16.8.

وتضع هذه النتائج "مصرف أبوظبي الإسلامي" ضمن قائمة المصارف الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، مؤكدة التزامه بترسيخ معايير الاستدامة والشفافية والممارسات المصرفية المسؤولة في جميع عملياته.

ويأتي هذا الإنجاز بعد نشر المصرف أول تقرير لتقدمه بشأن مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية المصرفية، ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يوضح إطار العمل المرتكز على ثلاثة محاور للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويسلّط التقرير الضوء على تقدّم "مصرف أبوظبي الإسلامي" في تحفيز التمويل المستدام، وتعزيز إدارة مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، والمساهمة الفعلية في تحقيق طموحات الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ومن بين أهم إنجازات المصرف، التزامه بتخصيص تمويل مستدام بقيمة 60 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 لدعم مشاريع تعزّز العمل المناخي والنمو الشامل. كما أصبح أول مؤسسة مالية إسلامية في المنطقة تضع أهدافاً صافية محددة للقطاعات الصناعية ذات التأثير العالي، في حين يواصل إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمياه وكفاءة الطاقة، بما يحقق فوائد بيئية ملموسة.

ويعكس أداء المصرف في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، جهوداً مستمرة وممنهجة لتضمين المسؤولية في جميع مستويات العمل. وتؤكد هذه التطورات ريادة "مصرف أبوظبي الإسلامي" في التمويل الإسلامي المسؤول، والتزامه ببناء نموذج مصرفي شامل ومستدام، يدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية طويلة الأجل لدولة الإمارات.

