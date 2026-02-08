أعلنت شركة ألتا للتطوير العقاري عن تحقيق محطة إنشائية بارزة مع إنجاز مرحلة صب السقف النهائي (Topping Off) لمشروع Mr. C Residences داون تاون، إيذاناً باكتمال الأعمال الإنشائية الهيكلية للمشروع. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة المشروع، كما يعكس توسّع محفظة ألتا المتنامية من المشاريع السكنية المصممة بعناية في دبي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام ألتا بالتنفيذ المنضبط، والمحافظة على نزاهة التصميم، وجودة الحِرفية، والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم، في ظل المشهد المتطور لسوق العقارات الفاخرة في دبي.

تم تصميم مشروع Mr. C Residences داون تاون ليكون عرضاً سكنياً راقياً، يجسد رؤية ألتا في ابتكار بيئات مدروسة بعناية توازن بين الوضوح المعماري، والفخامة الهادئة، والقيمة المستدامة. ويقدّم المشروع مساحات معيشية مختارة بعناية، تم تخطيطها بدقة لتلبية تطلعات أنماط الحياة المعاصرة، مع الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل.

ويؤكد الوصول إلى هذه المرحلة قوة التعاون بين ألتا ومستشاريها وشركائها في التنفيذ، حيث يجمعهم طموح مشترك للحفاظ على أعلى المعايير في جميع مراحل التطوير.

وقال عبد الله الطاير، المدير العام لشركة ألتا للتطوير العقاري:

"إن إنجاز مرحلة الهيكل العلوي لمشروع Mr. C لا يمثل مجرد محطة إنشائية، بل هو انعكاس ملموس لالتزامنا بتقديم مشاريع تتسم بالدقة، والغاية الواضحة، والتميّز المعماري. نحن نتعامل مع كل مشروع من مشاريع ألتا برؤية طويلة الأمد، قائمة على الجودة، والاعتدال، واحترام النسيج العمراني لمدينة دبي."

وقد صُمم مشروع Mr. C Residences داون تاون ليكون منسجماً بسلاسة مع محيطه العمراني، ويسير العمل فيه وفق الجدول الزمني المعتمد. ومن المقرر أن تتبع هذه المرحلة أعمال الواجهات الخارجية، والتشطيبات الداخلية، والتفاصيل النهائية خلال المراحل المقبلة. وعند اكتماله، من المتوقع أن يسهم المشروع بشكل فاعل في تعزيز طابع ونمو منطقة داون تاون دبي، بما يعزز سمعة ألتا كمطور يركز على التصميم المدروس والقيمة المعمارية.

ويعكس هذا الإنجاز المسار العام لشركة ألتا كمطور يركز على إنشاء أصول سكنية راقية تلبي تطلعات جمهور عالمي نخبوي، مع التزام راسخ بالمصداقية المعمارية والانضباط في التنفيذ.

نبذة عن شركة ألتا للتطوير العقاري

ألتا للتطوير العقاري هي شركة عالمية خاصة مقرها دبي، تشتهر بتطوير بعض من أبرز المشاريع السكنية والمعالم التجارية في المدينة. تأسست الشركة بقيادة عبد الله الطاير، وتختص في تحديد والاستحواذ على الأراضي المتميزة ذات الإمكانات العالية للنمو، وابتكار مساحات تعيد تعريف مفهوم الفخامة وتعزز الإحساس الحقيقي بالانتماء.

وبثقافة تجمع بين الإبداع والانضباط المالي والتنفيذي، تعمل ألتا بالتعاون الوثيق مع نخبة من المصممين والمعماريين والمستشارين العالميين لتقديم تشطيبات راقية، وتخطيطات فعّالة، وتصاميم حضرية مبتكرة. يتم تنفيذ كل مشروع بعناية فائقة، حيث يجمع بين الأناقة الخالدة، والوظائف العصرية، ودقة الحِرفية، لوضع معايير جديدة للجودة والاستدامة. وانطلاقاً من فلسفة ترتكز على الثقة، والجودة المستدامة، وبناء علاقات طويلة الأمد، تسهم ألتا في تشكيل مجتمعات تنبض بالحياة وتترك إرثاً مميزاً للأجيال القادمة

