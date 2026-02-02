الرفاع فيوز، مملكة البحرين: اختتمت مدرسة الرفاع فيوز الدولية برنامج المبادرات الدولية للعلوم والتقنية (MISTI)، الذي يُنظم بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية يمثلون مدارس حكومية وخاصة من مختلف أنحاء مملكة البحرين، وذلك ضمن برنامج تعليمي متخصص يُقام للعام الرابع على التوالي ويحتضنه مركز الابتكار بالمدرسة.

وشهد البرنامج هذا العام تقديم خمسة برامج متخصصة تجمع بين الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المستقبلية، شملت: الذراع الروبوتية الصناعية، والرؤية الحاسوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهندسة السيارات الكهربائية، إلى جانب برنامجين مكثفين في الذكاء الاصطناعي في مجالي التسويق وصناعة المحتوى، ومختبر صُنّاع الذكاء الاصطناعي. وارتكزت هذه البرامج على منهجية التعلم القائم على المشاريع، حيث أتيحت للطلبة فرصة اكتساب خبرات عملية في مجالات الروبوتات، والأتمتة، والرؤية الحاسوبية، والطاقة المستدامة، وتصميم الحلول الرقمية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، عضو مجلس أمناء مدرسة الرفاع فيوز الدولية، أن البرنامج يجسد التزام المدرسة بدعم التعليم النوعي القائم على الابتكار، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق المشاركة ليشمل عددًا أكبر من الطلبة من مختلف المدارس يعكس نجاح التجربة وأثرها الإيجابي في إعداد جيل واعٍ بمتطلبات المستقبل. وأضاف أن هذه الشراكات الدولية تسهم في نقل المعرفة العالمية إلى الطلبة وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات العلوم والتقنية.

من جانبه، أوضح مايكل دونالدسون، مدير مدرسة الرفاع فيوز الدولية، أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتمنح الطلبة فرصة فريدة للتعلّم من خبرات عالمية رائدة. وأكد أن المدرسة تحرص على توفير بيئة تعليمية ملهمة تُمكّن الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية، وتسهم في بناء مهاراتهم القيادية والتقنية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

وأضاف مدير المدرسة أن هذه البرامج هدفت إلى تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير مهاراتهم التقنية والابتكارية، من خلال العمل المباشر مع مدرّبين متخصصين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، واستخدام منصات وأدوات متقدمة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز مهارات التفكير الابتكاري والعمل الجماعي، والاستعداد لمسارات أكاديمية ومهنية مستقبلية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص مدرسة الرفاع فيوز الدولية على تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم التعليم التطبيقي، وتوسيع آفاق الطلبة في مجالات العلوم والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة المدرسة كمركز رائد للتعلم الحديث والشراكات التعليمية العالمية.

عن مدرسة الرفاع فيوز الدولية:

تأسست مدرسة الرفاع فيوز الدولية بهدف قيادة مستقبل التعليم مع الحفاظ على الروابط الثقافية مع مملكة البحرين. وقد جاء هذا الهدف إيمانًا بأن التعلّم المخصص ضمن مجموعات صغيرة يساعد الطلبة على تعزيز إحساسهم بالهوية وتحقيق مستويات أعلى من النجاح الأكاديمي.

