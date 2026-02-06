صُمم التحدي لتمكين المشاركين من تقديم حلول مبتكرة وبناء شراكات فاعلة. وسيُدعى المبتكرون المتأهلون إلى المرحلة النهائية لعرض حلولهم وتقديمها خلال قمة مستقبل الصحة التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026.

سيحصل أفضل ثلاث فرق فائزة في التحدي على جوائز بقيمة 300,000 دولار إلى جانب برنامج إرشاد مخصص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكات دولية واسعة من الشركاء والداعمين، وإتاحة الفرصة أمام المبتكرين لتعزيز حضورهم على الساحة العالمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادرة مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي عن إطلاق تحدي مستقبل الصحة تحت شعار "توظيف تقنيات الاستشعار لبناء أنظمة رعاية صحية استباقية"، وذلك بالتعاون مع "إم آي تي سولف - MIT Solve"، إحدى مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تقدم حلولاً مبتكرة وفريدة من نوعها لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. ويستقبل التحدي طلبات المشاركة من المبتكرين من جميع أنحاء العالم، والذين يمكنهم تقديم حلول متقدمة ومبتكرة تسهم في تسريع الانتقال من نماذج الرعاية التفاعلية إلى نماذج رعاية استباقية تسهم في تعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية، وتحسين النتائج الصحية على نطاق واسع حول العالم. وتنسجم أهداف هذا التحدي مع رسالة "مستقبل الصحة" الهادفة إلى توحيد الجهود العالمية من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتسريع وتيرة الابتكارات والأبحاث، وتشجيع الاستثمار في تطوير حلول مؤثرة تحدث فرقاً حقيقياً وملموساً في حياة الناس والمجتمعات حول العالم وتضمن مستقبلاً أكثر صحة للجميع.

ويعكس إطلاق هذا التحدي الحاجة المتزايدة إلى بناء أنظمة رعاية صحية متكاملة ترتكز على الاستباقية والقدرة على التنبؤ المبنية على البيانات والتدخل المبكر، وليس فقط التعامل مع الأمراض بعد حدوثها. ورغم أن متوسط العمر المتوقع عالمياً قد تضاعف أكثر من مرة بين عامي 1800 و2017، إلا أن السكان حول العالم لا يزالون يقضون نحو 50٪ من حياتهم في حالة صحية ضعيفة أو متوسطة. إضافة إلى ذلك تشير التوقعات إلى أن الأمراض المزمنة قد تُكلف الاقتصاد العالمي نحو 47 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما أن ما يقارب من نصف سكان العالم يعانون من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الخدمات الصحية الأساسية وتقنيات الكشف المبكر.

تسهم التطورات في تقنيات الاستشعار الصحي في تمكين الأفراد والمجتمعات والأنظمة الصحية من فهم الحالة الصحية الراهنة، واكتشاف المخاطر بشكل مبكر، والتنبؤ بكيفية تطور أنماط الصحة مع مرور الوقت. وتشمل تقنيات الاستشعار هذه نطاقاً واسعاً من الأساليب، بدءاً من آليات رصد التحولات في المجتمعات وصولاً إلى التقنيات الرقمية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويسهم التفاوت في إمكانية الوصول والقدرات والتقنيات المتاحة بين الأفراد والأطباء وأنظمة الرعاية الصحية بشكل كبير في تحديد مدى فعالية نماذج الرعاية التنبؤية في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.

ويهدف التحدي، الذي تقوده مبادرة مستقبل الصحة وبشراكة تنفيذية مع مبادرة MIT Solve، إلى اكتشاف ودعم تطوير حلول مبتكرة في مجال تقنيات استشعار المخاطر والتغيرات الصحية، والتي يمكن تطبيقها في البيئات ذات الموارد المحدودة وكذلك في الأنظمة الصحية المتقدمة. ومن خلال تعزيز آليات رصد المؤشرات الصحية وفهمها واتخاذ القرارات بناءً عليها، يسعى التحدي إلى الإسهام في بناء أنظمة صحية أكثر مرونة وتقدماً وقدرة على توفير خدمات رعاية فعالة للجميع، بما يخدم الأفراد والمجتمعات حول العالم.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "يركز تحدي مستقبل الصحة على إحداث تحول نوعي من نماذج الرعاية التقليدية إلى نماذج الرعاية الاستباقية والوقائية على مستوى العالم. وبالتعاون مع MIT Solve ندعم المبتكرين الذين يقومون بتوظيف تقنيات الاستشعار لتحويل الرؤى إلى أثر تنبؤي ووقائي واسع النطاق. هدفنا مساعدة المجتمعات على التعرف إلى المخاطر في وقت مبكر، والوقاية من الأمراض، وبناء منشآت صحية ونظم صحية أكثر ذكاءً، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية تسهم في تحسين صحتهم وجودة حياتهم".

وسيكون التحدي على شكل مسابقة ابتكار سريعة، حيث سيُدعى المبتكرون المختارون إلى قمة مستقبل الصحة التي تُعقد في أبوظبي من 7 إلى 9 أبريل 2026 لعرض حلولهم مباشرة أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في القطاع الصحي وأمام جمهور القمة، لينتقل بعدها المتأهلون إلى المرحلة النهائية، حيث سيتم تحديد الفريق الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 200,000 دولار أمريكي، فيما سيحصل الفريقان الثاني والثالث على جائزتين بقيمة 50,000 دولار أمريكي لكل منهما. إضافة إلى ذلك، ستتم دعوة ما بين خمسة إلى عشرة من قادة الفرق الحاصلة على إشادة خاصة لحضور قمة مستقبل الصحة، مع تخصيص مساحة لهم ضمن منطقة الابتكار في القمة.

وإلى جانب الجوائز المالية، سيحظى المبتكرون الفائزون في التحدي بفرص تعزيز حضورهم عالمياً، إضافة إلى برامج إرشاد مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وإمكانية الوصول إلى شبكات عالمية واسعة من الشركاء بدعم من مستقبل الصحة. وقد صُمّم التحدي لتسريع تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، فضلاً عن الحصول على رؤى معمقة تسهم في توجيه السياسات العامة، وتحفيز الاستثمارات، والمشاركة في تصميم أنظمة رعاية صحية تواكب متطلبات المستقبل.

ومن جانبها قالت هالة حنّا، المديرة التنفيذية لمبادرة MIT Solve: "يتطلب استباق المخاطر الصحية والتنبؤ بها الربط بين الابتكارات والأدلة العلمية والتطبيقات العملية على نطاق عالمي. ومن خلال هذه الشراكة مع مستقبل الصحة، نفخر بدعم المبتكرين المشاركين في التحدي لتطوير حلول وتقنيات استشعار متقدمة تسهم في تعزيز نماذج الرعاية التنبؤية والوقائية، والارتقاء بفعالية أنظمة الرعاية الصحية، وتحويل الأفكار الواعدة إلى أثر ملموس وقابل للقياس".

وتُعد مبادرة مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي منصة عالمية رائدة لتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك ودفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي، تجمع باحثين وصنّاع سياسات ومتخصصين في الرعاية الصحية، إضافة إلى مستثمرين ورواد أعمال من مختلف التخصصات والمناطق حول العالم. وتهدف المبادرة إلى تمكين حياة صحية مديدة للناس والمجتمعات والأجيال القادمة حول العالم من خلال دعم تطوير حلول صحية مبتكرة وفعّالة ترتقي بجودة الحياة وتضمن مستقبلاً صحياً أكثر مرونة واستدامة.

وتتمتع MIT Solve بخبرة تمتد لنحو عقد من الزمن في تنظيم تحديات ابتكار مفتوحة على المستوى العالمي في مجالات الصحة والمناخ والتعليم والازدهار الاقتصادي. وحتى اليوم، أطلقت المؤسسة نحو 100 تحدٍ، وأسهمت في جمع أكثر من 80 مليون دولار أمريكي لدعم المبتكرين حول العالم، ودعمت حلولاً وصلت آثارها إلى أكثر من 370 مليون شخص، مع حضور قوي لمبتكرين من دول الجنوب العالمي. ويُذكر أن 94% من الفرق التي تم اختيارها بين عامي 2020 و2024 لا تزال تواصل عملها حتى اليوم.

وتواصل مستقبل الصحة تطوير برنامجها المتكامل والحافل بالأنشطة والمبادرات على مدار العام والذي يشمل التركيز على مجالات الصحة المديدة والطب الشخصي الدقيق، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والاستثمار في علوم الحياة، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لجمع الشركاء وصنّاع القرار، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي لدفع الجهود العالمية من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر صحة للجميع.

نبذة عن "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"

تُعد مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" مبادرة حكومية رائدة أطلقتها دائرة الصحة – أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون العالمي والعمل المشترك لتسريع وتيرة تطوير ابتكارات نوعية تحدث تحولات ملموسة ومستدامة في القطاع الصحي على مستوى العالم. وتركز المبادرة على أربعة مجالات رئيسية: الحياة المديدة والطب الدقيق، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة. وتجمع المنصة الباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في الرعاية الصحية والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف التخصصات والبلدان، لإعادة صياغة مفهوم الحياة الصحية المديدة للأجيال القادمة، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.

وتتعاون مبادرة "مستقبل الصحة" مع شركاء أساسيين، من بينهم شركة M42 للرعاية الصحية، وشركة "بيور هيلث"، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي، وشركة "مبادلة بايو" كشركاء مؤسسين، ومجموعة "ميديكلينك" كشريك استراتيجي، ومجموعة "برجيل" كشريك مساعد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:www.futurehealthinitiative.ae ، ومتابعة المنصة على إنستغرام، ولينكدإن، وX، ويوتيوب، وفيسبوك.

نبذة عن دائرة الصحة - أبوظبي

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن ضمن أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة دون حصر مراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة.

وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة.

كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي فيما يخص تكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الصحة – أبوظبي تفضلوا بزيارة https://www.doh.gov.ae/

أو تابعونا على منصة X وانستغرام وفيسبوك ولينكدإن ويوتيوب.

للاستفسارات الإعلامية يمكنكم التواصل مع:

مريم المرزوقي

msalmarzooqi@doh.gov.ae

+971 50 536 6660

-انتهى-

#بياناتشركات