الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة Mindsets اليوم عن شراكتها مع TDK SensEI لتصبح الموزع المعتمد لمنصة edgeRX للذكاء الاصطناعي الطرفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بما في ذلك السوق السعودي، إلى جانب تقديم خدمات تكامل الأنظمة والدعم الفني في عدد من الأسواق الصناعية الرئيسية في المنطقة. تمثل هذه الشراكة توسعًا استراتيجيًا رئيسيًا لشركة TDK SensEI في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تمكن Mindsets من مساعدة الشركات الصناعية في تسريع تحولها الرقمي والصناعي.

وبفضل هذه الشراكة، سيحصل عملاء القطاع الصناعي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA على منصة edgeRX، التي تستخدم البيانات اللحظية المستمدة من المستشعرات وتحويلها لمقترحات تشغيلية مباشرة يمكن تطبيقها على مستوى كل آلة أو جهاز على حدة. وبفضل الحضور الإقليمي القوي الذي تتمتع به Mindsets في المنطقة، وما تمتلكه من خبرات واسعة في خدمة القطاعات الصناعية، سيتمكن العملاء من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي بسرعة وكفاءة، ورفع مستوى اعتمادية الأجهزة والمعدات، وتعزيز مراقبة الأداء وكفاءة الصيانة التنبؤية وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاعات التصنيع، والمباني الذكية، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وتعليقًا على تلك الشراكة، قال كايل أرنولد، الرئيس التنفيذي للتسويق في TDK SensEI: "تتيح شراكتنا مع Mindsets الدمج بين التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به منصة edgeRXللذكاء الاصطناعي الطرفي من TDK SensEI والخبرات الكبيرة والمعرفة المحلية لخبراء Mindsets بالظروف التشغيلية للقطاع الصناعي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما سيكون له دور محوري في تسريع التحول الرقمي للقطاع الصناعي من خلال حلول تكنولوجية متطورة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجات المنطقة".

ومن جانبه، قال الدكتور/ ريان خريباني، الرئيس التنفيذي لشركة Mindsets: "تجمع هذه الشراكة بين قدرات TDK SensEI المثبتة في مجال الذكاء الاصطناعي الطرفي، والخبرة الإقليمية والتقنية العميقة لشركة Mindsets، بالإضافة إلى خبرتها الاستشارية الاستراتيجية. كما تمثل منصة edgeRX للذكاء الاصطناعي الطرفي نموذجًا عمليًا للتكنولوجيا الرقمية التي يحتاجها المصنعون في أوروبا والشرق الأوسط للانتقال من نماذج الصيانة التفاعلية إلى الصيانة والتشغيل القائم على الذكاء التنبؤي. نحن متحمسون لمساعدة عملائنا على تحقيق كفاءات تشغيلية هائلة وملموسة، وخفض التكاليف."

تديرMindsets عدة أنشطة تجارية، تضم وحدة متخصصة للاستشارات الاستراتيجية، إلى جانب تقديمها حلول تكنولوجية متقدمة في التحول الرقمي، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول التشغيل الآلي المتقدمة. وبفضل حضورها القوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تدعم الشركة المؤسسات في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية لتعزيز الأداء التشغيلي وتسهم في تسريع وتيرة النمو الصناعي.

أما TDK SensEI فتقدم حلولًا متقدمة للذكاء الاصطناعي الطرفي للقطاع الصناعي تتضمن تقنيات الاستشعار، والذكاء الاصطناعي المدمج، والتحليلات الفورية، كما تُمكّن منصة edgeRX الشركات الصناعية من تحسين أداء المعدات، وتقليل فترات التوقف، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة قائمة على البيانات مباشرة.

الإطلاق الرسمي للشراكة خلال مؤتمر التصنيع المتقدم العالمي – الرياض، المملكة العربية السعودية

ستُعلن الشركتان رسميًا عن هذه الشراكة في مؤتمر التصنيع المتقدم العالمي (World Advanced Manufacturing – WAM) الذي يقام في الرياض في الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2026، بالإضافة لاستعراض دور تقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي في تطوير أداء القطاع الصناعي.

المصطلحات

edgeRX™ هي منصة الذكاء الاصطناعي الطرفي من TDK SensEI لمراقبة صحة المعدات الصناعية

التطبيقات الرئيسية

الصيانة التي تقوم على الذكاء التنبؤي

الصيانة الوقائية

مراقبة صحة المعدات الصناعية

تحسين الأداء

كشف الأعطال والسلوك غير الطبيعي للمعدات

الميزات والفوائد الرئيسية

تنظيم البيانات من الطرف إلى السحابة مع قدرات سحابية آمنة

التشخيص في الوقت الفعلي واكتشاف الاعطال

إدارة الأصول بشكل قابل للتوسع

عن Mindsets

تعد Mindsets شركة استثمارية واستشارية تعتمد على الخبرات والكفاءات المتميزة، وتدفع النمو الاستراتيجي، وبناء وتطوير المشاريع عبر مختلف الصناعات. من خلال ثلاث وحدات أعمال متخصصة، تستفيد Mindsets من خبرات متقدمة لتقديم حلول تخلق قيمة مستدامة للمؤسسات والمجتمعات.

عن TDK SensEI

تركز TDK SensEI (Sensor Edge Intelligence) على تطوير حلول ذكية تجمع بين أنظمة المستشعرات المتقدمة لشركة TDK، وتقنيات البرمجيات المتطورة، وخبرات التعلم الآلي. تشمل هذه المنصات مستشعرات الحركة، والمغناطيس، والميكروفون، والتيار، بالإضافة إلى مستشعرات الحرارة والطاقة. ومن خلال دمج الأجهزة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي، توفر المنصات رؤى قابلة للتنفيذ تساعد المؤسسات على تحسين الأداء، تعزيز الصيانة القائمة على الذكاء التنبؤي، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

