تشارك مجموعة MGS للصناعة، من خلال ذراعها الصناعي شركة النيل للصناعات النسجية، في فعاليات معرض Heimtextil 2026، الحدث العالمي الأهم في مجال المفروشات والمنسوجات المنزلية، والذي يُقام في مدينة فرانكفورت بألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2026، بمشاركة كبرى الشركات والعلامات التجارية الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية مجموعة MGS للصناعة الهادفة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم خططها التوسعية في مجال التصدير، إلى جانب استقطاب عملاء جدد، وتطوير علاقاتها مع شركائها الحاليين، حيث تؤكد المجموعة أن المعارض الدولية المتخصصة تمثل منصة محورية لعرض المنتجات والاحتكاك المباشر بالعملاء وفهم متطلبات الأسواق المختلفة، بما يسهم في تطوير المنتجات ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمود غزال، رئيس مجلس إدارة مجموعة MGS للصناعة قائلاً:“ننظر إلى مشاركتنا في Heimtextil باعتبارها خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المستمر بتعزيز تنافسية منتجاتنا عالميًا، وترسيخ مكانة المجموعة كمُصنّع مصري قادر على المنافسة في كبرى الأسواق الدولية. المعارض المتخصصة أصبحت أداة أساسية لبناء شراكات جديدة ودعم مسارات النمو التصديري.”

وتستعرض النيل للصناعات النسجية خلال مشاركتها مجموعة من منتجاتها في مجال المفروشات والمنسوجات المنزلية، إلى جانب منتجات مختارة من الملابس الجاهزة، والتي تعتمد على معايير عالية من الجودة، والالتزام بمبادئ الاستدامة، وتبني حلول تصنيع حديثة تلبي متطلبات الأسواق العالمية المتطورة، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عملاء حاليين ومحتملين وممثلي شركات وموزعين من مختلف الدول، بهدف زيادة حجم التعاملات التجارية وبحث فرص التعاون المشترك.

وتؤكد مجموعة MGS للصناعة أن استمرار التواجد في المعارض الدولية الكبرى يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتها، لما له من دور مباشر في تعزيز الصورة الذهنية للمنتج المصري، ورفع قدرته على المنافسة، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

