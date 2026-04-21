طرح سيارات الأجرة من نوع MG 8 PHEV يعكس النهج العملي والواقعي لشركة ’إم جي‘ في مجال التحوّل الكهربائي

دبي، إ.ع.م.، تفخر ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘ (MG Motor Middle East) بتسليط الضوء على شراكة جديدة تجمع بين ’جياد الحديثة للسيارات‘، وكيل ’إم جي‘ المعتمَد في المملكة العربية السعودية، و’شركة حافل للنقل‘، التي تُعتبَر من روّاد المشغِّلين ضمن قطاع التنقّل في السوق السعودي.

تشكّل هذه الاتفاقية خطوة بارزة في تعزيز حضور ’إم جي‘ ضمن قطاع سيارات الأجرة والنقل العام في المملكة العربية السعودية، بينما تؤكّد على الاستراتيجية الأشمل التي تعتمدها العلامة التجارية فيما يخصّ مركبات الطاقة الجديدة (NEV) على مستوى المنطقة بالإجمال.

وكجزء من هذا الشراكة، سيتم إدراج MG 8 PHEV الهجينة القابلة للوصل بمقبس شحن كهربائي ضمن عمليات سيارات الأجرة بواسطة شركة ’حافل‘، والتي ستقوم باعتماد هذه السيارات ضمن شبكة سيارات الأجرة لديها في مكّة المكرَّمة. وستشمل عملية الطرح الأولى 55 سيارة، لتجري بعدها إضافة 75 سيارة أخرى خلال الشهر القادم، مما يرفع العدد إلى 130 سيارة. وهذا الاستخدام يعكس الثقة المتنامية بقدرات أنظمة توليد الحركة الكهربائية لدى ’إم جي‘ وملاءمتها لعمليات الاستخدام المكثَّف في بيئات التشغيل الفعلية.

يُشار إلى أن ’شركة حافل للنقل‘، التي تم تأسيسها سنة 1999، تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات نقل فعّالة واعتمادية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تدعم قطاع التنقّل في العديد من المدن والمجتمَعات المحلّية. والشراكة مع ’جياد الحديثة للسيارات‘ تسلّط الضوء على الطلب المتزايد على المركبات التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية، والمتانة العالية والتقنيات الحديثة، وتوفيرها ضمن قطاع التنقّل المتطوّر في المملكة.

تُعدّ MG 8 PHEV سيارة سيدان راقية مرتكزة على التقنيات المتطوّرة وتمت هندستها للتشغيل المستمر عالي الكثافة، وهي تُناغِم بين المقصورة الرحبة والفخمة، وتقنيات الاتصال المتقدّمة، والخصائص المتمحورة حول السائق. ويشكّل النظام الهجين القابل للوصل بمقبس شحن كهربائي القلب النابض للسيارة، حيث يوفر مدى قيادة مجمَّع يصل إلى 1,655 كلم، مما يجعلها مناسِبة تماماً للاستخدام ضمن قطاع سيارات الأجرة التي تقطع مسافات طويلة، بينما تضمن توفير مستويات مخفَّضة من استهلاك الوقود بالترافق مع انبعاثات أقل. ولقد تم تصميم تقنية البطارية للتمتّع بالمتانة العالية في العالم الفعلي، وهي بالتالي تدعم توافر الأداء الثابت خلال فترات التشغيل المطوَّل، مع توفير تجربة قيادة ناعمة ومستجيبة وتخفيض التكلفة الإجمالية للمُلكية للحد الأدنى بالنسبة إلى المشغِّلين ضمن قطاع النقل العام.

مع مضي المملكة العربية السعودية بتطوير البُنية التحتيّة للتنقّل وتحقيق تطلّعاتها الطموحة بمجال الاستدامة، تكسب الحلول الكهربائية الأكثر كفاءة المزيد من الأهمّية. ومن شأن توفير هذه السيارات أن يشكّل دليلاً قوياً على دور ’إم جي‘ المتنامي ضمن هذا المجال، مع توفيرها لطراز قابل للتطوير لصالح العمليات المرتبطة بسيارات الأجرة والأساطيل في أسواق أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

حول هذا الموضوع، قال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: "يُمثِّل هذا التطوّر محطّة هامّة ضمن رحلة ’إم جي‘ الإقليمية، وذلك في ظل استمرارنا بالتوسّع نحو مجالات وفئات جديدة من قطاع التنقّل. وتشمل مجموعتنا الكاملة من مركبات الطاقة الجديدة (NEV) طرازات هجينة تقليدية، وطرازات هجينة قابلة للوصل بمقبس شحن كهربائي (PHEV)، وطرازات كهربائية ببطارية (BEV) وطرازات كهربائية بمدى ممتد (EREV)، وهي جاهزة كلّها كي نوفرها في سوق الشرق الأوسط وفقاً لاحتياجات عملائنا. ويعبّر اعتماد MG 8 PHEV في عمليات سيارات الأجرة عن قوّة مجموعتنا الكهربائية وقدرتها على تلبية المتطلّبات في الاستخدام الفعلي، بينما تدعم التحوّل الأشمل نحو حلول تنقّل تتميّز بمزيد من الكفاءة والاستدامة في كافة أنحاء الشرق الأوسط."

هذه المحطّة الرئيسية تؤكّد على التزام ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘ بتمكين شركائها في المنطقة من الاستفادة من الفرص الناشئة بمجال التنقّل الكهربائي. ومع مجموعة متنامية من الحلول الهجينة والكهربائية المتطوّرة، تستمر ’إم جي موتور‘ بتعزيز الزخم باعتبارها خياراً عملياً قابلاً للتطوير لصالح مشغِّلي الأساطيل والنقل العام في مجلس التعاون الخليجي.

