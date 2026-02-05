شهدت مشاركة " MBRF "في المعرض الكشف عن هوية بصرية جديدة وتسليط الضوء على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، وإبراز الريادة في سوق الحلال للبروتين المتعدد.

تتواجد " MBRF "في منطقة الشرق الأوسط منذ السبعينات، ولديها بصمة تشغيلية عريقة وآخذة في النمو عبر المنطقة ضمن أسواق رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة MBRF، الرائدة عالمياً في حلول إنتاج الأغذية متعددة البروتين وأحد أكبر منتجي الأغذية الحلال في العالم، عن محطة استراتيجية بارزة خلال مشاركتها في معرض "جلفود 2026"، تمثلت في الكشف عن الهوية البصرية الجديدة لعلامة "ساديا"، العلامة الرائدة والمفضلة في دول مجلس التعاون الخليجي في فئة الدواجن. وتعزز الهوية الجديدة التزام "ساديا" بالحداثة والابتكار والجودة العالية، كما تعكس خطوة واثقة نحو مستقبل العلامة التجارية.

وتعليقاً على تطوير العلامة التجارية، قال فابيو ماريانو، نائب الرئيس لسوق الحلال في شركة "MBRF" والرئيس التنفيذي لشركة "ساديا حلال": "يُعد إطلاق هوية "ساديا" البصرية الجديدة أكثر من مسألة تجديد المظهر العام، فهي تعكس طموحنا تجاه المستقبل. وتواصل "MBRF" الاستثمار في الابتكار عبر محفظتها الواسعة من المنتجات، التي تتضمن منتجات الأغذية ذات القيمة المضافة والمفضلة لدى العملاء مع الوفاء بمبادئ الجودة ونزاهة وصف "الحلال"، والثقة الأكيدة، التي تُعرف بها علامتنا التجارية".

وكان معرض "جلفود" هو المناسبة الأولى التي يظهر فيها كيان شركة "MBRF" الجديد الناتج عن اندماج شركتي "مارفريغ" و "BRF. وخلال فعاليات المعرض، سلطت "MBRF" الضوء على عدد من الابتكارات عبر محفظتها المتنوعة، بما في ذلك توسيع نطاق المنتجات لتلبية تطور أذواق المستهلكين والطلب المتزايد على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، مثل المنتجات الجاهزة للتحضير.

وفي إطار النشاطات الأسبوعية للمعرض، برزت "MBRF" في برنامج مطبخ دبي العالمي مع كبير الطهاة بيير زغريني المشارك في برنامج الطبخ الحي "فن تعريق لحم الضلع". واستعرضت ورشة طبخ لحم البقر من "ساديا" جودة وتنوع وتفوق مجموعة منتجات "ساديا" من لحوم البقر، الأمر الذي يعزز مكانة العلامة التجارية بين الطباخين والعملاء والشركاء الاستراتيجيين.

حظي زوار جناح "MBRF" بفرصة استكشاف توسعات محفظة المنتجات المصممة لتلبي طيفاً واسعة من احتياجات المناسبات. وشملت هذه التوسعات أحدث الإضافات إلى خط منتجات "ساديا بروستد" مع نكهتين جديدتين، ومنتجات "ساديا بايتس" المكونة من الدجاج والجبن المغلف، إلى جانب خط "ساديا سبيشال" الجديد الذي يضم برغر مصنوعاً من لحم أنغوس البقري الفاخر.

تعد "MBRF" واحدة من أضخم شركات الغذاء حول العالم. وتعمل الشركة في 117 دولة بصفتها شركة عالمية متخصصة في البروتين المتعدد ضمن منصة متكاملة. ويصل الدخل السنوي إلى 160 مليار ريال برازيلي مع إنتاج 8 ملايين طن سنوياً وخدمة أكثر من 425 ألف عميل بكل بساطة وسرعة وكفاءة.

