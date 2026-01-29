الشارقة، وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، مذكرة تفاهم مع مجموعة "إم بي إم إي"MBME Group، الرائدة في حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي، بهدف تقديم حلول تكنولوجية وخدمات رقمية متطورة مبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول والسيد عبدالهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي، ووقع الاتفاقية عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول، والسيد تيمور شوقي الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة إم بي إم إي ، لتأسيس شراكة استراتيجية تركز على تطوير وتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة في إمارة الشارقة، وجاء توقيع الاتفاقية في مبنى الشارقة لإدارة الأصول.

وقال عمر الملا: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة لدعم التحول الرقمي في إمارة الشارقة، من خلال دمج حلول تكنولوجية متقدمة وخدمات رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الابتكار في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع توجهات الإمارة في تبنّي التقنيات الذكية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة ورفاه المجتمع".

ومن جانبه، قال عبدالهادي محمد :" تأتي هذه الشراكة لتأسيس إطار متكامل للابتكار المستدام، حيث نوحد خبراتنا في التكنولوجيا المالية، والتعليم الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وحلول العقارات الرقمية، بما يسهم في خلق بيئة متطورة تدعم نمو الأعمال وتعزز التحول الرقمي في الشارقة والمنطقة".

وتهدف الشراكة إلى استكشاف وتنفيذ حلول مبتكرة في قطاعات متعددة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ويعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، مع الالتزام بتقديم خدمات رقمية عالية الجودة وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية.

نبذة عن شركة الشارقة لإدارة الأصول

تُعد شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر الاستخدام الأمثل للموارد، بما يلبي احتياجات مجتمع إمارة الشارقة ويضمن له رفاهية مستدامة.

نبذه عن مع مجموعة "إم بي إم إي" ((MBME Group

تعدّ مجموعة "إم بي إم إي" ش.م.خ. شركة قابضة مقرّها أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، تتمتّع بنظام تكنولوجي متكامل تدعم من خلاله الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. تقدّم المجموعة خدمات متخصّصة تشمل التكنولوجيا، والخدمات الرقميّة، وإدارة المنتجات، والاستثمارات الاستراتيجيّة في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن مجموعة متكاملة من منتجات التكنولوجيا الماليّة. للمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمجموعة إم بي إم إي على الرابط التالي: www.mbmegroup.ae.

