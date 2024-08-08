حققت مجموعة MBC نمواً في صافي الدخل بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 237.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2024م، ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في الإيرادات والتحسن الكبير لهوامش الربح، وخاصة لمنصة "شاهد" التي حققت زيادة في إيرادات خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان (AVOD) بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، بموازاة استمرار نمو الإيرادات القادمة من الاشتراكات. وواصلت MBC الاستثمار في المحتوى عالي الجودة والمنصات الجذابة لتعزيز نسبة المشاهدة وتنمية قاعدة المشتركين.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مجموعة MBC" ("إم بي سي" أو "الشركة" أو "المجموعة" | المُدرجة في تداول تحت الرقم 4072)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024م (“النصف الأول 2024م”). وسجلت المجموعة صافي دخل بلغ 237.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول 2024م – بنسبة زيادة كبيرة بلغت 359.8% على أساس سنوي، وبهامش صافي ربح بلغ 10.8% مقارنةً بـ 2.6% في النصف الأول 2023م - وإيرادات بلغت 1,999.7 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC: "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته MBC في النصف الأول من السنة المالية 2024م؛ فمن خلال مواصلتنا الاستثمار في المحتوى عالي الجودة والمنصات الرائدة، استطعنا جذب قاعدة جماهيرية كبيرة والاحتفاظ بها في مختلف أسواقنا. وقد كان أداء منصة ’شاهد‘ مبشّراً، لا سيما خلال الموسم الرمضاني الذي شهد نمواً ملحوظاً في عدد مشتركي المنصة وارتفاعاً في إيرادات الإعلانات، حيث سجلت إيرادات ’شاهد‘ ارتفاعاً بنسبة 40.8% في النصف الأول من العام. ومع استمرارنا في تطوير أعمالنا، تبقى أنشطة البث التقليدية وشراكاتنا الإقليمية ركيزة أساسية لنجاحنا، وهو ما يتضح جلياً في النمو الملحوظ للإيرادات بنسبة 20% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسنركز فيما تبقى من العام على تعزيز تفاعل الجمهور وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة".

أبرز النتائج المالية والتشغيلية المجمّعة

نمت إيرادات المجموعة بنسبة 10% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م مدفوعةً في المقام الأول بالنتائج القوية لقطاع خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى ومنصة "شاهد"، حيث شهدتا على التوالي نمواً في الإيرادات بنسبة 20.4% و40.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م.

بنسبة 10% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م مدفوعةً في المقام الأول بالنتائج القوية لقطاع خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى ومنصة "شاهد"، حيث شهدتا على التوالي نمواً في الإيرادات بنسبة 20.4% و40.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م. نمت إيرادات منصّة "شاهد" المفتوحة للفيديو حسب الطلب القائمة على الإعلانات بأكثر من الضعف في النصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي لتصل إلى 116 مليون ريال سعودي (31 مليون دولار)، في حين ارتفع إجمالي عدد المشتركين بنسبة 36.0% على أساس سنوي ليصل إلى 4.61 مليون مستخدم حتى تاريخ 30 يونيو 2024م. وقد ساهم هذا الأداء القوي في تعويض الانخفاض بنسبة 38.5% على أساس سنوي في إيرادات المبادرات الترفيهية والإعلامية ( M&E ) للنصف الأول من عام 2024م، والذي جاء نتيجة لاختلاف معايير تسجيل الإيرادات للفترة واختلاف الجدول الزمني لتسليم المشاريع الجارية.

) للنصف الأول من عام 2024م، والذي جاء نتيجة لاختلاف معايير تسجيل الإيرادات للفترة واختلاف الجدول الزمني لتسليم المشاريع الجارية. شهدت مجموعة MBC نمواً قوياً في إيرادات قطاعات أعمالها الأساسية، خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى ومنصة "شاهد"، بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2024، مما يعكس تأثير شهر رمضان المبارك وأهميته التجارية، حيث صادف وقوع معظم أيام الشهر الفضيل في الربع الثاني من العام 2023م، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. بينما أدى تراجع المبادرات الإعلامية والترفيهية خلال الربع الثاني 2024م إلى انخفاض إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 11.6% على أساس سنوي.

نمواً قوياً في إيرادات قطاعات أعمالها الأساسية، خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى ومنصة "شاهد"، بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2024، مما يعكس تأثير شهر رمضان المبارك وأهميته التجارية، حيث صادف وقوع معظم أيام الشهر الفضيل في الربع الثاني من العام 2023م، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. بينما أدى تراجع المبادرات الإعلامية والترفيهية خلال الربع الثاني 2024م إلى انخفاض إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 11.6% على أساس سنوي. سجلت المجموعة صافي ربح بلغ 698.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024م، بزيادة قدرها 55.9% على أساس سنوي متجاوزةً نمو الإيرادات، وتحسن بذلك هامش إجمالي الربح إلى 31.8% مقابل 22.4% المسجلة في النصف الأول من عام 2023. ويتزامن هذا التحسن في إجمالي الربح مع استخلاص المجموعة قيمة أعلى من الأنشطة التجارية عبر قطاعات أعمالها الثلاثة مع تحسن ملحوظ في أرباح منصة "شاهد".

بلغ 698.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024م، بزيادة قدرها 55.9% على أساس سنوي متجاوزةً نمو الإيرادات، وتحسن بذلك هامش إجمالي الربح إلى 31.8% مقابل 22.4% المسجلة في النصف الأول من عام 2023. ويتزامن هذا التحسن في إجمالي الربح مع استخلاص المجموعة قيمة أعلى من الأنشطة التجارية عبر قطاعات أعمالها الثلاثة مع تحسن ملحوظ في أرباح منصة "شاهد". وبالمثل، حققت المجموعة إجمالي ربح محسّن على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2024م، مع ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 22.9% على أساس سنوي على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 11.6% مقارنةً بالعام الماضي، مما أدى إلى توسع بنسبة 10.3 نقطة مئوية في هامش إجمالي الربح ليصل إلى 36.7%.

على مستوى القطاعات الثلاثة، حققت المجموعة تحسناً ملحوظاً في صافي الربح، وخاصة في منصة "شاهد" التي شهدت انخفاضاً كبيراً في صافي الخسائر بنسبة 84.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م. علاوةً على ذلك، يستمر قطاع المبادرات الترفيهية والإعلامية ( M&E ) في تحقيق تحسن متوسط في الهوامش المتنوعة مع بدء المشاريع الجديدة بما في ذلك رسوم الإنتاج، مما يسمح للشركة بتحقيق هامش بنسبة 2% إلى 4% على المدى القصير إلى المتوسط. وقد ساعدت هذه العوامل مجتمعة في نمو صافي ربح المجموعة بنسبة 360% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م.

) في تحقيق تحسن متوسط في الهوامش المتنوعة مع بدء المشاريع الجديدة بما في ذلك رسوم الإنتاج، مما يسمح للشركة بتحقيق هامش بنسبة 2% إلى 4% على المدى القصير إلى المتوسط. وقد ساعدت هذه العوامل مجتمعة في نمو صافي ربح المجموعة بنسبة 360% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م. سجلت المجموعة صافي ربح بلغ 116.4 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 66.5% على أساس سنوي، مع توسع مضاعف في هامش صافي الربح من 6.4% في الربع الثاني من عام 2023 إلى 12.1% في الربع الثاني 2024م. ويُعزى تحسن الربحية خلال هذا الربع إلى التحسّن الإجمالي الذي طال قطاعات الأعمال الثلاثة.

أداء قطاعات الأعمال

خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى

مؤشرات الأداء الرئيسية

حقق قطاع خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى ( BOCA ) نمواً قوياً مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م لتصل إلى 1.34 مليار ريال سعودي (358 مليون دولار)، مقارنة مع 1.11 مليار ريال سعودي (297 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023.

) نمواً قوياً مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م لتصل إلى 1.34 مليار ريال سعودي (358 مليون دولار)، مقارنة مع 1.11 مليار ريال سعودي (297 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023. يُعزى هذا النمو القوي في إيرادات القطاع إلى نمو إيرادات خدمات البث والخدمات الفنية، والتي تضاعفت مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً إلى 484.5 مليون ريال سعودي، مدفوعة بشكل أساسي باتفاقيات الخدمات مثل الاتفاقية المبرمة مع شركة الرياضة السعودية ( SSC ) وقناة الثقافية.

) وقناة الثقافية. نمت إيرادات القنوات التلفزيونية، التي تشمل إيرادات الإعلانات والتوزيع والبرامج، بنسبة 5.2 % على أساس سنوي إلى 751.4 مليون ريال سعودي. في حين ارتفعت إيرادات الإعلانات في النصف الأول من عام 2024م بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 697.3 مليون ريال سعودي (186 مليون دولار)، مما يعكس مرونة MBC وموقعها الريادي في السوق. وفي هذا السياق، ساهم الإعلان التلفزيوني والإذاعي في دخل المجموعة في ضوء المحتوى المتسق والجذاب المُقدّم، ونمو عدد المعلنين بنسبة 28.3% على أساس سنوي.

"شاهد" (منصّة البث التفاعلي عبر الانترنت)

سجلت منصة "شاهد" نمواً في الإيرادات بنسبة 40.8% على أساس سنوي لتصل إلى 557.3 مليون ريال سعودي (148 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024م، وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو إيرادات المشتركين والإعلانات.

وصل عدد مشتركي "شاهد" إلى 4.61 مليون مشترك في نهاية يونيو 2024م، حيث استقطبت المنصة أكثر من 630,000 مشترك جديد خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ونجحت مجموعة MBC في جعل شاهد منصة مفضلة على مدار العام، حيث حافظت المنصة على زخمها الإيجابي حتى بعد انتهاء شهر رمضان. كما حققت المنصة إيرادات قياسية من خلال منصة الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات (AVOD) ، حيث تضاعفت هذه الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024م لتصل إلى 116.0 مليون ريال سعودي (31 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

في جعل شاهد منصة مفضلة على مدار العام، حيث حافظت المنصة على زخمها الإيجابي حتى بعد انتهاء شهر رمضان. كما حققت المنصة إيرادات قياسية من خلال منصة الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات ، حيث تضاعفت هذه الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024م لتصل إلى 116.0 مليون ريال سعودي (31 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م. شكّل المحتوى المحور الرئيسي لمنصة "شاهد" خلال النصف الأول من عام 2024م. ويعتبر شهر رمضان المبارك فترةً مهمة بالنسبة لمجموعة MBC ، وقد ركزت هذا العام على تقديم محتوى متميّز من جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب مجموعة من المسلسلات والبرامج المنوعة من السعودية والخليج وبلاد الشام ومصر. ومن بين العناوين البارزة "العتاولة"، "نعمة الأفوكاتو"، "خان الذهب"، و"ولاد بديعة". علاوة على ذلك، تم إطلاق ثلاثة مسلسلات في الربع الثاني لتعزيز نسبة المشاهدة بعد رمضان خلال فصل الصيف، وهي "مفترق طرق"، وهو مسلسل مصري مقتبس عن مسلسل درامي غربي؛ و"فُرسان قريح"، أول مسلسل كوميديا رياضية أصلية على شاهد؛ و"لعبة حب" المقتبس عن مسلسل كوميدي تركي.

المبادرات الإعلامية والترفيهية

المقاييس التشغيلية

استطاعت المجموعة، عبر مبادراتها الإعلامية والترفيهية، خلال النصف الأول 2024م الوفاء بمبادرات المشاريع الحكومية الجارية، مما مكن هذا القطاع من تحقيق صافي دخل قدره 6.9 مليون ريال سعودي (1.84 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024م. ولا تزال المجموعة تشهد تحسناً متوسطاً في الهوامش المتنوعة مع بدء المشاريع الجديدة بما في ذلك رسوم الإنتاج، مما يسمح للشركة بتحقيق هامش بنسبة 2% إلى 4% على المدى القصير إلى المتوسط.

تواصل MBC STUDIOS تركيزها على إنتاج محتوى عالي الجودة، حيث قامت بإنتاج فيلم " The Lamb " الذي تدور أحداثه في السعودية وتم إطلاقه في عيد الأضحى عبر منصة شاهد. كما قامت بإنتاج مسلسل" Autumn in My Heart " الذي تم تصويره بالكامل في السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً . استكمالاً للنجاح الذي حققه الفيلم الوثائقي الذي أنتجته العام الماضي عن نادي النصر لكرة القدم، أنتجت MBC STUDIOS فيلمين وثائقيين ممولين بالكامل عن ناديي الأهلي السعودي وألميريا الإسباني لكرة القدم سيتم إطلاقهما قريباً .

تركيزها على إنتاج محتوى عالي الجودة، حيث قامت بإنتاج فيلم " " الذي تدور أحداثه في السعودية وتم إطلاقه في عيد الأضحى عبر منصة شاهد. كما قامت بإنتاج مسلسل" " الذي تم تصويره بالكامل في السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً استكمالاً للنجاح الذي حققه الفيلم الوثائقي الذي أنتجته العام الماضي عن نادي النصر لكرة القدم، أنتجت فيلمين وثائقيين ممولين بالكامل عن ناديي الأهلي السعودي وألميريا الإسباني لكرة القدم سيتم إطلاقهما قريباً من جهةٍ أخرى، حافظت "أكاديمية MBC " على تركيزها في اكتشاف وصقل المواهب السعودية في قطاع الترفيه، حيث وفرت التدريب لأكثر من 8,200 شخص، وقدمت أكثر من 1900 تدريباً افتراضياً، واستضافت أكثر من 6000 اختبار أداء خلال النصف الأول من عام 2024م.

" على تركيزها في اكتشاف وصقل المواهب السعودية في قطاع الترفيه، حيث وفرت التدريب لأكثر من 8,200 شخص، وقدمت أكثر من 1900 تدريباً افتراضياً، واستضافت أكثر من 6000 اختبار أداء خلال النصف الأول من عام 2024م. حافظت قناة MBC العراق على مكانتها كأفضل قناة في العراق، متصدرةً قائمة القنوات المحلية خلال شهر رمضان والربع الثاني 2024م. وبفضل ما تقدمه القناة من عروض متنوعة تشمل برامج ومحتويات ترفيهية محلية قوية، اكتسبت MBC العراق زخماً كبيراً لاسيّما خلال وقت الذروة، متفوقةً بشكل كبير على كافة القنوات الأخرى، حيث بلغت نسبة مشاهدة قناة MBC العراق 55% خلال شهر رمضان و27% خلال شهر مايو 2024.

العراق على مكانتها كأفضل قناة في العراق، متصدرةً قائمة القنوات المحلية خلال شهر رمضان والربع الثاني 2024م. وبفضل ما تقدمه القناة من عروض متنوعة تشمل برامج ومحتويات ترفيهية محلية قوية، اكتسبت العراق زخماً كبيراً لاسيّما خلال وقت الذروة، متفوقةً بشكل كبير على كافة القنوات الأخرى، حيث بلغت نسبة مشاهدة قناة العراق 55% خلال شهر رمضان و27% خلال شهر مايو 2024. واصلت MBC 5 أدائها القوي، محتلةً المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل القنوات التلفزيونية في المغرب خلال شهر رمضان والربع الثاني من عام 2024م. ويُعزى الفضل في ذلك إلى ما تقدمه من تشكيلة متنوعة من البرامج والعروض، والتي تضمنت إنتاجات فنية محلية حصرية وغيرها من المحتويات العربية والدولية، مما مكّنها من منافسة القنوات المحلية بكفاءة واقتدار. وقد وصلت نسبة مشاهدة MBC 5 إلى 59% خلال شهر رمضان 2024م و44% في شهر مايو 2024. وخلال النصف الأول من العام 2024م، شكّلت إيرادات الإعلانات من القنوات المموّلة 8.4% من إجمالي إيرادات المبادرات الإعلامية والترفيهية.

أدائها القوي، محتلةً المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل القنوات التلفزيونية في المغرب خلال شهر رمضان والربع الثاني من عام 2024م. ويُعزى الفضل في ذلك إلى ما تقدمه من تشكيلة متنوعة من البرامج والعروض، والتي تضمنت إنتاجات فنية محلية حصرية وغيرها من المحتويات العربية والدولية، مما مكّنها من منافسة القنوات المحلية بكفاءة واقتدار. وقد وصلت نسبة مشاهدة إلى 59% خلال شهر رمضان 2024م و44% في شهر مايو 2024. وخلال النصف الأول من العام 2024م، شكّلت إيرادات الإعلانات من القنوات المموّلة 8.4% من إجمالي إيرادات المبادرات الإعلامية والترفيهية. يسير العمل في بناء استوديو MBC في حي النرجس على قدم وساق. ومن المقرر افتتاح أول استوديو في الربع الثالث من عام 2024م ليكون جاهزاً لاستضافة برنامج Arabs Got Talent . وسيتم بالتدريج افتتاح المزيد من الاستوديوهات في الربع الأول من عام 2025 والمباني المكتبية في الربع الثاني من عام 2025. وبحلول نهاية العام 2024م، سيضم هذا الاستوديو 200 موظف، وسيصل العدد إلى 450 موظفاً بحلول نهاية عام 2025.

مجموعة MBC

تأسست مجموعة إم بي سي منذ أكثر من 30 عاماً، وهي تُعد اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها القوية واكتساب شهرة واسعة، واليوم تفتخر بحضورها الواسع حيث تصل إلى 150 مليون مشاهد كل أسبوع. كما تتمتع المجموعة بوصول عالمي متميز يمتد من أستراليا إلى الولايات المتحدة من خلال منصات مثل شاهد، منصة خدمات الوسائط المباشرة (OTT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقدم محتوىً عالي الجودة يلقى صدىً واسعاً بين أوساط الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى امتلاكها لمنصة شاهد، تقدم المجموعة خدمة البث عبر ثلاثة عشر (13) قناة تلفزيونية بنظام البث المجاني. كما تواصل إم بي سي تعزيز حضورها في المنطقة عبر قطاعات ترفيهية عديدة، مثل الألعاب والفعاليات والموسيقى. وتجمع منصات إم بي سي العائلات من جميع الأجيال مع مكتبة محتوى غنية ومتميزة، والتي تلبي احتياجات الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم.

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