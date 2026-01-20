دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج أحدث استطلاعات Market Pulse، الذي أظهر أن سبعة من كل عشرة أشخاص يخططون لشراء عقار في الإمارات خلال الأشهر الست المقبلة. ويكشف استطلاع بروبرتي فايندر، الذي يصدر كل شهرين لتتبع توجهات المستهلكين، عن استمرار الاهتمام بالشراء خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، مما يدلّ على ثقة مستمرة في السوق مع بداية العام الجديد.

وعلى مدار شهرين، غطّى الاستطلاع آراء 5540 مشاركاً حول توجهات الشراء. وعلى الرغم من بقاء الإقبال عند مستويات مرتفعة، يتوقع المشترون حصول تغيّرات طفيفة فقط في أسعار العقارات. ففي نوفمبر، توقّع 40% من المشترين انخفاض الأسعار، ورجّح 32% ارتفاعها، فيما أشار 28% إلى إمكانية استقرارها. أمّا في ديسمبر، فقد تراجعت نسبة من يتوقّعون حصول انخفاض طفيف في الأسعار إلى 39%، في حين بقيت توقّعات الارتفاع مستقرة عند 32%، وازدادت نسبة من توقّعوا استقرار الأسعار إلى 29%. ويعكس ذلك تحسّناً محدوداً في مستويات الثقة مقارنة بالفترة بين سبتمبر وأكتوبر، حين توقّع 39–40% من المشترين انخفاض الأسعار، مقابل 31–33% ممن توقّعوا ارتفاعها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "إن تخطيط سبعة من كل عشرة أشخاص لشراء عقار يُعدّ إشارة قوية، إذ يؤكد أن الثقة بسوق العقارات في دبي لا تزال مستقرة وقوية، مدفوعة بجاذبية الإمارة العالمية، ونضجها التنظيمي، ومقوماتها المستدامة. والمشترون اليوم على دراية بتطورات الأسعار، ومع ذلك لا يزال نشاطهم حاضراً في السوق، ويستمر هذا الزخم مع دخول عام 2026".

ملاحظات للمحررين:

لمحة عن استطلاع PF Market Pulse

تُجري بروبرتي فايندر استطلاع PF Market Pulse كل شهرَين لمتابعة توجهات المستهلكين ومدى ثقة المشترين. وشارك في الاستطلاع خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر 2025 حوالي 5,540 شخص.

للاطلاع على أحدث المعلومات حول أبرز العقارات والمجتمعات، يمكن زيارة منصة Data Guru من بروبرتي فايندر عبر https://www.propertyfinder.ae/ أو من خلال تطبيق بروبرتي فايندر المتوفر على Google Play وApple Store.

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

جامبت لإدارة العلاقات العامة

propertyfinder@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات