الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت «Magna AI»، الشركة المتخصصة في تمكين التحول الشامل بالذكاء الاصطناعي، والتي تأسست من خلال شراكة بين «Trend Micro» و «Wistron» وبالتعاون الإستراتيجي مع «NVIDIA»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «Zchwantech» المتخصصة بتوفير حلول تكنولوجية في ماليزيا، وذلك لإنشاء مركز بيانات متخصص بقدرة 20 ميغاواط في ولاية «ساراواك» تصل قيمته التقديرية إلى 700مليون دولار أمريكي، بهدف دعم توجه دولة ماليزيا نحو بناء منظومة للذكاء الاصطناعي تراعي متطلبات السيادة الوطنية، وتعزز أمنها الرقمي.

ويركّز الاتفاق على بناء إطار وطني متكامل يتيح توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في ماليزيا، يشمل إدارة البيانات، وتشغيل النماذج والتطبيقات الذكية، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات متخصصة توفّر قدرات حوسبة عالية تلبي احتياجات المؤسسات والقطاعات الحيوية في الاقتصاد الماليزي، وترفع كفاءة الأداء وتسرّع التحول الرقمي.

ولضمان حماية البيانات والأنظمة التي تقوم عليها مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدولة، يولي الطرفان أهمية خاصة للأمن السيبراني، مستندين إلى تكامل خبرة مجموعة «Zchwantech» في مجال الأمن السيبراني والحلول الرقمية، مع قدرات «Magna AI» في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على نحو سيادي وموثوق ومتكامل، بما يعزز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية ويحد من المخاطر.

تأتي الشراكة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي ومنظومة الذكاء الاصطناعي في ماليزيا توسعًا متسارعًا، في ظل تبني نحو 2.4 مليون شركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد، وبنمو سنوي في اعتماد الذكاء الاصطناعي بلغ 35% في عام 2025. ولكن في المقابل، تتصاعد التهديدات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أفادت قرابة نصف المؤسسات بتعرضها لحوادث ناجمة عن هجمات مدعومة بهذه التقنيات، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى حلول تجمع بين الابتكار والأمن في آن واحد.

وبهذا الصدد، صرّح «تنغكو داتو ستيا بوترا الحاج بن المرحوم تنغكو عزمان شاه الحاج»، رئيس مجلس إدارة شركة الأمن السيبراني «Zchwantech Cybersecurity»، أن الشراكة تعكس استجابة استراتيجية لتغير طبيعة المخاطر السيبرانية، مشيرًا إلى أن تسارع التحول الرقمي يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية في الأمن غير كافٍ. وأضاف أن الجمع بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المتقدم يوفّر حلولًا استباقية ومرنة، تحمي الأنظمة الحيوية وتدعم الابتكار في الوقت نفسه.

من جانبه، أشار «تشان تشاو لونغ»، المدير التنفيذي لشركة «Zchwantech»، إلى أن دمج الأمن في صميم استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع «Magna AI» لتوفير حلول آمنة وقابلة للتطوير.

وبدوره، أوضح الدكتور «معتز بن علي»، الرئيس التنفيذي لشركة «Magna AI»، أن ماليزيا تمتلك فرصة حقيقية للريادة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، مؤكداً أن الشراكة تقوم على رؤية واضحة لدعم تحول وطني واسع النطاق.

وأكد الدكتور «مايكل هسيا»، الرئيس التنفيذي لشركة «WiAdvance Technology»، دعم شركته لهذا التعاون بصفتها مُزوّداً موثوقاً لخدمات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير تطبيقات ذكية تخدم الاقتصاد الرقمي الماليزي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ثمرةً لمرحلة من العمل المشترك بين «Magna AI» و مجموعة «Zchwantech»، وبمشاركة شركة «WiAdvance Technology»، لوضع إطار متوازن يجمع بين الابتكار، وحماية البيانات، ومتطلبات السيادة الرقمية. ويتعاون الأطراف لتنفيذ أعمال التخطيط الفني والتنسيق مع الجهات المعنية لمشروع مركز بيانات «ساراواك»، إلى جانب مبادرات أوسع ضمن برنامج الذكاء الاصطناعي السيادي الوطني في ماليزيا.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم معالي «يانغ برهورمات داتوك أحمد فهمي بن محمد فضل» وزير الاتصالات، في تأكيد على توافق المشروع مع الأولويات الوطنية لبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

نبذة عن "ماجنا إيه آي (Magna AI) "

تُعدّ "ماجنا إيه آي (Magna AI)" شركة عالمية قيد التأسيس متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة وتطبيقات متقدمة وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه. وتعتمد "Magna AI" في قدراتها التقنية على خبرات وقدرات وأحدث ابتكارات شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ متكيّف ومستدام.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:magnaAI.com

نبذة عن شركة «Zchwantech»

تُعد Zchwantech شركة تقنية رائدة في توفير حلول تكنولوجية تدعم التحول الرقمي، مع تركيز على مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وتزاول الشركة أعمالها في كل من ماليزيا وفيتنام، حيث تقدّم خدماتها للمؤسسات والجهات الحكومية من خلال تطوير البرمجيات المرنة، والمنصات الذكية، وبنى تحتية آمنة وقابلة للتوسع، تلبي متطلبات النمو الرقمي المتسارع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zchwantech.com

نبذة عن شركة «WiAdvance Technology»

تُعد «WiAdvance Technology» شركة رائدة في خدمات الحوسبة السحابية، وتتخذ من تايوان مقرًا رئيسيًا لها، وهي شركة تابعة لمجموعة «Wistron Corporation»

وتعتمد الشركة على تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات وحلول رقمية قائمة على السحابة، موجهة لقطاعات متعددة وتناسب سيناريوهات تشغيلية مختلفة، بما يمكّن المؤسسات من تعزيز كفاءتها ومواكبة متطلبات بيئات الأعمال المتغيرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.wiadvance.com/en/

