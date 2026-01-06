دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Magna AI، الشركة المتخصصة في تمكين التحول الشامل بالذكاء الاصطناعي، والتي تأسست من خلال شراكة بين Trend Micro و Wistron، عن انضمامها إلى نخبة برنامج NVIDIA Inception، الذي يضم مجموعة مختارة من الشركات العالمية العاملة على تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق الإنتاج وبأثر عملي واسع.

ويعكس هذا الانضمام توافقًا تقنيًا متقدمًا مع منصات NVIDIA، ضمن مسيرة Magna AI في تصميم وبناء وتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي واسعة النطاق، قادرة على تحويل التقنيات المتقدمة إلى ذكاء تشغيلي يدعم القرار ويحقق نتائج ملموسة للمؤسسات والجهات الحكومية. ويوفر برنامج NVIDIA Inception إطارًا منظمًا للتعاون المتقدم في مجالات البنية الحاسوبية، وأدوات البرمجيات، والممارسات الهندسية التي تشكل جوهر نموذج التنفيذ لدى Magna AI.

وتعمل Magna AI مع جهات تسعى إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي كقدرة إنتاجية يعتمد عليها في صميم العمليات اليومية واتخاذ القرار. وتتطلب هذه البيئات أداءً مستقرًا يمكن الاعتماد عليه، ومستويات عالية من الأمن، وقدرة على التوسع ضمن أطر تنظيمية معقدة ومتطلبات سيادة البيانات. ومن خلال برنامج Inception، توسّع Magna AI استخدامها لتقنيات NVIDIA عبر عناقيد حوسبة كبيرة، وهندسات مصانع ذكاء اصطناعي، ومنصات مؤسسية تدعم حالات استخدام حرجة وحساسة.

وتسهم هذه المشاركة في تعزيز قدرة Magna AI على تقديم قيمة مباشرة لعملائها، من خلال تحسين تصميم منصات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتطويرها على المدى الطويل. كما يتيح التقارب التقني والتجاري مع NVIDIA الوصول إلى أطر تجارية تفضيلية، وتعاون مباشر مع فرق هندسية متقدمة، وتنسيق أعمق في مجالات تحسين الأداء وبناء الأنظمة. وينعكس ذلك على العملاء في صورة كفاءة أعلى، وموثوقية أفضل، وبيئات ذكاء اصطناعي قابلة للنمو بثقة واستدامة.

وكجزء من برنامج NVIDIA Inception، تستفيد Magna AI من أطر تجارية مفضلة، وتواصل مباشر مع خبراء هندسة الحلول لدى NVIDIA، إضافة إلى تكامل أوسع مع منظومتها التقنية وشبكة شركائها، إلى جانب وصول مميز إلى برنامج NVIDIA للمطورين. ويشمل ذلك أدوات تطوير متقدمة، وواجهات برمجة، وموارد تقنية متخصصة، تشكل مجتمعة ميزة تنفيذية قوية تمكّن Magna AI من تقديم حلول عالية الأداء وذات جدوى اقتصادية، مع تمرير هذه المزايا مباشرة إلى عملائها على المستوى المؤسسي والوطني.

وقال الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة Magna AI:

"الذكاء الاصطناعي اليوم لم يعد مجرد تقنية مساندة، بل أصبح قدرة تشغيلية أساسية. وتحقيق أثر مستدام على مستوى الدول والمؤسسات يتطلب انضباطًا في التنفيذ، وأسسًا آمنة، وقابلية تشغيل طويلة الأمد. ويعزز توافقنا مع NVIDIA الأنظمة والاقتصاديات والعمق الهندسي اللازم لتشغيل الذكاء الاصطناعي كقدرة محورية في عمل الحكومات والقطاعات المختلفة".

وتواصل Magna AI تصميم ونشر وتشغيل منصات ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل التوائم الرقمية، والأنظمة المؤسسية المعتمدة على الوكلاء الأذكياء، وبيئات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، لخدمة القطاعات المنظمة والحساسة، مع الاستفادة من بنية NVIDIA التحتية حيثما كانت الأنسب من حيث الأداء والأمن والجدوى الاقتصادية.

نبذة عن "Magna AI"

تُعد "Magna AI" شركة عالمية متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة وتطبيقات متقدمة وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه. وتعتمد "Magna AI" في قدراتها التقنية على خبرات وقدرات وأحدث ابتكارات شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ متكيّف ومستدام.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني magnaAI.com

-انتهى-

#بياناتشركات