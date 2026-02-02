دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، التابع لمحفظة العيادات الخارجية في مجموعة M42، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "ميدترونيك"، الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، تهدف إلى ترسيخ تعاون استراتيجي يسعى لتأسيس مركز مرجعي للتوصيل الآلي للأنسولين في منطقة الشرق الأوسط. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال قمّة "ديستينكت-برو" 2026 للابتكار في السكري، التي عُقدت في مدينة دبي.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات الإقليمية في مجال العلاج بمضخات الأنسولين وأنظمة التوصيل الآلي للأنسولين، من خلال تعاون سريري منظم، وتبادل أفضل الممارسات، وبرامج التعليم والتدريب المهني. كما سيسهم المركز المرجعي في دعم تطوير مسارات الرعاية الصحية، وتيسير تبادل المعرفة، وبناء قدرات طويلة الأمد في مجال رعاية السكري واضطرابات الأيض المتقدمة، على مستوى منظومة الرعاية الصحية الإقليمية.

ولا يزال مرض السكري يمثل أحد أبرز التحديات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للاتحاد الدولي للسكري. . وقد عززت التحديثات الأخيرة لمعايير الرعاية الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسكري لعام 2006 الدور المحوري لأنظمة التوصيل الآلي للأنسولين في علاج مرض السكري من النوع الأول، كما عززت التوصيات المتعلقة باستخدام مضخات الأنسولين لدى فئات مختارة من المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مي الجابر، الرئيسة التنفيذية للعيادات الخارجية في M42: "يعكس اعتماد مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء كمركز مرجعي للتوصيل الآلي للأنسولين التزامه طويل الأمد بالارتقاء برعاية مرضى السكري من خلال الابتكار والتعليم والتعاون. ويؤكد تعاوننا مع "ميدترونيك" على تركيزنا المشترك نحو تطوير نماذج عملية وقابلة للتوسع من شأنها تعزيز تقديم الرعاية الصحية ودعم تحقيق نتائج أفضل للأشخاص المتعايشين مع السكري في المنطقة وخارجها".

من جانبها، قالت هوليا تينر، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي لشركة ميدترونيك في منطقة أوراسيا: "نهدف في ميدترونيك إلى تحسين النتائج الصحية للأشخاص المتعايشين مع السكري من خلال إتاحة التقنيات المبتكرة على نطاق أوسع. ويعزز تعاوننا مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء لتأسيس مركز مرجعي للتوصيل الآلي للأنسولين التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى حلول توصيل الأنسولين الذكية والمثبتة علمياً في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين ريادتنا العالمية وخبرة المركز الإقليمية، نعمل على إنشاء منصة قوية لدعم الأطباء وتسريع تقديم رعاية سكري مخصصة في مختلف أنحاء المنطقة".

وجرى الإعلان عن مذكرة التفاهم خلال قمّة "ديستينكت-برو" 2026 للابتكار في السكري، وهي منصة معتمدة من هيئة الصحة بدبي وتحظى بتأييد الاتحاد الدولي للسكري، وتُعقد حالياً في دورتها الرابعة. وقد جمعت القمة، التي امتدت على مدار يومين، 150 طبيباً وباحثاً وقائداً في قطاع الرعاية الصحية من منطقة الشرق الأوسط، ووسط وشرق أوروبا، وأستراليا، إلى جانب أسواق دولية أخرى، لمناقشة دور الابتكار والتعاون في رسم ملامح مستقبل الرعاية المخصصة لمرضى السكري.

وتضمنت نسخة القمة لعام 2026 برنامجاً علمياً متخصصاً أعدّته لجنة مشتركة من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء و"ميدترونيك"، شمل جلسات تناولت أنظمة توصيل الأنسولين الآلي، وتحسين الوقت ضمن النطاق المستهدف، واتخاذ القرارات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الصحة الرقمية، والرعاية الصحية المدعومة بالتقنيات للفئات الخاصة. ومن خلال الجلسات العامة، وحلقات النقاش، وورش العمل المتقدمة، ناقش المشاركون التطبيقات العملية للابتكار في بيئات سريرية متنوعة.

واستضاف فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي فعاليات القمة، التي سلطت الضوء على دور دبي كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات المعنية بابتكار حلول السكري، إلى جانب تعزيز مكانة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء كمركز إقليمي ودولي رائد في تقنيات علاج السكري المتقدمة، والبحث العلمي، والتعليم. كما عكست الفعالية التزاماً مشتركاً من المركز و"ميدترونيك" بدعم التطور المستمر لنماذج الرعاية الصحية المخصصة والقائمة على البيانات، بما يحقق قيمة حقيقية للأشخاص المتعايشين مع السكري، وأنظمة الرعاية الصحية، والمجتمعات الأوسع.

حول مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري والغدد الصماء

مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري، جزء من مجموعة M42، يجمع عيادات خارجية عالية التطور وهو مختصٌّ في معالجة السكري والبحوث والتدريب ونشر التوعية في مجال الصحة العامة. وخلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات، اكتسب المركز شهرة عالمية بفضل نهجه الشامل في معالجة مرض السكري ومضاعفاته بحيث يحصل المرضى على كافة خدمات الرعاية التي يحتاجون إليها تحت سقف واحد.

يجمع المركز أكثر من 80 اختصاصياً في السكري والغدد الصماء، ويوفر أفضل سبل الرعاية الطبية من التشخيص إلى معالجة المرض، وذلك ضمن 11 تخصصاً تشمل الغدد الصماء للبالغين والأطفال، ومعالجة الاضطرابات الاستقلابية والكهرلية، والرعاية لما قبل جراحة السمنة وما بعدها، والوقاية من أمراض القلب، واستشارات التغذية، وخدمات التثقيف الصحي لمرضى السكري، وطب العيون، وطب الكلى، وطب الأقدام.

يشكل المركز الذي تأسس في أبوظبي سنة 2006 جزءًا من المبادرات التي أطلقتها شركة مبادلة بالشراكة مع مركز إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتّحدة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية مرض السكري في الإمارات. ويقوم المركز حالياً بتشغيل ثلاثة فروع في أبوظبي والعين، ليسهم في التأثير الإيجابي على حياة أكثر من مليون شخص بفضل برامج العناية بالمرضى ومبادرات التوعية بالصحة العامة. وفي عام 2007، أطلق المركز حملة توعية صحية عامة بعنوان "السكري، معرفة، عمل" أصبحت الآن أطول حملة من نوعها تقام في البلاد. وتعمل المبادرة على الترويج لأسلوب حياة صحي ونشط عبر جدول مستمر من الفعاليات يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، حيث تتضمن الفعاليات الكبيرة مسيرة سنوية تتزامن مع اليوم العالمي للسكري في شهر نوفمبر.

حصل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري والغدد الصماء من اللجنة المشتركة الدولية على شهادة برنامج الرعاية الصحية السريرية في معالجة السكري في العيادات الخارجية وعلى اعتماد اللجنة في الرعاية الصحية المتنقلة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.icldc.ae

للاستفسارات الإعلامية وفرص المقابلات الصحفية يرجى التواصل مع:

السيدة كروبا بوتدار، مديرة التسويق، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري والغدد الصماء

هاتف متحرك 0551392914 بريد إلكتروني kpotdar@icldc.ae

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2022 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://m42.ae/

نبذة عن قطاع السكري في شركة ميدترونيك

يعمل قطاع السكري في شركة ميدترونيك على تحقيق رؤية طموحة تهدف إلى جعل التعامل مع مرض السكري أكثر قابلية للتنبؤ، بما يمكّن الأفراد من عيش حياتهم على أكمل وجه، بدعم من أحدث تقنيات إدارة السكري وخدمات الدعم المتواصل التي تتوفر في الوقت والطريقة التي يحتاجونها. وعلى مدار أكثر من 40 عاماً، كانت ميدترونيك في طليعة الابتكار عبر تطوير حلول رائدة هي الأولى من نوعها في مجال رعاية السكري، وتواصل التزامها بتصميم مستقبل إدارة هذا المرض من خلال تطوير الجيل القادم من أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز، وأنظمة الجرعات الذكية، وتسخير قدرات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ الدائم على تجربة المريض في صميم جميع ابتكاراتها وحلولها.

-انتهى-

#بياناتشركات