الاتفاقية توفر حلولاً متكاملة لسلسلة الإمداد الطبي عبر شبكة M42، بما يعزز القدرات المحلية ويقوي مرونة سلسلة الإمداد دعمًا لطموحات دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أبرمت M42، شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم، و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين"، شركة تابعة لمبادلة بايو ، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، اتفاقية تعهيد خارجي لتعزيز خدمات سلسلة الإمداد الطبي عبر شبكة M42 للرعاية الصحيّة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش معرض "اصنع في الإمارات" 2026، المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات، بما يعكس التزام الجانبين بدعم أولويات الدولة في توطين الصناعات، وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وبناء نظام رعاية صحية مستدام ومستعد للمستقبل. وقد وقّع الاتفاقية كلٌ من ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، وحمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وشهد على التوقيع الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، رئيس التعاونات الاستراتيجية في M42، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، الذراع الاقتصادي الوطني لشركة مبادلة للاستثمار.

وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" إدارة نموذج متكامل بالكامل لسلسلة الإمداد عبر شبكة M42 ، بما يشمل التوريد والمشتريات وتخطيط الطلب والتخزين والتوزيع وإدارة المخزون. وتمتد الاتفاقية لتشمل الأدوية والاحتياجات الطبية من مستلزمات ومعدات وأجهزة لضمان توفير إمدادات موثوقة ومتسقة عبر مختلف منشآت الرعاية الصحية.

وصرح الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، التابع لشركة مبادلة للاستثمار: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لمبادلة في إطار جهودها لدعم تحقيق طموح دولة الإمارات في بناء منظومة رائدة عالميًا ومكتفية ذاتيًا في مجالي الرعاية الصحية و الصناعات الدوائية. ومن خلال توحيد القدرات المتخصصة لـ "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" مع نطاق وإمكانات M42، نعمل على تعزيز مرونة سلسلة الإمداد وتسريع تطوير القدرات المحلية التي ستدعم على المدى الطويل الأمن الصحي الوطني، والنمو الصناعي، والتنافسية العالمية."

وفي هذا الصدد، قال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "إنَّ وجود سلسلة إمداد مرنة ومتكاملة أمر ضروري في منظومة الذكاء الصحي في M42. وتعاوننا مع "جلوبال ميديكال سبلاي تشين"، التابعة لمبادلة بايو، يُمثِّل خطوةً مهمَّة في مسيرة التحوُّل التي تقودها M42، حيث نعزز قدرتنا على تقديم رعاية صحية عالية الجودة محورها المريض بكفاءة تشغيلية أكبر في الوقت الذي ندعم فيه طموحات دولة الإمارات في تعزيز مرونة سلسلة الإمداد وتوطينها. ومثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالتنا في إعادة صياغة الرعاية الصحية بالابتكار والتميُّز التشغيلي وأفضل الممارسات العالمية".

ومن جانبه، قال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "إنَّ هذه الشراكة مع M42 تعكس التزام مبادلة بايو بتقديم حلول لوجستية دوائية متكاملة وشاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وإننا نقوم عبر شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين"، بتمكين منظومات سلسلة إمداد أكثر كفاءة وتكاملًا ومرونة، بما يضمن لمقدِّمي الرعاية الصحية الوصول الموثوق إلى منتجات طبية عالية الجودة. ونحن فخورون بالتعاون مع M42 ودعم شبكتها الواسعة من منشآت الرعاية الصحية العالمية المستوى".

في إطار هذه الاتفاقية، ستعمل "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" مع الكوادر السريرية والتشغيلية في M42 عن قرب لتحسين التنبؤ بالطلب، وتعزيز كفاءة المشتريات، ورفع مستوى الشفافية والوضوح في إدارة المخزون عبر الشبكة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز موثوقية الخدمات، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحقيق كفاءة أعلى في التكاليف على نطاق واسع.

وبالجمع بين نطاق M42 الواسع وقدراتها الابتكارية والخبرات التخصصية لشركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين"، يدعم هذا التعاون طموح دولة الإمارات في بناء منظومة رعاية صحية أقوى من حيث الاعتماد الذاتي والمنافسة العالمية. ومع تقدم الدولة في أولوياتتها في الصناعة والرعاية الصحية، يؤدي مثل هذا التعاون دورًا بالغ الأهمية في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتمكين نمو مستدام في القطاع الصحي في الإمارات.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، مقرها في أبوظبي، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تس عى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصَّصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

نبذة عن M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، مقرها في أبوظبي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الإنسان والكوكب. وهي تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2023 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 480 مرفقًا طبيًا في 27 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://m42.ae/

للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات الصحفية، يُرجى التواصل مع:

مزار مسعود

مدير أول، الاتصالات المؤسسية العالمية للمجموعة، M42

البريد الإلكتروني: mmasud@m42.ae

أصالة فضة

مديرة أولى، التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة، M42

البريد الإلكتروني: afadda@m42.ae

-انتهى-

#بياناتشركات



