في إطار حرص مجموعة محرم وشركاه (M&P) على ترسيخ تواجدها الإقليمي والتوسع في المنطقة، أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتب جديد لها في واحة دبي للسيليكون، وتعيين محمد العقرباوي شريكًا إداريًا لها لمنطقة الخليج، والمشرق، وتركيا، وباكستان.

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها في جميع أنحاء المنطقة من خلال حلول مبتكرة ومؤثرة بفضل شبكة علاقاتها الإقليمية الواسعة، ومكانتها الرائدة كواحدة من أهم الشركات العاملة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقًا على هذا التوسع الهام، قال مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة محرم وشركاه” (M&P) يسعدنا الإعلان عن توسعنا الجديد في منطقة الخليج بافتتاح مكتبنا الجديد في دبي، كما يسعدنا الترحيب بمحمد العقرباوي كشريك اداري لمنطقة الخليج، والمشرق، وتركيا، وباكستان، حيث يقود بفضل خبرته الواسعة ورؤيته القيادية، جهود تعزيز تواجد مجموعة محرم وشركاه (M&P)، ودفع مسار نمو المجموعة في هذه الأسواق الحيوية".

ويعكس افتتاح المكتب الجديد التزام مجموعة محرم وشركاه (M&P) بتقديم استشارات استراتيجية وخدمات اتصالات استثنائية في منطقة تتسم بتحولات كبيرة بالإضافة لتزايد الترابط والعلاقات بين دول هذه المنطقة، حيث تستهدف هذه الخطوة زيادة قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل، كما تعكس خطط المجموعة المستقبلية لافتتاح مجموعه من المكاتب الإقليمية في المستقبل القريب.

و أضافت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه (M&P) "سيضم مركزنا الإقليمي الجديد في دبي فريق متخصص من الخبراء الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في تقديم رؤى واستشارات استراتيجية مبتكرة في مجالات السياسات العامة والاتصالات المؤسسية."

واختتم محمد العقرباوي، المدير الشريك للمنطقة: "يسعدني الانضمام لمجموعة محرم وشركاه التي تتمتع بسمعة ممتازة وإنجازات استثنائية في مجال الاستشارات المؤسسية والاستراتيجية والعلاقات الحكومية في مصر والخليج العربي وتركيا وباكستان، حيث سيعمل مكتب دبي على دعم هذه المكانة وتوسيع تواجد المجموعة في هذه المنطقة الهامة من العالم."

جدير بالذكر ان محمد العقرباوي هو دبلوماسي أردني سابق عمل ضمن ادارة المراسم في وزارة الخارجية الاردنية، كما عمل قنصلًا في سفارتي المملكة الأردنية الهاشمية في كل من أبوظبي والقاهرة. عمل العقرباوي أيضًا لمدة 23 عاما في القطاع الحكومي والخاص، مع خبرة احترافية في العلاقات الحكومية والشؤون المؤسسية والاتصال، وتصميم السياسات الضريبية واللوائح الفنية في مجال المنتجات الاستهلاكية. بالإضافة لذلك، العقرباوي متحدث بارز في عدد من المؤتمرات العالمية المتخصصة في التوعية بمخاطر التدخين.

نبذة عن مجموعة محرم وشركاه (M&P)

‏‎‏‎محرم وشركاه ھي مجموعة إقليمية رائدة في مجال استشارات السياسة العامة والاتصال الاستراتيجي تم تأسيسها عام 2015، وتتخصص في تحليل المخاطر، والعلاقات الحكومية، والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفریقیا، حيث تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم. وعلى مدار السنوات التسع الماضية، عملت "محرم وشركاه" مع كبرى الكيانات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية في أكثر من ١٨ قطاعا، لنقل وجھات نظرها ومواقفھا الخاصة بقضايا السياسات العامة، ودعمها في إقامة شراكات هادفة مع الحكومات، والجهات التنظيمية والمؤسسات الإعلامية. للمزيد من المعلومات، یرجى زیارة موقع المجموعةhttps://www.moharrampartners.com

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