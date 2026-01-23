القاهرة: للمرة الأولى في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، أعلنت شركة إعمار مصر عن بدء تصميم أول مركز للصحة المستدامة والوقاية (Wellness & Longevity Center)، ضمن مشروعاتها في مراسي الساحل الشمالي ومراسي البحر الأحمر بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية وسياحية متكاملة تضع الصحة وجودة الحياة في قلب المنتجعات السكنية.

يمثل هذا المركز خطوة محورية تعزز مكانة مراسي كوجهة رائدة في تبني مفهوم المجتمعات المتكاملة، حيث تمتد التجربة السكنية إلى ما هو أبعد من الترفيه لتقدم أسلوب حياة متوازن ومستدام على مدار العام. ويجسد هذا التوجه رؤية إعمار مصر التي تضع الصحة في صميم تطوير المجتمعات الحديثة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة اليومية وتعزيز جاذبية الوجهات السكنية والاستثمارية على المدى الطويل.

ويهدف مركز الصحة المستدامة والوقاية إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين أسلوب الحياة الصحي ومفاهيم الوقاية والتوازن، بما يخدم السكان والزوار على حد سواء، ويسهم في تعزيز مراسي كوجهة تضع الإنسان واحتياجاته في مختلف مراحل حياته في مقدمة أولوياتها.

كما يضم المركز أحدث الخدمات والتقنيات الطبية والوقائية لتعزيز الصحة وطول العمر، بما في ذلك العلاج بالخلايا الجذعية، بما في ذلك المستخلصة من الحبل السري، والعلاج بالإكسوسومات، إلى جانب بروتوكولات التجديد ومكافحة الشيخوخة، والفحوصات التشخيصية الخاصة بكبار السن والتحليلات المخبرية الوظيفية، والعلاجات الوريدية بما فيها بروتوكولات NAD+، وبرامج التخلص الطبي من السموم. كما يشمل المركز تقنيات الأكسجة والأوزون خارج الجسم EBO2، وتبادل البلازما العلاجي TPE، وتقنيات التعافي والبايوهاكينج، بالإضافة إلى برامج طبية مخصصة حسب احتياجات كل فرد، ما يجعل تجربة الصحة متكاملة وشاملة على أعلى مستوى عالمي.

وفي هذا السياق، قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "ننظر إلى التطوير العقاري باعتباره استثمارًا في أسلوب الحياة، وليس فقط في المباني. من خلال هذه الرؤية، نعمل على دمج مفاهيم الصحة والوقاية ضمن وجهات مراسي، بما يعكس تطلعات الأفراد نحو حياة أكثر توازنًا وجودة، ويعزز القيمة المستدامة لمشروعاتنا."

وأضاف: "تمثل مراسي الساحل الشمالي والبحر الأحمر نموذجًا لوجهات تنمو وتتطور مع الوقت، وتعكس التزامنا بتقديم مجتمعات مستقبلية تواكب التحولات العالمية في أنماط المعيشة، وتضع الإنسان وجودة حياته في صدارة أولويات التطوير."

وتؤكد هذه الخطوة التزام إعمار مصر بوضع معايير جديدة للتطوير العقاري القائم على أسلوب الحياة، وتعزيز مكانة مراسي كوجهة متكاملة تجمع بين السكن، والصحة، والاستثمار الذكي طويل الأمد.

وجدير بالذكر أن إعمار مصر تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، وتضم محفظتها مشروعات رائدة في غرب وشرق القاهرة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، من بينها: مراسي، سول، بيل ڤي، كايرو جيت، أب تاون كايرو، ميفيدا، ميفيدا جاردنز بالقاهرة الجديدة، ومراسي البحر الأحمر.

-انتهى-

