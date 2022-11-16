". Liv" سيدعم العملاء في رحلتهم الاستثمارية

تأتي المنصة في إطار نهج مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني القائم على الرقمنة في المقام الأول لتعزيز تجربة اشتراكات الاكتتابات العامة الأولية

المنصة تضمن للمستثمرين الأفراد الاستمتاع برحلة سلسة من الاشتراك إلى سداد المستحقات المالية دون استخدام أي معاملات ورقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبح ".Liv"، البنك الرقمي من بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أول منصة خدمات مصرفية رقمية على صعيد المنطقة تتيح لعملائها إمكانية الاشتراك في الاكتتابات الأولية العامة عبر التطبيق، وذلك بعد إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني، للموقع الإلكتروني الشامل لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في وقت سابق من العام الجاري. وتهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع سوق دبي المالي إلى دعم مشاركة المستثمرين في عمليات الإدراج المقبلة، وتعكس توجّه ".Liv" المتفرّد في السوق والقائم على الريادة في الابتكار الرقمي لتحقيق الغاية القصوى التي تتجسّد بمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية ودعم رحلتهم الاستثمارية عبر كافة الخطوات من خلال تطبيق واحد متكامل.

وستسهم منصة ".Liv" التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في دعم رحلة المستثمرين في كل خطوة، بدءاً من تمكين العملاء المحتملين من تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات العامة الأولية القادمة، مروراً بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي بما في ذلك أبرز المراحل، وتواريخ الإدراج، والسبل المتاحة للاكتتاب، وصولاً إلى الخطوة الأهم لإكمال رحلتهم الاستثمارية التي تتمثل بقدرتهم على إتمام عمليات الدفع عبر التطبيق نفسه. وتُمكّن واجهة المنصة الفردية سهلة الاستخدام المستثمرين من إتمام عملية الاكتتاب بعّدة نقرات بسيطة دون الحاجة لاستخدام المعاملات الورقية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "أسهم نمو الوعي المالي، الذي يأتي في طليعة الاهتمامات للراغبين في الاستثمار، وفضلاً عن تطور المشهد الاستثماري، في جعل الاكتتابات العامة خياراً استثمارياً مفضلاً وشائعاً بين قاعدة عملائنا. ومن منطلق موقعنا كبنك رقمي تم تأسيسه خصيصاً لتلبية احتياجات الجيل الحالي الذي يتمتع بدراية واسعة بالمجال الرقمي، نحن في’.Liv ‘ على دراية تامة بأن عملائنا يحرصون على التمتّع بتجربة مالية مصمّمة لتتماشى مع احتياجاتهم ومخصّصة لخدماتهم المصرفية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون أول بنك رقمي في المنطقة يقدّم هذه الخدمة التي تسهم في تعزيز رحلة الاستثمار لعملائنا وتوفّر تجربة تداول سلسة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه، قال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال": "تمثل منصة ’.Liv ‘ أول بنك للخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة يقدم خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية الرقمية لمستخدميه. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني لمساهمته بدور أساسي ورائد في دعم إمكانية وصول المستثمرين إلى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن إمكانية الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية من خلال منصة ’.Liv‘ تأتي امتداداً للمبادرة الحالية التي تتمثل في توفير رحلة رقمية شاملة للمستثمرين، وتشكل أيضاَ علامة فارقة في التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل في تقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة لعملائه".

وأضاف: "يحظى ’.Liv ‘ بشهرة واسعة النطاق بين أوساط جيل الشباب المتمرّس بالتقنيات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنه يعزز ثقافة الاستثمار في سِنّ مبكر فضلاً عن خدمته الجديدة للاكتتابات العامة التي يتيحها للمستثمرين من جيل الشباب لتوفر لهم سلاسة الوصول إلى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما شكّلت مبادراتنا تأكيداً بارزاً لمنهجيتنا الرقمية في ’بنك الإمارات دبي الوطني‘ الذي يفخر بدوره الفاعل في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء بنية تحتية قوية وحيوية للأسواق المالية والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل".

يواصل ’.Liv ‘، أول بنك رقمي تم إطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، بناء قاعدة عملاء يتمتعون بمستوى عالٍ من الولاء والتفاعل من خلال باقة عروضه الاستثنائية، الأمر الذي ساعده في أن يصبح البنك الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص على تقديم ابتكاراته المتعددة والفريدة من نوعها في السوق، ومن بينها ميزة فتح حساب قائم على الهاتف المتحرك عن بعد بالكامل؛ وLiv. Goals، وهي ميزة تُمكّن العملاء من تحديد أهدافهم المالية وبدء الادخار لتحقيقها، فضلاً عن شبكة شركاء تحتوي أبرز الشركات الناشئة في دولة الإمارات عبر مختلف الفئات، إذ كانت "Vox" ومنصة "بلاتينوم لِست" أحدث الإضافات إلى تلك الشبكة.

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- انتهى -