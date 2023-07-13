العرض الجديد يتيح للعملاء منتجات وخدمات مبتكرة جديدة تلبي مختلف احتياجاتهم المالية

التوجه الاستراتيجي الجديد يهدف لتعزيز حضور البنك القوي في السوق وترسيخ مكانته الرقمية الرائدة على صعيد الابتكار في القطاع المصرفي بالمنطقة

تحديث هوية العلامة التجارية تحت شعار "Liv Ahead" تجسّد حرص البنك الرقمي على تزويد العملاء بمزايا لا تضاهى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تحديث بنكه الرقمي Liv من خلال إضافة عرض جديد يستهدف عملاءه من جيل اليوم ضماناً لحصولهم على مستقبل مالي أفضل من خلال العروض المبتكرة والتجارب الرقمية المتميزة.

ويندرج العرض الجديد والمتميز من Livتحت شعار "Liv Ahead"، حيث يزود العملاء بطيف من المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة والمجزية. وهو أول بنك رقمي يتيح فتح حساب "بونص مالتيبلاير" Bonus Multiplier Account، وفق هيكلية تفاعلية جذابة وإمكانية مكافأة العملاء على ولائهم، ويمنحهم زيادة بنسبة 3% على رواتبهم شهرياً. كما أنه أول بنك رقمي يوفر الوديعة المقدمة، Money Ahead Deposit، وهي وديعة ثابتة لمدة اربعة أشهر بسعر فائدة مجزي قدره 4% تمنح العملاء الفائدة مقدماً في اليوم الأول بدلاً من انتظار مضي فترة الإيداع لاستلامها.

ويستفيد عملاء Liv من مجموعة من أهم المنتجات والخدمات المبتكرة في السوق، حيث يحظون ببطاقة الائتمان الوحيدة التي تسمح بمبادلة المكافآت بين أميال سكاي واردز واسترداد النقود بنقرة واحدة عبر التطبيق، مما يضمن المرونة للعملاء بدلاً من اضطرار هم لحمل بطاقتين. كما يمكن للعملاء الوصول إلى الإصدارات المحسّنة من المنتجات الحالية بما في ذلك "حسابات الأهداف" الشهيرة، وهي ميزة تتيح للعملاء تعيين القواعد التلقائية ونسيانها لتوفير الأموال بسهولة بغية تحقيق أهدافهم المالية الشخصية (على سبيل المثال، ادفع لنفسك أولاً، وفر نسبة مما تنفقه) - كل ذلك مع تحقيق عوائد مجزية على أرصدتهم. وضمن مبادرة غير مسبوقة، يواصل تطبيق LivYoung، المصمم للأطفال واليافعين، استقطاب مزيد من الاهتمام في السوق، بالإضافة إلى عروض أنماط الحياة المتاحة لعملاء Liv حصرياً عبر تطبيق الهاتف المحمول.

ومع استمرار تقدم عملاء Liv من الشباب في العمر، فإن احتياجاتهم لخدمات ومنتجات مصرفية أكثر تخصيصاً وملاءمة يغدو حاجة مُلِحّةً. وفي هذا الإطار، يتيح لهم البنك الرقمي فرصة الاستفادة من العروض والمنتجات المصرفية الأخرى المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتالي استكمال رحلتهم المالية لدى المجموعة بسلاسة وسهولة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بسجل حافل بالريادة؛ وخير دليل على ذلك الابتكارات العديدة التي أطلقها في السوق على مدار العقد الماضي، بما في ذلك Liv، أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا اليوم أن نقدم للعملاء نسخة محدثة من هذا التطبيق المصمم بعناية فائقة ليلبي احتياجات جيل اليوم. وتأتي النسخة المحدثة من التطبيق بطابع ومظهر جديدين، حيث تنسجم مع تطلعاتنا لتوفير خدمات مصرفية ترافق عملاءنا أينما كانوا، وتدعم أهدافهم المالية عبر باقة من المنتجات المبتكرة غير المسبوقة".

ومن جانبه قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يتمتع المهنيون الشباب من جيل اليوم، والذي يضم بشكل أساسي أبناء الجيلين ’زد‘ و’واي‘، بأنماط حياة مميزة تتأثر بالتطور التكنولوجي، وبمعدلات تحمل للمخاطر أعلى من المتوسط، بالإضافة إلى الانفتاح على إدارة الوظائف المتعددة إلى جانب وعي أكبر بأهمية الاستدامة، وينتج عن كل ذلك احتياجات مالية فريدة لا يمكن تلبيتها إلا من خلال تطبيق مصرفي رقمي متعدد الاستخدامات مثل Liv.

ويذكر أن العرض الجديد من Liv يتماشى مع قيم وتطلعات أبناء جيل اليوم والذين يتوجه 78% منهم نحو الاعتماد كلياً على الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك وفقاً لدراسة داخلية[1] وبيانات خارجية تم جمعها خلال الشهور الماضية".

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