دبي، الإمارات العربية المتحدة - شهدت الإمارات اليوم إطلاق شركة "ليغالاين" ((legaline.ae كأول منصة قانونية شاملة ومتطورة في دبي مدعومة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. تعتمد المنصة على منظومة ذكاء اصطناعي حصرية تم تطويرها محلياً باستخدام أنظمة التعلم الآلي والشبكات العصبية المتقدمة.

تُعد منصة "ليغالاين" الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تجمع بين أداة معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومساعد بحث متطور للمحامين المرخصين، بالإضافة إلى إمكانية صياغة المستندات تلقائيًا. كما توفر المنصة وظائف التواصل الفوري عبر الدردشة، مع الترجمة الفورية بين اللغات الإنجليزية والروسية والعربية. إلى جانب ذلك، تتيح المنصة ميزة التوقيع الإلكتروني داخل الدردشة، فضلاً عن توفير مدفوعات آمنة تُحتفظ بها عبر مدفوعات آمنة محفوظة حتى اكتمال التسليم.

تدير المنصة سير عمل متكامل من البداية إلى النهاية، حيث يقوم العملاء بنشر المهام مع تحديد الميزانية، في حين يقدم المحامون المرخصون عروضهم عبر مزاد مغلق. تجري المفاوضات والتوقيع داخل الدردشة بشكل مباشر، بينما يتم تسريح المدفوعات فقط بعد تسليم العمل وفقاً للشروط المتفق عليها.

يأتي هذا الإطلاق في وقتٍ تشير فيه تقديرات شركة "غراند فيو للأبحاث" (Grand View Research) إلى أن قطاع الخدمات القانونية في الإمارات سيشهد نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن ترتفع قيمته من 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 7.6 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعله السوق القانوني الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع ذلك، لا تزال الخبرة القانونية في الدولة متفرقة ومعقدة، إذ تتوزع عبر القانون الفيدرالي وسبع لوائح على مستوى الإمارات ومركز دبي المالي الدولي وسوق أبوظبي العالمي، فضلاً عن أكثر من 40 منطقة حرة. وتقتصر معظم الأدوات القانونية الرقمية المتاحة في المنطقة على منصات عامة تم تطويرها من الأنظمة الغربية، أو أدلة ضيقة للمحامين. أما منصة "ليغالاين"، فقد تم تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات الناتجة عن تعقيدات البنية القانونية المتنوعة في الإمارات.

تغطي مجموعة الميزات ضمن المنصة الوثائق القانونية الأساسية في دولة الإمارات، بدءاً من المراسيم الفيدرالية والقوانين الإماراتية، إلى اللوائح المحلية وقواعد المناطق الحرة وإرشادات اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى قوانين مركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي المالي العالمي، مع أكثر من 60,000 نص قانوني قابل للبحث وموثق بدقة عبر 33 اختصاص قضائي. يعد توسيع نطاق المنصة أولوية هندسية، حيث يعمل فريق "ليغالاين" على توسيع التغطية الوثائقية في الربعين الثاني والثالث من عام 2026، مع التركيز على تعزيز لوائح المناطق الحرة وفهرسة السوابق القضائية.

قال ديمتري غرينيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ليغالاين": "تم تصميم معظم الأدوات القانونية في الإمارات لتتناسب مع أسواقاً وقوانين مختلفة وفي حقب زمنية مغايرة. قمنا ببناء "ليغالاين" خصيصاً لهذا السوق، معتمدين على مصادر قانونية إماراتية موثوقة ومدعومة بتغطية قانونية عبر 33 اختصاص قضائي، ومنسقة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. نعتز بفلسفتنا الرامية إلى تصميم منصة أصيلة تركز على تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، بدلاً من محاولة تكييف حلول مبتكرة تم تطويرها لأسواق مختلفة."

بعكس منصات الذكاء الاصطناعي التي تم تصميمها للمكاتب القانونية الكبرى على مستوى العالم، تم تصميم "ليغالاين" خصيصاً لتلبية احتياجات الممارسات القانونية في الإمارات، مستهدفةً المحامين المستقلين والشركات المتوسطة والفرق الاستشارية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء المؤسسيين في المنطقة. وتم هندسة منصة "ليغالاين" لتسعيير الخدمات بما يتناسب مع السوق المحلي، لتكون متوافقة تماماً مع احتياجاته الفعلية، بدلاً من أن تكون مقتبسة من نماذج موجهة لأسواق وقواعد عملاء عالمية.

تتميز "ليغالاين" بنظم ذكاء اصطناعي تم تطويرها داخلياً على يد مهندسي التعلم الآلي والشبكات العصبية المتخصصين. جميع أنظمة الاسترجاع في المنصة، وتكوين الوكلاء المتخصصين، وطبقة التحقق من الاستشهاد، فضلاً عن مجموعة التدريب المخصصة للإمارات، تم تطويرها داخلياً بدلاً من الاعتماد على تراخيص جاهزة. أما نماذج الأساس الصادرة عن أطراف ثالثة، فعند استخدامها، يتم تنسيقها ضمن هذه الطبقة المملوكة بالكامل، ولا تُعتبر منتجًا مستقلًا.

أضاف غرينيك: "إن النموذج التقليدي للخدمات القانونية، الذي يتسم بالتغير الدائم وارتفاع مستوى الاحتكاك والتركيز على اللغة الإنجليزية، لا يتناسب مع بيئة الأعمال الحالية التي تتميز بالتعامل عبر مناطق زمنية متعددة، واختصاصات قضائية متباينة، ودورات تنظيمية قد تتغير بشكل مفاجئ."

وتابع غرينيك: "على مر العقود، كان حجم أي فريق من المحامين مقيداً بحجم ميزانيتهم. لكن مع "ليغالاين"، أصبح لدى الممارس المنفرد الآن نفس البنية التحتية التحليلية التي يتمتع بها شريك رئيسي في شركة عالمية. نبدأ في الإمارات، فهي موطننا وقاعدتنا التنظيمية وميدان الاختبار الطبيعي لهذا النموذج، ومن هنا ننطلق لتعزيز حضورنا على المستوى الإقليمي."

تدعو "ليغالاين" المحامين المرخصين في الإمارات وشركات الاستشارات للانضمام كشركاء مؤسسين في إطار برنامج عالمي يضم 144 مقعداً مخصصاً لأعضاء مؤسسين، مع خطط للتوسع الإقليمي. سيفتح باب التسجيل في الإمارات اعتباراً من 6 مايو 2026. سيحظى الشركاء المؤسسون بوصول دائم ومجاني إلى المنصة، بما في ذلك بعد إدخال نظام الاشتراكات والعمولات.

يشمل الإطلاق ما يلي:

"بيبي ليغال بوت" (Baby Legal Bot): أداة معلومات مجانية مدعومة بتقنيات الذكاء اصطناعي وتستطيع التفاعل باللغات الإنجليزية والروسية والعربية. تقدم "بيبي ليغال بوت" إرشادات عامة حول الولايات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسلطات العامة، والمناطق الحرة، حيث تساعد المستخدمين في تحديد الفئة المناسبة من المتخصصين في مجالهم قبل التوجه للاستشارة مع محامٍ من خلال المنصة. هذه الخدمة تقدم المعلومات والإرشادات فقط، ولا تُعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية من محامٍ مرخص.

مساعد الذكاء الاصطناعي للمهنيين القانونيين (النسخة التجريبية) – أداة بحثية تتيح للمحامين المرخصين وشركات الاستشارات الاستعانة بمساعدين متخصصين في البحث عبر 35 مجالاً قانونياً و33 اختصاص قضائي داخل الإمارات، مع إشارات مرجعية داخلية إلى المصادر القانونية الأساسية في الإمارات، من 60,000 نص قابل للبحث وموثق بدقة. يمكن تخصيص كل مساعد لتغطية مزيج معين من التخصص القانوني، مثل قانون العمل في دبي أو الحوكمة المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي، أو التراخيص في مناطق مثل مركز دبي للسلع المتعددة أو المنطقة الحرّة لجبل علي أو هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

"براينستورم" (Brainstorm): مداولات متعددة النماذج في المسائل المعقدة التي تشمل عدة ولايات قضائية، تجمع ما يصل إلى أربعة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في جلسة واحدة، حيث يعمل كل منهم على نموذج أساسي مختلف، بما في ذلك (Claude Sonnet) من (Anthropic)، و (GPT-4o) من (OpenAI)، والنماذج التي توفرها (Groq). الهدف من ذلك هو توفير تنوع تحليلي حقيقي، بدلاً من أن يتفاعل نموذج واحد مع نفسه. يدير مشرف الذكاء الاصطناعي النقاش عبر عدة جولات، حيث يقوم التوليف المحايد النهائي بتوحيد النقاش في مذكرة قانونية منظمة جاهزة للمراجعة المهنية وللتصدير كتقرير للجلسة يحمل علامة تجارية. يُعتبر إجراء الأبحاث القانونية عبر نماذج أساسية مستقلة خيارًا غير شائع في سوق التكنولوجيا القانونية، وهو ما يمثل أحد الفروق التقنية الأساسية التي تميز هذه المنصة.

وثائق "ليغالاين" للوثائق التجارية (النسخة التجريبية): أداة صياغة متطورة للمحامين المرخصين تغطي اثني عشر فئة من الوثائق التجارية مثل اتفاقيات الخدمة واتفاقيات عدم الإفشاء والتوزيع والوكالة والامتياز والإيجار التجاري والتوظيف وغيرها. يتم توليد الوثائق استناداً إلى موجز مختصر في حوالي 15 ثانية، مع إشارات مرجعية إلى التشريعات السارية في الإمارات وحاجز نزاهة مرجعي يضمن عدم الإشارة إلى القوانين الملغاة مخصص للمراجعة المهنية والتصدير من خلال (PDF) أو (DOCX)، يحمل العلامة التجارية.

سير عمل من البداية إلى النهاية: يتمكن العملاء من نشر المهام القانونية مع تحديد ميزانيتهم، فيما يستجيب المحامون المرخصون عبر مزاد مغلق. يتم التواصل من خلال دردشة متكاملة مع ترجمة فورية بين اللغات الإنجليزية والروسية والعربية. يتم توقيع المستندات داخل الدردشة، ويتم الدفع عبر مدفوعات آمنة محفوظة حتى اكتمال التسليم. سير عمل واحد، ثلاث لغات، توقيع ودفع في مكان واحد.

الأصوات القانونية: مساحة تحريرية حيث يقوم المحامون وشركات الاستشارات بنشر التحليلات والتعليقات، مما يساعدهم في تحديد موقعهم بشكل استراتيجي للوصول إلى العملاء الذين يطمحون في خدمتهم.

الإمارات مركز الانطلاق، مع خطط توسع إقليمي في المستقبل

تطلق "ليغالاين" منصتها في الإمارات باعتبارها السوق الرئيسي والمقر الأساسي لها، مع خطط للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط في المستقبل. تم تصميم المنصة لتشمل 33 منطقة قضائية في الإمارات، إلى جانب وحدات الذكاء الاصطناعي مع ترجمة فورية بين اللغات الإنجليزية والروسية والعربية، لتوسيع نطاق عملها في الأسواق المجاورة ذات الخصائص الهيكلية المشابهة.

نبذة عن "ليغالاين"

"ليغالاين" هي شركة تكنولوجيا قانونية مقرها دبي، تعمل من خلال منصة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تربط العملاء بمحترفين قانونيين معتمدين وتقدم لهم أدوات بحث ومعلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تدمج المنصة نشر المهام وتقديم العروض والتواصل داخل المحادثات والتوقيع الإلكتروني وتخزين المستندات والمدفوعات الآمنة عبر مدفوعات آمنة محفوظة حتى اكتمال التسليم، كل ذلك في بيئة واحدة مصممة خصيصاً لتناسب الأنظمة القضائية في الإمارات. منصة "ليغالاين" متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية، مع إمكانية ترجمة الرسائل ضمن المحادثات، بالإضافة إلى وحدات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الإنجليزية، الروسية، والعربية. لا يملك موظفو المنصة صلاحية الوصول إلى محادثات المستخدمين، كما أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يتم تدريبها على بيانات المستخدمين. legaline.ae

لمحة سريعة

• تاريخ الإطلاق/فتح باب التسجيل: 6 مايو 2026

• المقر الرئيسي: دبي، الإمارات العربية المتحدة

• السوق: الخدمات القانونية في الإمارات من المتوقع أن تبلغ 7.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 (Grand View Research)

• التغطية: 7 إمارات + مركز دبي المالي العالمي + مركز أبوظبي المالي العالمي + 13 منطقة حرة (33 اختصاص قضائي)

• النسخة القانونية: مجموعة مختارة من الوثائق القانونية الأساسية في الإمارات التي تم فهرستها في أكثر من 60,000 نص قابل للبحث، التغطية تتوسع خلال عام 2026

• الذكاء الاصطناعي: تم تطويره داخلياً باستخدام تقنيات التعلم الآلي وهندسة الشبكات العصبية المملوكة من الشركة، حيث تقوم منصة "براينستورم" بإجراء مداولات متعددة النماذج عبر نماذج أساسية مستقلة (Claude Sonnet, GPT-4o, Groq)

• الواجهة: اللغة الإنجليزية. وحدات الترجمة والدردشة الذكية: الإنجليزية، الروسية، العربية

• برنامج الأعضاء المؤسسين: 144 مقعداً مخصصاً لأعضاء مؤسسين، مع خطط للتوسع الإقليمي.

• خارطة الطريق الإقليمية: الإمارات مركز الانطلاق، مع خطط توسع في الشرق الأوسط بالمراحل التالية

