الإمارات، دبي: في خطوة توسعية بارزة، أعلنت مجموعة ميليا للفنادق والمنتجعات عن افتتاح وجهتها الجديدة في واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطابًا على مستوى العالم، جزر المالديف. ومن المقرر أن تفتتح العلامة الأكثر حضورًا وانتشارًا ضمن محفظة مجموعة ميليا للفنادق الدولية أبواب منتجع Maldives Lagoon Whale Meliá في يناير 2026، وهو منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم بنظام الإقامة الشاملة، حيث يدعو الفندق ضيوفه لاكتشاف جوهر المحيط الهندي ضمن بيئة طبيعية استثنائية، مسجّلًا بذلك محطة جديدة في مسيرة التوسع العالمي للمجموعة.

يقع المنتجع في أتول ساوث آري الساحر، ويقدّم تجربة فريدة لضيوفه، تتنوع من ملاذات رومانسية للأزواج، ولحظات هادئة للابتعاد عن صخب الحياة للعائلات، إلى مغامرات بحرية مثيرة لعشاق المحيط.

يُعد الوصول إلى منتجع Maldives Lagoon Whale Meliá جزءًا من تجربة الإقامة نفسها. فبعد هبوط الضيوف في مطار ماليه الدولي، تنطلق رحلة عبر متن طائرة مائية لمدة 30 دقيقة وسط مشاهد طبيعية ساحرة، لتأخذهم إلى هذه الوجهة الفريدة. وما إن يصلوا، يجدون أنفسهم عند بوابة أحد أكثر المحميات البحرية إثارة في العالم: منطقة ساوث آري البحرية

المحمية (SAMPA)، المشهورة برصد أسماك القرش الحوتي، أكبر أنواع أسماك القرش في العالم، وأشعة المانتا، وهي

الأسماك المسطحة الضخمة ذات الأجنحة المدهشة، والتي تتوافر في هذه المنطقة على مدار السنة. وهنا، يتاح للضيوف فرص لا تُضاهى للتواصل مع الطبيعة مباشرة، من خلال أنشطة مثل الغوص بأنبوب التنفس، والغوص الحر، والتجديف، وركوب الكاياك، لتتحوّل كل لحظة إلى تجربة بحرية استثنائية لا تُنسى.

يضم منتجع Maldives Lagoon Whale Meliá ما مجموعه 100 فيلا خاصة مطلة على المحيط، صُمّمت لتوفير أقصى درجات الخصوصية وتعزيز التواصل العميق مع الطبيعة. ومن التجارب الفاخرة الفيلات المائية، المعلقة فوق مياه المحيط الهندي الفيروزية، والتي تتيح للضيوف الاستيقاظ كل صباح على امتداد أفق استثنائي. أما أجنحة الفيلا عند الغروب، فهي الخيار المثالي لأولئك الباحثين عن إقامة أكثر حصرية، وتتميز بمساحات رحبة، وحوض سباحة خاص، وإطلالات ساحرة على غروب الشمس.

كما تقدم الفيلل القائمة على الشاطىء تجربة فريدة للضيوف الذين يرغبون في الشعور بالرمال البيضاء تحت أقدامهم منذ اللحظة الأولى التي يخطون فيها خارج غرفهم.

تكتمل تجربة الإقامة من خلال عروض طهي متنوعة تحتفي بنكهات من جميع أنحاء العالم، حيث تضم المنشأة أربعة مطاعم وبارات تجمع بين المأكولات المتوسطية والعالمية. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمسبحين متصلين بالأفق" pools "infinity يخلقان إحساسًا بانسياب الماء نحو المحيط، ومنتجع صحي يقدم جلسات العافية وعلاجات للجسم، ومناطق للاسترخاء تشمل الساونا وحمام البخار. إضافة إلى ذلك، يقدم المنتجع برنامجًا ترفيهيًا متكاملًا لجميع الأعمار، يتضمن عروض الموسيقى الحية، وسينما في الهواء الطلق تحت النجوم، ودروس الطهي، وأنشطة متنوعة للأطفال الصغار.

وفي تعليقه على الافتتاح الجديد قال غابرييل إسكارير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "تمثل جزر المالديف جوهر هدفنا، حيث أن التوسع في أكثر الوجهات حصرية في العالم، وخلق لحظات فريدة في بيئات لا مثيل لها، مع تقديم الضيافة التي تميّز ميليا، مؤكداً " أنه مع هذا الافتتاح، تؤكد مجموعة ميليا للفنادق والمنتجعات التزامها بابتكار تجارب لا تُنسى لضيوفها."

عن مجموعة ميليا للفنادق والمنتجعات:

تأسست مجموعة ميليا للفنادق والمنتجعات عام 1956 في بالما دي مايوركا، إسبانيا، وبنيت خلال ما يقارب السبعين عامًا سجلًا حافلًا من النجاحات، لتصبح واحدة من أبرز مجموعات الفنادق العالمية. وحظيت المجموعة على عدة مسميات ريادية، منها لقب أكثر شركات الفنادق استدامة في أوروبا Global) (S&P وأفضل صاحب عمل للشركات الكبرى 2025، ما يعكس التزام المجموعة بالاستدامة، وتنمية المواهب، والتميز التشغيلي.

تدير المجموعة اليوم أكثر من 400 فندق في أبرز الوجهات العالمية تحت تسع علامات تجارية، كل منها يلبي أنماط سفر مختلفة وشرائح متنوعة من الضيوف، وهي غراند ميليا للفنادق والمنتجعات Resorts) & Hotels Meliá (Gran

و مي باي ميلياMeliá) by (ME ومجموعة ميلياCollection) Meliá (The وباراديسوس باي ميلياby (Paradisus

(Meliá وميليا للفنادق والمنتجعات Resorts) & Hotels (Meliá وزيل(ZEL) ، وإنسايد باي ميليا by (INNSiDE

(Affiliated by Meliá) ميليا باي وأفيلييتد (Sol by Meliá)ميليا باي وسول (Meliá

وتركز الرؤية الاستراتيجية للمجموعة على الابتكار، الرقمنة، والسياحة المسؤولة، ما يمكّنها من الاستمرار في التقدم كمثال يحتذى به في القطاع، وخلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، والمساهمة الفاعلة في تطوير الوجهات التي تعمل فيها.

